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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Актобе - Шахтер Караганда
Актобе - Шахтер Караганда: обзор матча 19 апреля 2021
Актобе
19.04.2021, понедельник, 14:00
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
0 : 3
Завершен
Шахтер Караганда
5'
A. Khubulov
23'
A. Khubulov
74'
А. Таттыбаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Актобе - Шахтер Караганда
90'
+2
Желтая карточка
Г. Наджарян
90'
Замена
А. Назымханов
️️️️
С. Удо
85'
Замена
Г. Наджарян
️️️️
М. Бакаев
85'
Замена
Ж. Пайруз
️️️️
А. Таттыбаев
82'
Замена
P. Kriventsev
️️️️
A. Khubulov
81'
Замена
З. Бадибанга
️️️️
В. Балашов
Замена
Р. Нурмугамет
️️️️
Д. Жалмукан
78'
Замена
О. Чернышов
️️️️
Ю. Перцух
78'
76'
Желтая карточка
A. Khubulov
74'
Желтая карточка
М. Габышев
74'
ГОЛ! 0:3!
А. Таттыбаев
Желтая карточка
B. Dubajic
73'
Замена
B. Dubajic
️️️️
И. Сергеев
63'
Замена
H. Moukam
️️️️
М. Федин
63'
Желтая карточка
T. Doumbia
35'
23'
ГОЛ! 0:2!
A. Khubulov
5'
ГОЛ! 0:1!
A. Khubulov
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Актобе
26
Рустам Темирхан
ЦЗ
3
Армен Манучарян
ЦЗ
9
Michal Jerabek
ЦЗ
73
Дидар Жалмукан
ЛВ
88
Юрий Перцух
ЦП
10
Еркебулан Нургалиев
АП
11
Максим Федин
ПВ
0
L. Totadze
ЦФ
0
T. Doumbia
ЦФ
37
Игорь Сергеев
ЦФ
1
Zhasur Narzikulov
ЦФ
Главный тренер
Игорь Рахаев
Шахтер Караганда
78
Тимурбек Закиров
ВР
3
Давид Атанаскоски
ЛЗ
44
Карам Султанов
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
19
Михаил Габышев
ПЗ
88
Михаил Бакаев
ОП
4
Соломон Удо
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
9
Айдос Таттыбаев
ЦФ
0
A. Khubulov
ЦФ
0
A. Buyvolov
ЦФ
Главный тренер
Евгений Свешников
Актобе
25
Евгений Ситдиков
ВР
12
Алишер Ажимов
ЛЗ
4
Демият Сламбеков
ЦЗ
4
Динмухаммед Кашкен
ЦЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
23
Рифат Нурмугамет
ЛВ
0
H. Moukam
ЦП
7
Олег Чернышов
ПВ
71
Sergey Revyakin
ЦФ
88
Anton Shurygin
ЦФ
20
Максим Самородов
ЦФ
0
B. Dubajic
ЦФ
Шахтер Караганда
50
Таир Нурсеитов
ЦЗ
19
Геворг Наджарян
ПЗ
22
Максим Галкин
ЛВ
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
18
Абылайхан Назымханов
АП
39
Зигуи Бадибанга
ПВ
35
Ernar Saylauov
ЦФ
0
P. Kriventsev
ЦФ
3-1-3-4
26
Темирхан
3
Манучарян
9
88
Перцух
73
Жалмукан
10
Нургалиев
11
Федин
0
1
37
Сергеев
0
4-1-1-1-3
78
Закиров
19
Габышев
14
Кыбырай
44
Султанов
3
Атанаскоски
88
Бакаев
4
Удо
27
Балашов
0
0
9
Таттыбаев
73
Жалмукан
23
Нурмугамет
23
Нурмугамет
73
Жалмукан
11
Федин
0
0
11
Федин
88
Перцух
7
Чернышов
7
Чернышов
88
Перцух
37
Сергеев
0
0
37
Сергеев
88
Бакаев
19
Наджарян
19
Наджарян
88
Бакаев
4
Удо
18
Назымханов
18
Назымханов
4
Удо
27
Балашов
39
Бадибанга
39
Бадибанга
27
Балашов
9
Таттыбаев
17
Пайруз
17
Пайруз
9
Таттыбаев
0
0
0
0
Остались в запасе
Актобе
Шахтер Караганда
71
Sergey Revyakin
ЦФ
12
Алишер Ажимов
ЛЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
4
Демият Сламбеков
ЦЗ
25
Евгений Ситдиков
ВР
4
Динмухаммед Кашкен
ЦЗ
88
Anton Shurygin
ЦФ
20
Максим Самородов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Рахаев
35
Ernar Saylauov
ЦФ
22
Максим Галкин
ЛВ
50
Таир Нурсеитов
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Свешников
Остались в запасе
71
Sergey Revyakin
ЦФ
12
Алишер Ажимов
ЛЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
4
Демият Сламбеков
ЦЗ
25
Евгений Ситдиков
ВР
4
Динмухаммед Кашкен
ЦЗ
88
Anton Shurygin
ЦФ
20
Максим Самородов
ЦФ
Остались в запасе
35
Ernar Saylauov
ЦФ
22
Максим Галкин
ЛВ
50
Таир Нурсеитов
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Рахаев
Главный тренер
Евгений Свешников
Статистика матча Актобе - Шахтер Караганда
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Елимай
1 : 3
10.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Актобе
2 : 2
18.09.2026
Улытау
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Шахтер Караганда
2 : 3
22.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Туран
1 : 0
16.10.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Шахтер Караганда
2 : 0
08.10.2026
Академия Онтустик
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Жайык
1 : 2
11.09.2026
Шахтер Караганда
Информация о матче
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