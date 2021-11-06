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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
СКА-1938 - Минск
СКА-1938 - Минск: обзор матча 06 ноября 2021
СКА-1938
06.11.2021, суббота, 13:00
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Минск
51'
А. Булычев
6'
Е. Богомольский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-1938 - Минск
Замена
А. Лаврик
️️️️
A. Musahagian
78'
Желтая карточка
A. Musahagian
74'
Замена
М. Омельянчук
️️️️
Р. Папарига
68'
65'
Замена
Е. Малашевич
️️️️
Я. Яроцкий
61'
Желтая карточка
Я. Яроцкий
ГОЛ! 1:1!
А. Булычев
Пас отдал
Р. Папарига
51'
Желтая карточка
Р. Папарига
48'
Замена
А. Рылач
️️️️
J. Ofori
46'
Желтая карточка
J. Ofori
10'
6'
ГОЛ! 0:1!
Е. Богомольский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-1938
3
Артем Сокол
ЦЗ
7
Александр Свирепа
ЦП
6
A. Musahagian
ЦП
14
Julius Ofori
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ЦП
1
Артем Макавчик
ЦФ
10
Шахзод Убайдуллаев
ЦФ
45
Бобур Абдихоликов
ЦФ
10
Роман Папарига
ЦФ
2
Egor Strelkovsky
ЦФ
14
Илья Лукашевич
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
Минск
15
Максим Касараб
ЦЗ
3
Евгений Чаговец
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ЦП
10
Юрий Козлов
ЦП
15
Олег Евдокимов
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
31
Павел Пришивалко
ЦФ
8
Антон Шрамченко
ЦФ
29
Семен Пенчук
ЦФ
19
Егор Богомольский
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
СКА-1938
4
Артем Шкурдюк
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
51
Альберт Михайлов
ЦП
4
Mamadou Diallo
ЦФ
18
Максим Омельянчук
ЦФ
27
Александр Булычев
ЦФ
2
Андрей Рылач
ЦФ
24
Ярослав Макушинский
ЦФ
13
Vladislav Bakonin
ЦФ
1
Artur Lesko
ЦФ
Минск
30
Марат Тарасюк
ВР
29
Denis Kovalevski
ЦЗ
7
Евгений Малашевич
ЦП
31
Данила Князев
ЦП
16
Sergey Veremko
ЦФ
6
Юлий Кузнецов
ЦФ
78
Глеб Якушевич
ЦФ
1-4-5
3
Сокол
7
Свирепа
14
55
Гирс
6
45
Абдихоликов
14
Лукашевич
2
10
Папарига
10
Убайдуллаев
2-3-1-4
15
Касараб
3
Чаговец
10
Сазончик
10
Козлов
15
Евдокимов
23
Яроцкий
19
Богомольский
29
Пенчук
8
Шрамченко
31
Пришивалко
6
55
Лаврик
55
Лаврик
6
10
Папарига
18
Омельянчук
18
Омельянчук
10
Папарига
14
2
Рылач
2
Рылач
14
23
Яроцкий
7
Малашевич
7
Малашевич
23
Яроцкий
Остались в запасе
СКА-1938
Минск
4
Артем Шкурдюк
ЦЗ
51
Альберт Михайлов
ЦП
4
Mamadou Diallo
ЦФ
27
Александр Булычев
ЦФ
24
Ярослав Макушинский
ЦФ
13
Vladislav Bakonin
ЦФ
1
Artur Lesko
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
30
Марат Тарасюк
ВР
29
Denis Kovalevski
ЦЗ
31
Данила Князев
ЦП
16
Sergey Veremko
ЦФ
6
Юлий Кузнецов
ЦФ
78
Глеб Якушевич
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Остались в запасе
4
Артем Шкурдюк
ЦЗ
51
Альберт Михайлов
ЦП
4
Mamadou Diallo
ЦФ
27
Александр Булычев
ЦФ
24
Ярослав Макушинский
ЦФ
13
Vladislav Bakonin
ЦФ
1
Artur Lesko
ЦФ
Остались в запасе
30
Марат Тарасюк
ВР
29
Denis Kovalevski
ЦЗ
31
Данила Князев
ЦП
16
Sergey Veremko
ЦФ
6
Юлий Кузнецов
ЦФ
78
Глеб Якушевич
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
Главный тренер
Федор Щербаченко
Статистика матча СКА-1938 - Минск
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
- : -
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Ислочь
4 : 2
17.10.2026
Минск
Информация о матче
Стадион:
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