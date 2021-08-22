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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
СКА-1938 - БАТЭ
СКА-1938 - БАТЭ: обзор матча 22 августа 2021
СКА-1938
22.08.2021, воскресенье, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 20 тур
1 : 1
Завершен
БАТЭ
12'
Ш. Убайдуллаев
17'
Н. Милич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-1938 - БАТЭ
Желтая карточка
А. Рылач
90'
+3
Желтая карточка
А. Булычев
80'
79'
Замена
Д. Юсов
️️️️
Н. Милич
Замена
М. Омельянчук
️️️️
Д. Гирс
75'
74'
Замена
И. Василевич
️️️️
Д. Бессмертный
Замена
А. Булычев
️️️️
А. Лаврик
64'
Желтая карточка
Д. Мирошников
49'
48'
Желтая карточка
С. Волков
17'
ГОЛ! 1:1!
Н. Милич
15'
Замена
P. Rybak
️️️️
Д. Нечаев
ГОЛ! 1:0!
Ш. Убайдуллаев
Пас отдал
Р. Папарига
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-1938
3
Артем Сокол
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
55
Дмитрий Гирс
ЦП
6
A. Musahagian
ЦП
7
Александр Свирепа
ЦП
10
Роман Папарига
ЦФ
10
Шахзод Убайдуллаев
ЦФ
2
Андрей Рылач
ЦФ
1
Артем Макавчик
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
БАТЭ
26
Максим Бордачев
ЛЗ
6
Александар Филипович
ЦЗ
32
Яков Филипович
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
5
Сергей Волков
ЦП
17
Шахбоз Умаров
ЦФ
51
Вячеслав Дергачев
ЦФ
26
Неманья Милич
ЦФ
14
Николай Сигневич
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
СКА-1938
2
Egor Strelkovsky
ЦФ
4
Mamadou Diallo
ЦФ
45
Бобур Абдихоликов
ЦФ
18
Максим Омельянчук
ЦФ
33
Константин Малицкий
ЦФ
27
Александр Булычев
ЦФ
24
Ярослав Макушинский
ЦФ
14
Илья Лукашевич
ЦФ
1
Artur Lesko
ЦФ
БАТЭ
20
Григорий Мартьянов
ЦЗ
18
Pavel Rybak
ЦЗ
27
Максим Гаевой
ЦП
28
Дмитрий Юсов
ЦП
77
Денис Щербицкий
ЦФ
4
Никита Супранович
ЦФ
25
Илья Василевич
ЦФ
3-3-4
3
Сокол
55
Лаврик
5
Мирошников
55
Гирс
6
7
Свирепа
10
Папарига
1
Макавчик
2
Рылач
10
Убайдуллаев
4-1-2-4
27
Нечаев
6
Филипович
32
Филипович
26
Бордачев
18
Карасев
3
Бессмертный
5
Волков
14
Сигневич
26
Милич
51
Дергачев
17
Умаров
55
Гирс
18
Омельянчук
18
Омельянчук
55
Гирс
55
Лаврик
27
Булычев
27
Булычев
55
Лаврик
27
Нечаев
18
18
27
Нечаев
26
Милич
28
Юсов
28
Юсов
26
Милич
3
Бессмертный
25
Василевич
25
Василевич
3
Бессмертный
Остались в запасе
СКА-1938
БАТЭ
2
Egor Strelkovsky
ЦФ
4
Mamadou Diallo
ЦФ
45
Бобур Абдихоликов
ЦФ
33
Константин Малицкий
ЦФ
24
Ярослав Макушинский
ЦФ
14
Илья Лукашевич
ЦФ
1
Artur Lesko
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
20
Григорий Мартьянов
ЦЗ
27
Максим Гаевой
ЦП
77
Денис Щербицкий
ЦФ
4
Никита Супранович
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Остались в запасе
2
Egor Strelkovsky
ЦФ
4
Mamadou Diallo
ЦФ
45
Бобур Абдихоликов
ЦФ
33
Константин Малицкий
ЦФ
24
Ярослав Макушинский
ЦФ
14
Илья Лукашевич
ЦФ
1
Artur Lesko
ЦФ
Остались в запасе
20
Григорий Мартьянов
ЦЗ
27
Максим Гаевой
ЦП
77
Денис Щербицкий
ЦФ
4
Никита Супранович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
Главный тренер
Виталий Жуковский
Статистика матча СКА-1938 - БАТЭ
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Информация о матче
Стадион:
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