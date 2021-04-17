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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
БАТЭ - СКА-1938
БАТЭ - СКА-1938: обзор матча 17 апреля 2021
БАТЭ
17.04.2021, суббота, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
2 : 1
Завершен
СКА-1938
21'
С. Драгун
23'
С. Драгун
30'
В. Васильев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол БАТЭ - СКА-1938
Замена
В. Тор Виллумсон
️️️️
С. Драгун
88'
Желтая карточка
М. Скавыш
75'
71'
Желтая карточка
Д. Мирошников
68'
Замена
Д. Виговский
️️️️
A. Vasilyev
Замена
А. Носко
️️️️
П. Карасев
65'
64'
Замена
М. Омельянчук
️️️️
А. Рылач
64'
Замена
R. Yussif
️️️️
Д. Гирс
Желтая карточка
П. Карасев
49'
49'
Желтая карточка
А. Сокол
39'
Желтая карточка
А. Рылач
32'
Замена
В. Совпель
️️️️
Б. Зульфикаров
30'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
В. Васильев
ГОЛ! 2:0!
С. Драгун
Пас отдал
Ш. Умаров
23'
ГОЛ! 1:0!
С. Драгун
Пас отдал
М. Скавыш
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
31
Антон Чичкан
ВР
6
Александар Филипович
ЦЗ
32
Яков Филипович
ЦЗ
18
Pavel Rybak
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
14
Евгений Яблонский
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
15
Максим Скавыш
ЦФ
17
Шахбоз Умаров
ЦФ
26
Неманья Милич
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
СКА-1938
16
Денис Садовский
ВР
3
Артем Сокол
ЦЗ
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
6
A. Musahagian
ЦП
7
Александр Свирепа
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ЦП
10
Jérémy Mawatu
ЦП
47
Владислав Васильев
АП
2
Андрей Рылач
ПВ
45
Бакдаулет Зульфикаров
ЦФ
22
Artyom Vasilyev
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
БАТЭ
47
Андрей Кудравец
ВР
4
Никита Супранович
ЦЗ
15
Борис Копитович
ЦЗ
44
Владислав Малькевич
ЦЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
2
Алексей Носко
ОП
11
Виллум Тор Виллумсон
ОП
11
Максим Володько
ЦП
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
5
Сергей Волков
ЦП
СКА-1938
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
77
Василий Совпель
ЦП
18
Максим Омельянчук
АП
13
Vladislav Bakonin
ЦФ
0
R. Yussif
ЦФ
2
Egor Strelkovsky
ЦФ
1
Артем Макавчик
ЦФ
8
Даниил Виговский
ЦФ
4-1-2-3
31
Чичкан
6
Филипович
32
Филипович
18
27
Нечаев
18
Карасев
14
Яблонский
21
Драгун
26
Милич
17
Умаров
15
Скавыш
2-4-2-2
16
Садовский
3
Сокол
5
Мирошников
7
Свирепа
55
Гирс
10
6
2
Рылач
47
Васильев
22
45
Зульфикаров
18
Карасев
2
Носко
2
Носко
18
Карасев
21
Драгун
11
Виллумсон
11
Виллумсон
21
Драгун
55
Гирс
0
0
55
Гирс
2
Рылач
18
Омельянчук
18
Омельянчук
2
Рылач
45
Зульфикаров
77
Совпель
77
Совпель
45
Зульфикаров
22
8
Виговский
8
Виговский
22
Остались в запасе
БАТЭ
СКА-1938
4
Никита Супранович
ЦЗ
47
Андрей Кудравец
ВР
15
Борис Копитович
ЦЗ
44
Владислав Малькевич
ЦЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
11
Максим Володько
ЦП
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
5
Сергей Волков
ЦП
Главный тренер
Виталий Жуковский
13
Vladislav Bakonin
ЦФ
2
Egor Strelkovsky
ЦФ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
1
Артем Макавчик
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
Остались в запасе
4
Никита Супранович
ЦЗ
47
Андрей Кудравец
ВР
15
Борис Копитович
ЦЗ
44
Владислав Малькевич
ЦЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
11
Максим Володько
ЦП
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
5
Сергей Волков
ЦП
Остались в запасе
13
Vladislav Bakonin
ЦФ
2
Egor Strelkovsky
ЦФ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
1
Артем Макавчик
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Главный тренер
Владимир Белявский
Статистика матча БАТЭ - СКА-1938
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
Информация о матче
Стадион:
Борисов-Арена
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