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Материалы

Бельгия - Хорватия

06.06.2021, Воскресенье, 21:45 мск Товарищеские матчи. Сборные, Июнь Бельгия - Хорватия
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа (2012/2013), группа A

11 октября, пятница 20:00 Хорватия 1:2 Бельгия

11 сентября, вторник 22:45 Бельгия 1:1 Хорватия
Товарищеские матчи. Сборные 2010

3 марта, среда 22:45 Бельгия 0:1 Хорватия
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