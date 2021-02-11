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Расписание матчей
Франция. Кубок
Сошо - Сент-Этьен
Сошо - Сент-Этьен: обзор матча 11 февраля 2021
Сошо
11.02.2021, четверг, 20:45
Франция. Кубок, 1/32 финала
1 : 0
Завершен
Сент-Этьен
5'
К. Бедья
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Сошо - Сент-Этьен
Желтая карточка
С. Амбри
90'
+2
87'
Замена
М. Ривера
️️️️
Ш. Аби
Замена
Ж. Лопи
️️️️
Y. Kaabouni
87'
Замена
Б. Сумаре
️️️️
Ф. Урега
77'
72'
Замена
А. Аушиш
️️️️
А. Норден
Замена
A. Niane
️️️️
К. Бедья
64'
61'
Замена
В. Хазри
️️️️
Р. Будебуз
61'
Замена
А. Модест
️️️️
П. Сиссе
61'
Замена
М. Камара
️️️️
К. Монне-Паке
Замена
С. Амбри
️️️️
Б. Ласм
46'
37'
Желтая карточка
П. Сиссе
ГОЛ! 1:0!
К. Бедья
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сошо
12
Абдалла Н'Дур
ЦЗ
22
Салем М'Баката
ПЗ
70
Фабьен Урега
ЛП
7
Рассул Ндиайе
ЦП
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
4
Boris Moltenis
ЦФ
3
Pape Paye
ЦФ
10
Sofiane Daham
ЦФ
7
Younes Kaabouni
ЦФ
11
Брайан Ласм
ЦФ
9
Крис Бедья
ЦФ
Сент-Этьен
23
Стефан Баич
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
4
Сайду Соу
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
28
Зеду Юссуф
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
7
Шарель Аби
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Сошо
45
Стиви Амбри
ЛП
28
Бриан Сумаре
ЦП
8
Жозеф Лопи
ЦП
20
Sidy Mamadou Aubin Diagne
ЦФ
18
Aubin Long
ЦФ
3
Romain Sans
ЦФ
12
Ousseynou Thioune
ЦФ
0
A. Niane
ЦФ
99
Walid Jarmouni
ЦФ
Сент-Этьен
42
Этьен Грин
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
33
Абдулайе Бакайоко
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
45
Махди Камара
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
7
Максенс Ривера
ПВ
10
Вахби Хазри
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
2-2-5
12
Н'Дур
22
М'Баката
70
Урега
7
Ндиайе
10
9
Бедья
11
Ласм
7
3
3-2-1-2-2
23
Баич
4
Соу
15
Колоджейчак
4
Сиссе
17
Муэффек
47
Трауко
28
Юссуф
10
Будебуз
70
Норден
22
Монне-Паке
7
Аби
11
Ласм
45
Амбри
45
Амбри
11
Ласм
70
Урега
28
Сумаре
28
Сумаре
70
Урега
9
Бедья
0
0
9
Бедья
7
8
Лопи
8
Лопи
7
7
Аби
7
Ривера
7
Ривера
7
Аби
70
Норден
24
Аушиш
24
Аушиш
70
Норден
22
Монне-Паке
45
Камара
45
Камара
22
Монне-Паке
10
Будебуз
10
Хазри
10
Хазри
10
Будебуз
4
Сиссе
27
Модест
27
Модест
4
Сиссе
Остались в запасе
Сошо
Сент-Этьен
20
Sidy Mamadou Aubin Diagne
ЦФ
18
Aubin Long
ЦФ
3
Romain Sans
ЦФ
12
Ousseynou Thioune
ЦФ
99
Walid Jarmouni
ЦФ
11
Габриэль Силва
ЛЗ
33
Абдулайе Бакайоко
ЦЗ
42
Этьен Грин
ВР
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
20
Sidy Mamadou Aubin Diagne
ЦФ
18
Aubin Long
ЦФ
3
Romain Sans
ЦФ
12
Ousseynou Thioune
ЦФ
99
Walid Jarmouni
ЦФ
Остались в запасе
11
Габриэль Силва
ЛЗ
33
Абдулайе Бакайоко
ЦЗ
42
Этьен Грин
ВР
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Сошо - Сент-Этьен
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сошо
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
2 : 3
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Информация о матче
Стадион:
Огюст Бональ
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