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Сандерленд - Тоттенхэм
Сандерленд - Тоттенхэм: обзор матча 03 апреля 2010
Сандерленд
03.04.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 33 тур
3 : 1
Завершен
Тоттенхэм
2'
Д. Бент
30'
Д. Бент (П)
86'
Б. Зенден
73'
П. Крауч
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Тоттенхэм
Замена
Ф. Бардсли
️️️️
Ф. Кэмпбелл
ГОЛ! 3:1!
Б. Зенден
Пас отдал
Д. Хендерсон
Замена
Б. Зенден
️️️️
С. Мальбранк
Замена
К. Джонс
️️️️
Д. Бент
ГОЛ! 2:1!
П. Крауч
Пас отдал
Н. Кранчар
Замена
П. Крауч
️️️️
Р. Павлюченко
Желтая карточка
С. Мальбранк
Пенальти не реализован!
Д. Бент
Замена
Д. Дефо
️️️️
Д. Бентли
Замена
Н. Кранчар
️️️️
Б. Ассу-Экотто
Пенальти не реализован!
Д. Бент
Желтая карточка
Л. Каттермол
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Бент
ГОЛ! 1:0!
Д. Бент
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
1
Крейг Гордон
ВР
35
Антон Фердинанд
ЛЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦЗ
4
Пауло Да Силва
ПЗ
6
Ли Каттермол
ЛП
10
Стид Мальбранк
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
15
Киран Ричардсон
ПП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЛЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
32
Бенуа Ассу-Экотто
ПЗ
18
Гарет Бэйл
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
21
Дэвид Бентли
ПП
22
Эйдур Гудьонсен
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Сандерленд
31
Тревор Карсон
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
7
Будевейн Зенден
ЦП
25
Бенджани Мварувари
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Тоттенхэм
13
Бэн Олнвик
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
25
Дориан Дерви
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
19
Нико Кранчар
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
4-4-2
1
Гордон
35
Фердинанд
6
Тернер
7
Мейлер
4
Да Силва
6
Каттермол
10
Мальбранк
14
Хендерсон
15
Ричардсон
10
Бент
22
Кэмпбелл
3-2-3-2
1
Гомес
2
Уокер
4
Кабуль
8
Паласиос
32
Ассу-Экотто
4
Бассонг
21
Бентли
10
Модрич
18
Бэйл
10
Павлюченко
22
Гудьонсен
22
Кэмпбелл
27
Бардсли
27
Бардсли
22
Кэмпбелл
10
Мальбранк
7
Зенден
7
Зенден
10
Мальбранк
10
Бент
9
Джонс
9
Джонс
10
Бент
32
Ассу-Экотто
19
Кранчар
19
Кранчар
32
Ассу-Экотто
21
Бентли
9
Дефо
9
Дефо
21
Бентли
10
Павлюченко
15
Крауч
15
Крауч
10
Павлюченко
Остались в запасе
Сандерленд
Тоттенхэм
31
Тревор Карсон
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
25
Бенджани Мварувари
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
13
Бэн Олнвик
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
25
Дориан Дерви
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
31
Тревор Карсон
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
25
Бенджани Мварувари
ЦФ
Остались в запасе
13
Бэн Олнвик
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
25
Дориан Дерви
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Сандерленд - Тоттенхэм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 17:55 (прямая)
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