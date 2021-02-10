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Расписание матчей
Англия. Кубок
Лестер - Брайтон
Лестер - Брайтон: обзор матча 10 февраля 2021
Лестер
10.02.2021, среда, 22:30
Англия. Кубок, 1/8 финала
1 : 0
Завершен
Брайтон
90+5'
К. Ихеначо
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Лестер - Брайтон
ГОЛ! 1:0!
К. Ихеначо
Пас отдал
Ю. Тилеманс
90'
+5
90'
+1
Желтая карточка
И. Биссума
80'
Замена
И. Биссума
️️️️
А. Лаллана
79'
Замена
А. Мак Аллистер
️️️️
С. Альсате
Замена
К. Фукс
️️️️
Д. Джастин
75'
71'
Замена
Й. Велтман
️️️️
Б. Уайт
Замена
Х. Чодури
️️️️
О. Ндиди
62'
Замена
Д. Мэддисон
️️️️
А. Перес
62'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
Д. Варди
62'
Желтая карточка
Ю. Тилеманс
52'
Желтая карточка
А. Перес
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
4
Онини Ндиди
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
9
Джейми Варди
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Брайтон
28
Кристиан Уолтон
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
33
Михал Карбовник
ПЗ
7
Якуб Модер
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
10
Перси Тау
ПВ
9
Анди Зекири
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
11
Харви Барнс
ЛП
5
Сидней Тавареш
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
25
Мойзес Кайседо
ОП
6
Йенсен Уэйр
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
10
Аарон Коннолли
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
3-2-2-1-2
21
Уорд
12
Амарти
20
Дэйли-Кэмпбелл
2
Сеюнджу
33
Томас
24
Джастин
4
Ндиди
18
Тилеманс
7
Ундер
22
Перес
9
Варди
4-3-2-1
28
Уолтон
33
Карбовник
5
Данк
33
Берн
4
Уайт
7
Модер
7
Альсате
13
Гросс
10
Тау
10
Лаллана
9
Зекири
24
Джастин
28
Фукс
28
Фукс
24
Джастин
4
Ндиди
8
Чодури
8
Чодури
4
Ндиди
22
Перес
10
Мэддисон
10
Мэддисон
22
Перес
9
Варди
17
Ихеначо
17
Ихеначо
9
Варди
4
Уайт
34
Велтман
34
Велтман
4
Уайт
10
Лаллана
28
Биссума
28
Биссума
10
Лаллана
7
Альсате
10
Мак Аллистер
10
Мак Аллистер
7
Альсате
Остались в запасе
Лестер
Брайтон
5
Сидней Тавареш
ЦП
1
Каспер Шмейхель
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
11
Харви Барнс
ЛП
11
Марк Олбрайтон
ПП
Главный тренер
Брендан Роджерс
25
Мойзес Кайседо
ОП
6
Йенсен Уэйр
ЦП
23
Джейсон Стил
ВР
10
Аарон Коннолли
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
5
Сидней Тавареш
ЦП
1
Каспер Шмейхель
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
11
Харви Барнс
ЛП
11
Марк Олбрайтон
ПП
Остались в запасе
25
Мойзес Кайседо
ОП
6
Йенсен Уэйр
ЦП
23
Джейсон Стил
ВР
10
Аарон Коннолли
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Лестер - Брайтон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
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