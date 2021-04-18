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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Базель - Серветт
Базель - Серветт: обзор матча 18 апреля 2021
Базель
18.04.2021, воскресенье, 17:00
Швейцария. Суперлига, 29 тур
5 : 0
Завершен
Серветт
3'
Ф. Фрай (П)
6'
П. Касами
9'
Р. ван Вольфсвинкел
86'
А. Пулулу (П)
87'
А. Пулулу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - Серветт
Замена
Л. Дзуффи
️️️️
П. Касами
90'
+1
Замена
Я. ван дер Верфф
️️️️
А. Абраши
90'
+1
ГОЛ! 5:0!
А. Пулулу
Пас отдал
М. Паласиос
87'
ГОЛ с пенальти! 4:0!
А. Пулулу
86'
79'
Замена
Т. Конья
️️️️
Б. Фофана
Замена
М. Паласиос
️️️️
В. Штокер
79'
68'
Замена
️️️️
А. Шалк
68'
Замена
K. Koné
️️️️
Г. Кюи
Замена
А. Пулулу
️️️️
Д. Малес
67'
Замена
А. Калулу
️️️️
Э. Жегрова
46'
Желтая карточка
Э. Жегрова
42'
34'
Красная карточка
А. Сотье
26'
Желтая карточка
М. Диалло
ГОЛ! 3:0!
Р. ван Вольфсвинкел
9'
ГОЛ! 2:0!
П. Касами
Пас отдал
Э. Жегрова
6'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Фрай
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
13
Хайнц Линднер
ВР
18
Рауль Петретта
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
6
Амир Абраши
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
27
Эдон Жегрова
ПВ
19
Дариан Малес
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
32
Антони Сотье
ЦЗ
25
Мусса Диалло
ПЗ
10
Бубакар Фофана
ЛВ
30
Кастриот Имери
ОП
25
Тео Валь
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
8
Алекс Шалк
ЦФ
99
Грейон Кюи
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Базель
1
Джордже Николич
ВР
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
15
Альдо Калулу
ЦП
20
Матиас Паласиос
АП
2
Gonçalo Cardoso
ЦФ
7
Лука Дзуффи
ЦФ
Серветт
12
Эдин Омераджич
ВР
4
Стив Руй
ЦЗ
9
Мирослав Стеванович
ЦП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
20
Koro Koné
ЦФ
3-4-1-2
13
Линднер
18
Петретта
5
Джемерт
5
Клозе
6
Абраши
23
Касами
20
Фрай
14
Штокер
27
Жегрова
9
ван Вольфсвинкел
19
Малес
4-1-2-1-2
32
Фрик
25
Диалло
23
Сассо
32
Сотье
3
Вуйоз
30
Имери
25
Валь
5
Ондуа
10
Фофана
99
Кюи
8
Шалк
14
Штокер
20
Паласиос
20
Паласиос
14
Штокер
19
Малес
9
Пулулу
9
Пулулу
19
Малес
6
Абраши
16
ван дер Верфф
16
ван дер Верфф
6
Абраши
27
Жегрова
15
Калулу
15
Калулу
27
Жегрова
23
Касами
7
Дзуффи
7
Дзуффи
23
Касами
10
Фофана
8
Конья
8
Конья
10
Фофана
99
Кюи
20
20
99
Кюи
Остались в запасе
Базель
Серветт
2
Gonçalo Cardoso
ЦФ
1
Джордже Николич
ВР
Главный тренер
Марсель Коллер
12
Эдин Омераджич
ВР
9
Мирослав Стеванович
ЦП
4
Стив Руй
ЦЗ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
Главный тренер
Ален Гейгер
Остались в запасе
2
Gonçalo Cardoso
ЦФ
1
Джордже Николич
ВР
Остались в запасе
12
Эдин Омераджич
ВР
9
Мирослав Стеванович
ЦП
4
Стив Руй
ЦЗ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
Главный тренер
Марсель Коллер
Главный тренер
Ален Гейгер
Статистика матча Базель - Серветт
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
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- : -
28.11.2026
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Тун
3 : 3
08.11.2026
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01.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
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Швейцария. Суперлига, 15 тур
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21.11.2026
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Серветт
0 : 0
08.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
Стадион:
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