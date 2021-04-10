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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Люцерн - Базель
Люцерн - Базель: обзор матча 10 апреля 2021
Люцерн
10.04.2021, суббота, 21:30
Швейцария. Суперлига, 28 тур
3 : 4
Завершен
Базель
3'
Л. Шауб
64'
И. Ндиайе
82'
Л. Шауб (П)
14'
Д. Малес
18'
Э. Жегрова
22'
Э. Жегрова
90+3'
А. Кабрал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Люцерн - Базель
90'
+3
ГОЛ! 3:4!
А. Кабрал
Пас отдал
Р. Петретта
Желтая карточка
S. Alabi
90'
+1
Замена
А. Карбонель
️️️️
Ф. Угринич
89'
83'
Желтая карточка
Ф. Фрай
83'
Желтая карточка
С. Видмер
ГОЛ с пенальти! 3:3!
Л. Шауб
82'
Замена
Y. Alounga
️️️️
И. Ндиайе
76'
Замена
S. Alabi
️️️️
Л. Эмини
70'
68'
Желтая карточка
Л. Дзуффи
66'
Замена
П. Касами
️️️️
Д. Малес
66'
Замена
А. Калулу
️️️️
Э. Жегрова
ГОЛ! 2:3!
И. Ндиайе
Пас отдал
В. Тасар
64'
60'
Желтая карточка
А. Кабрал
Пенальти не реализован!
П. Шурпф
51'
Замена
В. Тасар
️️️️
Лукас
46'
Желтая карточка
Л. Эмини
22'
22'
ГОЛ! 1:3!
Э. Жегрова
Пас отдал
А. Кабрал
18'
ГОЛ! 1:2!
Э. Жегрова
Пас отдал
Р. Петретта
14'
ГОЛ! 1:1!
Д. Малес
Пас отдал
В. Штокер
ГОЛ! 1:0!
Л. Шауб
Пас отдал
И. Ндиайе
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
5
Лукас
ЦЗ
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
23
Филип Угринич
ЦП
10
Лорик Эмини
ЦП
17
Мартин Фридек
ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
7
Ибраима Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Базель
13
Хайнц Линднер
ВР
18
Рауль Петретта
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
14
Валентин Штокер
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
27
Эдон Жегрова
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
7
Лука Дзуффи
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Люцерн
17
Simon Grether
ЦЗ
6
Алекс Карбонель
ЦП
23
Samuel Alabi
ЦФ
1
David Zibung
ЦФ
27
Christian Schwegler
ЦФ
22
Yvan Alounga
ЦФ
27
Варол Тасар
ЦФ
Базель
1
Джордже Николич
ВР
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
15
Альдо Калулу
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
9
Кали Сене
ЦФ
2
Gonçalo Cardoso
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
4-5-1
27
Мюллер
5
Лукас
5
Кнежевич
15
Бюрх
24
Сидлер
10
Эмини
17
Фридек
11
Шурпф
21
Шауб
23
Угринич
7
Ндиайе
3-3-1-3
13
Линднер
30
Видмер
5
Клозе
18
Петретта
14
Штокер
6
Абраши
20
Фрай
27
Жегрова
7
Дзуффи
19
Малес
19
Кабрал
10
Эмини
23
23
10
Эмини
7
Ндиайе
22
22
7
Ндиайе
23
Угринич
6
Карбонель
6
Карбонель
23
Угринич
5
Лукас
27
Тасар
27
Тасар
5
Лукас
27
Жегрова
15
Калулу
15
Калулу
27
Жегрова
19
Малес
23
Касами
23
Касами
19
Малес
Остались в запасе
Люцерн
Базель
1
David Zibung
ЦФ
27
Christian Schwegler
ЦФ
17
Simon Grether
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Баббель
9
Кали Сене
ЦФ
2
Gonçalo Cardoso
ЦФ
1
Джордже Николич
ВР
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Остались в запасе
1
David Zibung
ЦФ
27
Christian Schwegler
ЦФ
17
Simon Grether
ЦЗ
Остались в запасе
9
Кали Сене
ЦФ
2
Gonçalo Cardoso
ЦФ
1
Джордже Николич
ВР
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Марсель Коллер
Статистика матча Люцерн - Базель
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
Свисспауэр Арена
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