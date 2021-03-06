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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Серветт - Базель
Серветт - Базель: обзор матча 06 марта 2021
Серветт
06.03.2021, суббота, 22:30
Швейцария. Суперлига, 24 тур
2 : 1
Завершен
Базель
67'
Г. Кюи
71'
Г. Ондуа
90+3'
А. Кабрал (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Серветт - Базель
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Кабрал
Замена
А. Менди
️️️️
Г. Ондуа
87'
Замена
Б. Кеспедес
️️️️
Т. Конья
87'
Замена
K. Koné
️️️️
Г. Кюи
73'
Замена
К. Имери
️️️️
А. Шалк
73'
73'
Замена
О. Буньяку
️️️️
Л. Дзуффи
72'
Замена
C. Chiappetta
️️️️
А. Калулу
ГОЛ! 2:0!
Г. Ондуа
71'
ГОЛ! 1:0!
Г. Кюи
Пас отдал
Г. Клиши
67'
59'
Замена
Э. Жегрова
️️️️
Д. Малес
49'
Желтая карточка
G. Cardoso
Желтая карточка
Й. Северен
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
32
Антони Сотье
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
25
Тео Валь
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
8
Алекс Шалк
ЦФ
99
Грейон Кюи
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Базель
13
Хайнц Линднер
ВР
18
Рауль Петретта
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
15
Альдо Калулу
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
2
Gonçalo Cardoso
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
7
Лука Дзуффи
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Серветт
1
Joël Kiassumbua
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
4
Диогу Монтейру
ЦЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
30
Кастриот Имери
ОП
10
Борис Кеспедес
ЦП
20
Koro Koné
ЦФ
Базель
1
Джордже Николич
ВР
22
Адриан Дюррер
ОП
25
Оргес Буньяку
ЦП
20
Матиас Паласиос
АП
27
Эдон Жегрова
ПВ
20
C. Chiappetta
ЦФ
9
Андрин Хунцикер
ЦФ
4-4-2
32
Фрик
3
Клиши
32
Сотье
23
Сассо
19
Северен
25
Валь
5
Ондуа
9
Стеванович
8
Конья
99
Кюи
8
Шалк
3-3-4
13
Линднер
5
Клозе
16
ван дер Верфф
18
Петретта
23
Касами
15
Калулу
20
Фрай
7
Дзуффи
19
Малес
19
Кабрал
2
8
Шалк
30
Имери
30
Имери
8
Шалк
5
Ондуа
29
Менди
29
Менди
5
Ондуа
8
Конья
10
Кеспедес
10
Кеспедес
8
Конья
99
Кюи
20
20
99
Кюи
15
Калулу
20
20
15
Калулу
19
Малес
27
Жегрова
27
Жегрова
19
Малес
7
Дзуффи
25
Буньяку
25
Буньяку
7
Дзуффи
Остались в запасе
Серветт
Базель
4
Диогу Монтейру
ЦЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
1
Joël Kiassumbua
ВР
Главный тренер
Ален Гейгер
9
Андрин Хунцикер
ЦФ
20
Матиас Паласиос
АП
22
Адриан Дюррер
ОП
1
Джордже Николич
ВР
Главный тренер
Марсель Коллер
Остались в запасе
4
Диогу Монтейру
ЦЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
1
Joël Kiassumbua
ВР
Остались в запасе
9
Андрин Хунцикер
ЦФ
20
Матиас Паласиос
АП
22
Адриан Дюррер
ОП
1
Джордже Николич
ВР
Главный тренер
Ален Гейгер
Главный тренер
Марсель Коллер
Статистика матча Серветт - Базель
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
Стад-де-Женев
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