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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Серветт - Люцерн
Серветт - Люцерн: обзор матча 07 февраля 2021
Серветт
07.02.2021, воскресенье, 18:00
Швейцария. Суперлига, 19 тур
4 : 2
Завершен
Люцерн
11'
Б. Фофана
18'
Г. Кюи
54'
С. Руй
67'
Б. Кеспедес
8'
Л. Шауб
75'
М. Шульц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Серветт - Люцерн
75'
ГОЛ! 4:2!
М. Шульц
Пас отдал
П. Шурпф
Желтая карточка
Й. Северен
69'
ГОЛ! 4:1!
Б. Кеспедес
Пас отдал
М. Стеванович
67'
66'
Замена
С. Сидлер
️️️️
C. Schwegler
66'
Замена
В. Тасар
️️️️
М. Бюрки
66'
Замена
И. Ндиайе
️️️️
Ф. Угринич
Замена
K. Koné
️️️️
Г. Кюи
57'
Замена
А. Шалк
️️️️
Б. Фофана
56'
54'
Желтая карточка
С. Кнежевич
ГОЛ! 3:1!
С. Руй
Пас отдал
Т. Валь
54'
39'
Желтая карточка
D. Zibung
33'
Желтая карточка
C. Schwegler
Желтая карточка
Г. Кюи
28'
Желтая карточка
Б. Кеспедес
22'
ГОЛ! 2:1!
Г. Кюи
Пас отдал
Г. Клиши
18'
ГОЛ! 1:1!
Б. Фофана
Пас отдал
Т. Валь
11'
8'
ГОЛ! 0:1!
Л. Шауб
Пас отдал
Ф. Угринич
Желтая карточка
Б. Фофана
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
25
Мусса Диалло
ПЗ
9
Мирослав Стеванович
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
10
Борис Кеспедес
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
99
Грейон Кюи
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
23
Марко Бюрки
ЦЗ
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
23
Филип Угринич
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
17
Мартин Фридек
ЦП
10
Марвин Шульц
ЦП
10
Лорик Эмини
ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
27
Christian Schwegler
ЦФ
39
Деян Соргич
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Серветт
1
Joël Kiassumbua
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
10
Бубакар Фофана
ЛВ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
8
Алекс Шалк
ЦФ
20
Koro Koné
ЦФ
Люцерн
24
Силван Сидлер
ЦЗ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
17
Simon Grether
ЦЗ
1
David Zibung
ЦФ
17
Ashvin Balaruban
ЦФ
7
Ибраима Ндиайе
ЦФ
27
Варол Тасар
ЦФ
4-4-1-1
32
Фрик
3
Клиши
19
Северен
4
Руй
25
Диалло
9
Стеванович
10
Кеспедес
8
Конья
25
Валь
8
Антунес
99
Кюи
2-5-1-2
27
Мюллер
23
Бюрки
5
Кнежевич
21
Шауб
10
Шульц
10
Эмини
11
Шурпф
17
Фридек
23
Угринич
39
Соргич
27
Фофана
8
Шалк
8
Шалк
Фофана
10
Фофана
10
Фофана
99
Кюи
20
20
99
Кюи
27
24
Сидлер
24
Сидлер
27
23
Угринич
7
Ндиайе
7
Ндиайе
23
Угринич
23
Бюрки
27
Тасар
27
Тасар
23
Бюрки
Остались в запасе
Серветт
Люцерн
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
29
Ариаль Менди
ЛЗ
1
Joël Kiassumbua
ВР
17
Рикардо Азеведо
ЦП
Главный тренер
Ален Гейгер
1
David Zibung
ЦФ
17
Ashvin Balaruban
ЦФ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
17
Simon Grether
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
29
Ариаль Менди
ЛЗ
1
Joël Kiassumbua
ВР
17
Рикардо Азеведо
ЦП
Остались в запасе
1
David Zibung
ЦФ
17
Ashvin Balaruban
ЦФ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
17
Simon Grether
ЦЗ
Главный тренер
Ален Гейгер
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Серветт - Люцерн
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Информация о матче
Стадион:
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