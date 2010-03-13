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Бирмингем Сити - Эвертон
Бирмингем Сити - Эвертон: обзор матча 13 марта 2010
Бирмингем Сити
13.03.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 30 тур
2 : 2
Завершен
Эвертон
26'
К. Джером
52'
К. Гарднер
19'
В. Аничебе
22'
Я. Айегбени
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Эвертон
Замена
Д. Гослинг
️️️️
В. Аничебе
Травма
В. Аничебе
Замена
Д. Родуэлл
️️️️
Т. Кэхилл
Замена
Д. МакФадден
️️️️
К. Бенитес
Замена
Л. Донован
️️️️
Я. Айегбени
Желтая карточка
Я. Айегбени
Замена
С. Ларссон
️️️️
К. Гарднер
ГОЛ! 2:2!
К. Гарднер
Пас отдал
К. Джером
Желтая карточка
Л. Бойер
ГОЛ! 1:2!
К. Джером
Пас отдал
К. Фахи
ГОЛ! 0:2!
Я. Айегбени
Пас отдал
С. Пиенаар
19'
ГОЛ! 0:1!
В. Аничебе
Пас отдал
Ф. Невилл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
1
Джо Харт
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЛЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
2
Стефен Карр
(К)
ПЗ
18
Кейт Фахи
ЛП
8
Ли Бойер
ЦП
16
Барри Фергюсон
ЦП
8
Крейг Гарднер
ПП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
15
Кристиан Бенитес
ЦФ
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
18
Фил Невилл
(К)
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
5
Джон Хейтинга
ОП
8
Микель Артета
ЦП
17
Тим Кэхилл
АП
28
Виктор Аничебе
ПП
24
Якубу Айегбени
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Бирмингем Сити
24
Майк Тэйлор
ВР
4
Франк Кедрю
ЦЗ
10
Теему Тайнио
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
9
Кевин Филлипс
ЦФ
24
Джеймс МакФадден
ЦФ
Эвертон
13
Карло Нэш
ВР
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
32
Дэн Гослинг
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
10
Лэндон Донован
ПП
4-4-2
1
Харт
24
Риджуэлл
28
Джонсон
24
Данн
2
Карр
18
Фахи
8
Бойер
16
Фергюсон
8
Гарднер
15
Бенитес
35
Джером
4-1-3-1-1
1
Ховард
18
Невилл
25
Дистен
19
Ягиелка
3
Бэйнс
5
Хейтинга
28
Аничебе
8
Артета
20
Пиенаар
17
Кэхилл
24
Айегбени
8
Гарднер
7
Ларссон
7
Ларссон
8
Гарднер
15
Бенитес
24
МакФадден
24
МакФадден
15
Бенитес
28
Аничебе
32
Гослинг
32
Гослинг
28
Аничебе
17
Кэхилл
6
Родуэлл
6
Родуэлл
17
Кэхилл
24
Айегбени
10
Донован
10
Донован
24
Айегбени
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Эвертон
9
Кевин Филлипс
ЦФ
24
Майк Тэйлор
ВР
4
Франк Кедрю
ЦЗ
10
Теему Тайнио
ЦП
13
Карло Нэш
ВР
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
9
Кевин Филлипс
ЦФ
24
Майк Тэйлор
ВР
4
Франк Кедрю
ЦЗ
10
Теему Тайнио
ЦП
Остались в запасе
13
Карло Нэш
ВР
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Бирмингем Сити - Эвертон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Сент-Эндрюс
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 17:55 (прямая)
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