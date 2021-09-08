Армения - Лихтенштейн

|1 тур
|25 марта, четверг
|22:45
|Лихтенштейн
|0:1
|Армения
|1 тур
|25 марта, четверг
|22:45
|Лихтенштейн
|0:1
|Армения
|7 тур
|12 октября, суббота
|21:45
|Лихтенштейн
|1:1
|Армения
|3 тур
|8 июня, суббота
|19:00
|Армения
|3:0
|Лихтенштейн
|6 тур
|19 ноября, понедельник
|22:45
|Лихтенштейн
|2:2
|Армения
|1 тур
|6 сентября, четверг
|19:00
|Армения
|2:1
|Лихтенштейн
|Группа J
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Германия
|10
|9
|0
|1
|36:4
|+32
|27
|2.
|Северная Македония
|10
|5
|3
|2
|23:11
|+12
|18
|3.
|Румыния
|10
|5
|2
|3
|13:8
|+5
|17
|4.
|Армения
|10
|3
|3
|4
|9:20
|-11
|12
|5.
|Исландия
|10
|2
|3
|5
|12:18
|-6
|9
|6.
|Лихтенштейн
|10
|0
|1
|9
|2:34
|-32
|1