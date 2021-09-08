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Армения - Лихтенштейн

08.09.2021, Среда, 19:00 мск Ереван, стадион Республиканский Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 6 тур Армения - Лихтенштейн
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021, группа J
1 тур
25 марта, четверг 22:45 Лихтенштейн 0:1 Армения
Отбор ЧЕ-2020 2019, группа J
7 тур
12 октября, суббота 21:45 Лихтенштейн 1:1 Армения
3 тур
8 июня, суббота 19:00 Армения 3:0 Лихтенштейн
, группа D4
6 тур
19 ноября, понедельник 22:45 Лихтенштейн 2:2 Армения
1 тур
6 сентября, четверг 19:00 Армения 2:1 Лихтенштейн
Группа J И В Н П Мячи Разница Очки
1. Германия 10 9 0 1 36:4 +32 27
2. Северная Македония 10 5 3 2 23:11 +12 18
3. Румыния 10 5 2 3 13:8 +5 17
4. Армения 10 3 3 4 9:20 -11 12
5. Исландия 10 2 3 5 12:18 -6 9
6. Лихтенштейн 10 0 1 9 2:34 -32 1
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