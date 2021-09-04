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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Словакия - Хорватия
Словакия - Хорватия: обзор матча 04 сентября 2021
Словакия
04.09.2021, суббота, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа H, 5 тур
0 : 1
Завершен
Хорватия
86'
М. Брозович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словакия - Хорватия
90'
+3
Желтая карточка
И. Ивушич
Желтая карточка
Р. Боженик
90'
+3
Замена
Д. Стрелец
️️️️
П. Пекарик
90'
86'
ГОЛ! 0:1!
М. Брозович
84'
Замена
Л. Майер
️️️️
М. Ковачич
Замена
Э. Йирка
️️️️
Р. Мак
79'
Замена
М. Косцельник
️️️️
В. Вайсс
79'
62'
Замена
А. Крамарич
️️️️
М. Оршич
Замена
О. Дуда
️️️️
М. Гамшик
62'
Замена
Р. Боженик
️️️️
И. Шранц
62'
55'
Замена
И. Перишич
️️️️
Л. Иванушец
55'
Замена
М. Пашалич
️️️️
Н. Влашич
55'
Замена
М. Ливайя
️️️️
А. Чолак
Желтая карточка
П. Пекарик
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словакия
12
Марек Родак
ВР
5
Любомир Шатка
ВР
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
16
Давид Ганцко
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
20
Роберт Мак
ЛВ
19
Юрай Куцка
ЦП
22
Станислав Лоботка
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
18
Иван Шранц
ЦФ
Главный тренер
Штефан Таркович
Хорватия
23
Ивица Ивушич
ВР
19
Борна Соса
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
22
Йосип Юранович
ПЗ
16
Мислав Оршич
ЛВ
11
Марсело Брозович
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
13
Никола Влашич
АП
18
Лука Иванушец
АП
17
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Словакия
12
Душан Куцяк
ВР
23
Франтишек Плах
ВР
4
Мартин Вальент
ЦЗ
15
Вернон Де Марко
ЦЗ
25
Якуб Громада
ОП
24
Мартин Косцельник
ЦП
21
Матуш Беро
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
0
Эрик Йирка
ПВ
15
Давид Стрелец
ЦФ
9
Роберт Боженик
ЦФ
Хорватия
23
Симон Слуга
ВР
1
Доминик Ливакович
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
16
Миле Скорич
ЦЗ
2
Филип Уремович
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
7
Ловро Майер
ЦП
8
Никола Моро
ЦП
15
Марио Пашалич
АП
14
Марко Ливайя
ЦФ
9
Андрей Крамарич
ЦФ
3-4-1-1
12
Родак
14
Шкриньяр
16
Ганцко
2
Пекарик
19
Куцка
17
Гамшик
7
Вайсс
22
Лоботка
20
Мак
18
Шранц
4-1-1-3-1
23
Ивушич
22
Юранович
6
Ловрен
21
Вида
19
Соса
11
Брозович
8
Ковачич
13
Влашич
18
Иванушец
16
Оршич
17
Чолак
20
Мак
0
Йирка
0
Йирка
20
Мак
7
Вайсс
24
Косцельник
24
Косцельник
7
Вайсс
17
Гамшик
8
Дуда
8
Дуда
17
Гамшик
2
Пекарик
15
Стрелец
15
Стрелец
2
Пекарик
18
Шранц
9
Боженик
9
Боженик
18
Шранц
8
Ковачич
7
Майер
7
Майер
8
Ковачич
18
Иванушец
14
Перишич
14
Перишич
18
Иванушец
13
Влашич
15
Пашалич
15
Пашалич
13
Влашич
17
Чолак
14
Ливайя
14
Ливайя
17
Чолак
16
Оршич
9
Крамарич
9
Крамарич
16
Оршич
Остались в запасе
Словакия
Хорватия
12
Душан Куцяк
ВР
23
Франтишек Плах
ВР
4
Мартин Вальент
ЦЗ
15
Вернон Де Марко
ЦЗ
25
Якуб Громада
ОП
21
Матуш Беро
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
Главный тренер
Штефан Таркович
23
Симон Слуга
ВР
1
Доминик Ливакович
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
16
Миле Скорич
ЦЗ
2
Филип Уремович
ЦЗ
8
Никола Моро
ЦП
Главный тренер
Златко Далич
Остались в запасе
12
Душан Куцяк
ВР
23
Франтишек Плах
ВР
4
Мартин Вальент
ЦЗ
15
Вернон Де Марко
ЦЗ
25
Якуб Громада
ОП
21
Матуш Беро
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
Остались в запасе
23
Симон Слуга
ВР
1
Доминик Ливакович
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
16
Миле Скорич
ЦЗ
2
Филип Уремович
ЦЗ
8
Никола Моро
ЦП
Главный тренер
Штефан Таркович
Главный тренер
Златко Далич
Статистика матча Словакия - Хорватия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Хорватия
Лига наций, Финал
Ирландия
- : -
27.03.2027
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Стадион:
Максимир
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