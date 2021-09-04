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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Нидерланды - Черногория
Нидерланды - Черногория: обзор матча 04 сентября 2021
Нидерланды
04.09.2021, суббота, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 5 тур
4 : 0
Завершен
Черногория
38'
М. Депай (П)
62'
М. Депай
70'
Д. Вейналдум
76'
К. Гакпо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нидерланды - Черногория
Желтая карточка
С. Бергвейн
84'
Замена
Г. Тил
️️️️
Ф. де Йонг
83'
78'
Желтая карточка
М. Вукчевич
Замена
С. Бергвейн
️️️️
К. Гакпо
77'
ГОЛ! 4:0!
К. Гакпо
Пас отдал
Т. Маласья
76'
Замена
М. де Рон
️️️️
Д. Вейналдум
73'
ГОЛ! 3:0!
Д. Вейналдум
Пас отдал
С. Бергейс
70'
67'
Желтая карточка
М. Осмайич
63'
Замена
С. Хакшабанович
️️️️
А. Марушич
63'
Замена
М. Раичкович
️️️️
Д. Божович
ГОЛ! 2:0!
М. Депай
Пас отдал
К. Гакпо
62'
51'
Замена
М. Вукчевич
️️️️
М. Вешович
46'
Замена
М. Симич
️️️️
С. Савич
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Депай
38'
37'
Желтая карточка
Д. Лагатор
20'
Желтая карточка
С. Савич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды
13
Джастин Бейлов
ВР
16
Тайрел Маласья
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
11
Коди Гакпо
ЛВ
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
11
Стивен Бергейс
ЦП
14
Дэви Классен
АП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Черногория
1
Матия Шаркич
ВР
7
Марко Вешович
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
6
Жарко Томашевич
ЦЗ
3
Ристо Радунович
ЦЗ
20
Драшко Божович
ЦЗ
23
Адам Марушич
ПЗ
19
Александар Шчекич
ЦП
2
Душан Лагатор
ЦП
20
Милутин Осмайич
АП
9
Стефан Мугоша
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Радулович
Нидерланды
23
Жоэль Дроммел
ВР
13
Тим Крул
ВР
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
25
Стевен Бергвейн
ЛВ
20
Тен Коопмейнерс
ОП
3
Мартен де Рон
ОП
8
Райан Гравенберх
ЦП
16
Гус Тил
АП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
18
Дониелл Мален
ЦФ
Черногория
1
Милан Миятович
ВР
13
Милош Драгоевич
ВР
19
Илия Мартинович
ЦЗ
22
Марко Симич
ЦЗ
18
Сеад Хакшабанович
ЛВ
4
Никола Вукчевич
ОП
19
Милош Раичкович
ЦП
23
Игор Иванович
ПВ
4
Марко Вукчевич
ЦФ
18
Урош Джурджевич
ЦФ
11
Фатош Бечирай
ЦФ
3-4-2-1
13
Бейлов
16
Маласья
6
де Лигт
6
де Врей
8
Вейналдум
21
де Йонг
11
Бергейс
22
Дюмфрис
11
Гакпо
14
Классен
10
Депай
3-2-2-1-1
1
Шаркич
6
Томашевич
3
Радунович
20
Божович
23
Марушич
15
Савич
19
Шчекич
2
Лагатор
20
Осмайич
9
Мугоша
8
Вейналдум
3
де Рон
3
де Рон
8
Вейналдум
21
де Йонг
16
Тил
16
Тил
21
де Йонг
11
Гакпо
25
Бергвейн
25
Бергвейн
11
Гакпо
23
Марушич
18
Хакшабанович
18
Хакшабанович
23
Марушич
15
Савич
22
Симич
22
Симич
15
Савич
20
Божович
19
Раичкович
19
Раичкович
20
Божович
7
Вешович
4
Вукчевич
4
Вукчевич
7
Вешович
Остались в запасе
Нидерланды
Черногория
20
Тен Коопмейнерс
ОП
23
Жоэль Дроммел
ВР
13
Тим Крул
ВР
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
8
Райан Гравенберх
ЦП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
18
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
23
Игор Иванович
ПВ
1
Милан Миятович
ВР
13
Милош Драгоевич
ВР
19
Илия Мартинович
ЦЗ
4
Никола Вукчевич
ОП
18
Урош Джурджевич
ЦФ
11
Фатош Бечирай
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Радулович
Остались в запасе
20
Тен Коопмейнерс
ОП
23
Жоэль Дроммел
ВР
13
Тим Крул
ВР
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
8
Райан Гравенберх
ЦП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
18
Дониелл Мален
ЦФ
Остались в запасе
23
Игор Иванович
ПВ
1
Милан Миятович
ВР
13
Милош Драгоевич
ВР
19
Илия Мартинович
ЦЗ
4
Никола Вукчевич
ОП
18
Урош Джурджевич
ЦФ
11
Фатош Бечирай
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Миодраг Радулович
Статистика матча Нидерланды - Черногория
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Нидерланды
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Черногория
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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