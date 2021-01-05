Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Кубок
Самора - Вильярреал
Самора - Вильярреал: обзор матча 05 января 2021
Самора
05.01.2021, вторник, 21:00
Испания. Кубок, 1/32 финала
1 : 4
Завершен
Вильярреал
31'
К. Бакка
43'
Й. Пино
73'
Ф. Ниньо
88'
Д. Раба
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Самора - Вильярреал
88'
ГОЛ! 0:4!
Д. Раба
Пас отдал
Ф. Ниньо
86'
Замена
Д. Раба
️️️️
Й. Пино
73'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Ниньо
Пас отдал
М. Гомес
73'
Замена
М. Тригерос
️️️️
А. Баэна
63'
Замена
Ф. Ниньо
️️️️
К. Бакка
63'
Замена
М. Гомес
️️️️
Х. Коста
63'
Замена
Д. Парехо
️️️️
С. Чуквуэзе
43'
ГОЛ! 0:2!
Й. Пино
Пас отдал
Х. Фойт
31'
ГОЛ! 0:1!
К. Бакка
Пас отдал
С. Чуквуэзе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Самора
18
Adrián Herrera
ЦФ
9
Rodrigo Escudero
ЦФ
14
Guille Perero
ЦФ
15
Abel Conejo
ЦФ
21
Íñigo
ЦФ
2
Carlos Parra
ЦФ
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
24
Хауме Коста
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
6
Этьенн Капу
ОП
10
Йереми Пино
ПВ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Самора
21
Sergio Garcia
ЦФ
9
Valentín Prieto
ЦФ
7
R. Gonzalez
ЦФ
6
Raúl Vallejo
ЦФ
Вильярреал
1
Филип Йоргенсен
ВР
14
Пау Торрес
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
5
14
2
21
15
9
3-3-3-1
28
Рульи
8
Фойт
26
Мори
4
Шакла
2
Эступиньян
6
Капу
24
Коста
21
Чуквуэзе
10
Пино
10
Баэна
70
Бакка
24
Коста
16
Гомес
16
Гомес
24
Коста
10
Баэна
14
Тригерос
14
Тригерос
10
Баэна
21
Чуквуэзе
10
Парехо
10
Парехо
21
Чуквуэзе
10
Пино
19
Раба
19
Раба
10
Пино
70
Бакка
14
Ниньо
14
Ниньо
70
Бакка
Остались в запасе
Самора
Вильярреал
21
Sergio Garcia
ЦФ
9
Valentín Prieto
ЦФ
7
R. Gonzalez
ЦФ
6
Raúl Vallejo
ЦФ
1
Филип Йоргенсен
ВР
14
Пау Торрес
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
21
Sergio Garcia
ЦФ
9
Valentín Prieto
ЦФ
7
R. Gonzalez
ЦФ
6
Raúl Vallejo
ЦФ
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
14
Пау Торрес
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Самора - Вильярреал
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Самора
Испания. Кубок, 2 раунд
Самора
0 : 0
04.12.2024
Тенерифе
Испания. Кубок, 1 раунд
Хувентуд де Торремолинос
1 : 2
30.10.2024
Самора
Испания. Кубок, 1/32 финала
Самора
1 : 2
22.11.2023
Вильярреал
Испания. Кубок, 1/64 финала
Самора
2 : 2
01.11.2023
Расинг
Испания. Кубок, 2 раунд
Самора
0 : 3
15.12.2021
Реал Сосьедад
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Новости команд
Все
Самора
Вильярреал
«Славия» – «Вильярреал» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:28
Лига чемпионов: шансы «Славии» и «Вильярреала» на победу в матче 5-го тура
09:38
Примера. «Барселона» победила «Вильярреал» с 0:2 (3:2) перед матчем с «Сабахом»
22 ноября
1
«Барселона» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Ла Лига: шансы «Барселоны» и «Вильярреала» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Кубок Испании. «Хетафе» и «Сельта» вылетели от команд третьего дивизиона
2021.01.05 23:14
2
«Славия» – «Вильярреал» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:28
Лига чемпионов: шансы «Славии» и «Вильярреала» на победу в матче 5-го тура
09:38
Примера. «Барселона» победила «Вильярреал» с 0:2 (3:2) перед матчем с «Сабахом»
22 ноября
1
«Барселона» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Ла Лига: шансы «Барселоны» и «Вильярреала» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+