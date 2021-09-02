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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Польша - Албания
Польша - Албания: обзор матча 02 сентября 2021
Польша
02.09.2021, четверг, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 4 тур
4 : 1
Завершен
Албания
12'
Р. Левандовски
44'
А. Букса
54'
Г. Крыховяк
89'
К. Линетти
25'
С. Цикалеши
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Польша - Албания
ГОЛ! 4:1!
К. Линетти
Пас отдал
К. Свидерски
89'
Желтая карточка
Я. Беднарек
86'
83'
Замена
М. Узуни
️️️️
С. Цикалеши
Желтая карточка
К. Свидерски
82'
Замена
Т. Пухач
️️️️
М. Рыбус
81'
Замена
К. Свидерски
️️️️
А. Букса
81'
74'
Замена
Э. Чекичи
️️️️
А. Абраши
68'
Замена
Б. Балай
️️️️
Р. Манай
67'
Замена
О. Роши
️️️️
Л. Траши
65'
Желтая карточка
Р. Манай
Замена
К. Линетти
️️️️
П. Франковски
61'
56'
Желтая карточка
К. Гясула
ГОЛ! 3:1!
Г. Крыховяк
Пас отдал
Р. Левандовски
54'
ГОЛ! 2:1!
А. Букса
Пас отдал
П. Франковски
44'
Замена
П. Давидович
️️️️
Б. Берешиньски
32'
25'
ГОЛ! 1:1!
С. Цикалеши
Пас отдал
К. Гясула
ГОЛ! 1:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
К. Глик
12'
11'
Желтая карточка
Э. Хюсай
7'
Желтая карточка
К. Баре
4'
Желтая карточка
А. Абраши
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Польша
1
Войцех Щесны
ВР
13
Мацей Рыбус
ЛЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
10
Гжегож Крыховяк
ОП
8
Якуб Модер
ЦП
21
Камил Йозвяк
ЦФ
16
Адам Букса
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Албания
1
Этрит Бериша
ВР
18
Ардиан Исмайли
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
15
Мараш Кумбула
ЦЗ
22
Лоренц Траши
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
22
Амир Абраши
ЦП
8
Клаус Гясула
ЦП
7
Кейди Баре
ЦП
7
Рей Манай
ЦФ
16
Соколь Цикалеши
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Польша
1
Бартломей Дронговски
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
15
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
3
Павел Давидович
ЦЗ
14
Михал Хелик
ЦЗ
3
Камиль Пиатковски
ЦЗ
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
7
Якуб Каминьски
ЛВ
6
Бартош Слиш
ЦП
8
Карол Линетти
ЦП
17
Дамьян Шиманьски
ЦП
11
Карол Свидерски
ЦФ
Албания
1
Томас Стракоша
ВР
12
Гентьян Селмани
ВР
19
Эрьон Ходжалари
ЛЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
15
Альби Дока
ЦЗ
11
Мюрто Узуни
ЛВ
14
Казим Лячи
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
18
Эндри Чекичи
ЦФ
19
Беким Балай
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Щесны
13
Рыбус
15
Глик
5
Беднарек
18
Берешиньски
10
Крыховяк
8
Модер
19
Франковски
9
Левандовски
16
Букса
21
Йозвяк
3-2-3-2
1
Бериша
6
Джимсити
15
Кумбула
22
Траши
4
Хюсай
18
Исмайли
22
Абраши
8
Гясула
7
Баре
16
Цикалеши
7
Манай
13
Рыбус
15
Пухач
15
Пухач
13
Рыбус
18
Берешиньски
3
Давидович
3
Давидович
18
Берешиньски
19
Франковски
8
Линетти
8
Линетти
19
Франковски
16
Букса
11
Свидерски
11
Свидерски
16
Букса
22
Траши
21
Роши
21
Роши
22
Траши
16
Цикалеши
11
Узуни
11
Узуни
16
Цикалеши
22
Абраши
18
Чекичи
18
Чекичи
22
Абраши
7
Манай
19
Балай
19
Балай
7
Манай
Остались в запасе
Польша
Албания
7
Якуб Каминьски
ЛВ
1
Бартломей Дронговски
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
14
Михал Хелик
ЦЗ
3
Камиль Пиатковски
ЦЗ
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
6
Бартош Слиш
ЦП
17
Дамьян Шиманьски
ЦП
Главный тренер
Паулу Соуза
1
Томас Стракоша
ВР
12
Гентьян Селмани
ВР
19
Эрьон Ходжалари
ЛЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
15
Альби Дока
ЦЗ
14
Казим Лячи
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
7
Якуб Каминьски
ЛВ
1
Бартломей Дронговски
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
14
Михал Хелик
ЦЗ
3
Камиль Пиатковски
ЦЗ
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
6
Бартош Слиш
ЦП
17
Дамьян Шиманьски
ЦП
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
12
Гентьян Селмани
ВР
19
Эрьон Ходжалари
ЛЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
15
Альби Дока
ЦЗ
14
Казим Лячи
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
Главный тренер
Паулу Соуза
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Польша - Албания
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Польша
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Албания
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Информация о матче
Стадион:
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