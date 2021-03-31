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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Германия - Северная Македония
Германия - Северная Македония: обзор матча 31 марта 2021
Германия
31.03.2021, среда, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа J, 3 тур
1 : 2
Завершен
Северная Македония
63'
И. Гюндоган (П)
45+2'
Г. Пандев
85'
Э. Эльмас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Германия - Северная Македония
Желтая карточка
Э. Джан
90'
+3
90'
Замена
В. Стояновски
️️️️
Г. Пандев
90'
Замена
К. Ристевски
️️️️
Э. Алиоски
Желтая карточка
Д. Мусиала
89'
Замена
Д. Мусиала
️️️️
М. Гинтер
88'
85'
ГОЛ! 1:2!
Э. Эльмас
Пас отдал
А. Адеми
77'
Желтая карточка
Г. Пандев
72'
Замена
С. Спировски
️️️️
А. Трайковски
67'
Желтая карточка
Э. Эльмас
ГОЛ с пенальти! 1:1!
И. Гюндоган
63'
59'
Замена
Э. Бейтулай
️️️️
Б. Николов
Замена
А. Юнес
️️️️
Р. Госенс
56'
Замена
Т. Вернер
️️️️
К. Хаверц
56'
Желтая карточка
Л. Сане
46'
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
Г. Пандев
Желтая карточка
А. Рюдигер
37'
Желтая карточка
Р. Госенс
28'
6'
Желтая карточка
Д. Велкоски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
21
Робин Госенс
ЛЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
6
Йозуа Киммих
ОП
8
Леон Горецка
ЦП
21
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Серж Гнабри
ПВ
19
Лерой Сане
ПВ
7
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Северная Македония
23
Столе Димитриевски
ВР
8
Эзган Алиоски
ЛЗ
6
Визар Муслиу
ЦЗ
13
Стефан Ристовски
ПЗ
14
Дарко Велкоски
ЦП
16
Бобан Николов
ЦП
5
Ариян Адеми
ЦП
10
Энис Барди
АП
7
Эльйиф Эльмас
АП
10
Горан Пандев
ЦФ
9
Александар Трайковски
ЦФ
Главный тренер
Игор Ангеловски
Германия
12
Кевин Трапп
ВР
12
Бернд Лено
ВР
13
Филипп Макс
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
17
Флориан Нойхаус
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
17
Флориан Вирц
АП
15
Амин Юнес
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
Северная Македония
1
Мартин Богатинов
ВР
12
Дамьян Шишковски
ВР
3
Стефан Ашковски
ЦЗ
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
2
Эгзон Бейтулай
ЦЗ
20
Стефан Спировски
ЦП
19
Крсте Велкоски
ЦФ
18
Влатко Стояновски
ЦФ
11
Ферхан Хасани
ЦФ
10
Агим Ибраими
ЦФ
23
Марьян Радески
ЦФ
3-2-2-2-1
1
тер Стеген
21
Госенс
2
Рюдигер
4
Гинтер
23
Джан
6
Киммих
8
Горецка
21
Гюндоган
20
Гнабри
19
Сане
7
Хаверц
3-3-2-2
23
Димитриевски
13
Ристовски
6
Муслиу
8
Алиоски
14
Велкоски
16
Николов
5
Адеми
10
Барди
7
Эльмас
9
Трайковски
10
Пандев
4
Гинтер
10
Мусиала
10
Мусиала
4
Гинтер
21
Госенс
15
Юнес
15
Юнес
21
Госенс
7
Хаверц
11
Вернер
11
Вернер
7
Хаверц
10
Пандев
18
Стояновски
18
Стояновски
10
Пандев
8
Алиоски
4
Ристевски
4
Ристевски
8
Алиоски
16
Николов
2
Бейтулай
2
Бейтулай
16
Николов
9
Трайковски
20
Спировски
20
Спировски
9
Трайковски
Остались в запасе
Германия
Северная Македония
13
Филипп Макс
ЛЗ
12
Кевин Трапп
ВР
12
Бернд Лено
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
17
Флориан Нойхаус
ЦП
17
Флориан Вирц
АП
Главный тренер
Йоахим Лев
19
Крсте Велкоски
ЦФ
3
Стефан Ашковски
ЦЗ
1
Мартин Богатинов
ВР
12
Дамьян Шишковски
ВР
11
Ферхан Хасани
ЦФ
10
Агим Ибраими
ЦФ
23
Марьян Радески
ЦФ
Главный тренер
Игор Ангеловски
Остались в запасе
13
Филипп Макс
ЛЗ
12
Кевин Трапп
ВР
12
Бернд Лено
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
17
Флориан Нойхаус
ЦП
17
Флориан Вирц
АП
Остались в запасе
19
Крсте Велкоски
ЦФ
3
Стефан Ашковски
ЦЗ
1
Мартин Богатинов
ВР
12
Дамьян Шишковски
ВР
11
Ферхан Хасани
ЦФ
10
Агим Ибраими
ЦФ
23
Марьян Радески
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Главный тренер
Игор Ангеловски
Статистика матча Германия - Северная Македония
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Германия
Лига наций, 1/4 финала
Бельгия
- : -
25.03.2027
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Северная Македония
Лига наций, Финал
Кипр
- : -
25.03.2027
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Тоше Проески
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