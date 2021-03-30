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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Бельгия - Беларусь
Бельгия - Беларусь: обзор матча 30 марта 2021
Бельгия
30.03.2021, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа E, 3 тур
8 : 0
Завершен
Беларусь
14'
М. Батшуайи
17'
Х. Ванакен
38'
Л. Троссард
42'
Ж. Доку
49'
Д. Прат
70'
К. Бентеке
76'
Л. Троссард
89'
Х. Ванакен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бельгия - Беларусь
ГОЛ! 8:0!
Х. Ванакен
Пас отдал
А. Янузай
89'
87'
Замена
И. Бахар
️️️️
Ю. Кендыш
Замена
А. Янузай
️️️️
Ж. Доку
77'
ГОЛ! 7:0!
Л. Троссард
Пас отдал
Ж. Доку
76'
74'
Замена
В. Климович
️️️️
В. Лисакович
Замена
Ю. Тилеманс
️️️️
Д. Прат
71'
ГОЛ! 6:0!
К. Бентеке
Пас отдал
Т. Алдервейрелд
70'
Замена
Л. Дендокер
️️️️
Я. Вертонген
64'
Замена
К. Бентеке
️️️️
М. Батшуайи
64'
61'
Замена
И. Маевский
️️️️
С. Кисляк
ГОЛ! 5:0!
Д. Прат
Пас отдал
М. Батшуайи
49'
46'
Замена
П. Савицкий
️️️️
М. Эбонг
46'
Замена
Н. Сигневич
️️️️
Д. Подстрелов
Замена
Д. Боята
️️️️
Д. Денайе
46'
ГОЛ! 4:0!
Ж. Доку
Пас отдал
Д. Прат
42'
ГОЛ! 3:0!
Л. Троссард
Пас отдал
Х. Ванакен
38'
ГОЛ! 2:0!
Х. Ванакен
Пас отдал
Т. Менье
17'
ГОЛ! 1:0!
М. Батшуайи
Пас отдал
Ж. Доку
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бельгия
12
Симон Миньоле
ВР
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
18
Джейсон Денайе
ЦЗ
5
Ян Вертонген
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
10
Леандро Троссард
ЛВ
16
Торган Азар
ЛВ
20
Ханс Ванакен
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
11
Жереми Доку
ЦФ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Беларусь
1
Александр Гутор
ВР
5
Денис Поляков
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
14
Никита Наумов
ЦЗ
4
Роман Юзепчук
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
14
Юрий Кендыш
ЦП
22
Игорь Стасевич
ЦП
9
Макс Эбонг
АП
19
Дмитрий Подстрелов
ПВ
17
Виталий Лисакович
ЦФ
Главный тренер
Михаил Мархель
Бельгия
1
Коэн Кастелс
ВР
12
Томас Камински
ВР
4
Дедрик Боята
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
8
Юри Тилеманс
ЦП
19
Леандер Дендокер
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
22
Алексис Салемакерс
ПВ
18
Аднан Янузай
ПВ
14
Дрис Мертенс
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Беларусь
16
Антон Чичкан
ВР
1
Павел Павлюченко
ВР
19
Максим Бордачев
ЛЗ
4
Максим Швецов
ЦЗ
14
Евгений Яблонский
ЦП
10
Иван Бахар
ЦП
18
Иван Маевский
ЦП
8
Павел Савицкий
ЦП
23
Дмитрий Антилевский
ЦФ
11
Денис Лаптев
ЦФ
21
Владислав Климович
ЦФ
0
Николай Сигневич
ЦФ
4-2-2-2
12
Миньоле
2
Алдервейрелд
18
Денайе
5
Вертонген
15
Менье
20
Ванакен
26
Прат
16
Азар
10
Троссард
23
Батшуайи
11
Доку
4-1-2-2-1
1
Гутор
4
Юзепчук
22
Павловец
14
Наумов
5
Поляков
15
Кисляк
14
Кендыш
22
Стасевич
19
Подстрелов
9
Эбонг
17
Лисакович
18
Денайе
4
Боята
4
Боята
18
Денайе
26
Прат
8
Тилеманс
8
Тилеманс
26
Прат
5
Вертонген
19
Дендокер
19
Дендокер
5
Вертонген
11
Доку
18
Янузай
18
Янузай
11
Доку
23
Батшуайи
20
Бентеке
20
Бентеке
23
Батшуайи
14
Кендыш
10
Бахар
10
Бахар
14
Кендыш
15
Кисляк
18
Маевский
18
Маевский
15
Кисляк
9
Эбонг
8
Савицкий
8
Савицкий
9
Эбонг
17
Лисакович
21
Климович
21
Климович
17
Лисакович
19
Подстрелов
0
Сигневич
0
Сигневич
19
Подстрелов
Остались в запасе
Бельгия
Беларусь
22
Алексис Салемакерс
ПВ
7
Кевин Де Брюйне
АП
1
Коэн Кастелс
ВР
14
Дрис Мертенс
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
12
Томас Камински
ВР
21
Тимоти Кастань
ПЗ
Главный тренер
Роберто Мартинес
23
Дмитрий Антилевский
ЦФ
16
Антон Чичкан
ВР
19
Максим Бордачев
ЛЗ
4
Максим Швецов
ЦЗ
14
Евгений Яблонский
ЦП
11
Денис Лаптев
ЦФ
1
Павел Павлюченко
ВР
Главный тренер
Михаил Мархель
Остались в запасе
22
Алексис Салемакерс
ПВ
7
Кевин Де Брюйне
АП
1
Коэн Кастелс
ВР
14
Дрис Мертенс
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
12
Томас Камински
ВР
21
Тимоти Кастань
ПЗ
Остались в запасе
23
Дмитрий Антилевский
ЦФ
16
Антон Чичкан
ВР
19
Максим Бордачев
ЛЗ
4
Максим Швецов
ЦЗ
14
Евгений Яблонский
ЦП
11
Денис Лаптев
ЦФ
1
Павел Павлюченко
ВР
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Михаил Мархель
Статистика матча Бельгия - Беларусь
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бельгия
Лига наций, 1/4 финала
Бельгия
- : -
25.03.2027
Германия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Беларусь
Лига наций, Финал
Беларусь
- : -
25.03.2027
Израиль
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Информация о матче
Стадион:
Король Бодуэн
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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