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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Израиль - Дания
Израиль - Дания: обзор матча 25 марта 2021
Израиль
25.03.2021, четверг, 20:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 1 тур
0 : 2
Завершен
Дания
13'
М. Брейтуэйт
67'
Й. Винд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Израиль - Дания
88'
Замена
К. Нергор
️️️️
Т. Делэни
86'
Замена
Й. Стригер Ларсен
️️️️
Й. Меле
Замена
М. Кандиль
️️️️
Э. Даса
86'
Замена
Д. Азиза
️️️️
С. Менахем
85'
77'
Замена
А. Сков Ольсен
️️️️
Ю. Поульсен
77'
Замена
Й. Андерсен
️️️️
Й. Винд
Замена
Э. Голаса
️️️️
Б. Натхо
68'
67'
ГОЛ! 0:2!
Й. Винд
Желтая карточка
Э. Тиби
64'
Замена
Ш. Вайссман
️️️️
М. Даббур
60'
Желтая карточка
Н. Лави
59'
54'
Желтая карточка
К. Шмейхель
Замена
Н. Лави
️️️️
Й. Абу Ханна
46'
13'
ГОЛ! 0:1!
М. Брейтуэйт
Пас отдал
Й. Винд
7'
Желтая карточка
М. Брейтуэйт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Израиль
18
Офир Марсиано
ВР
3
Сун Менахем
ЛЗ
4
Абд Атем Эльхамед
ЦЗ
21
Эйтан Тиби
ЦЗ
20
Йель Абу Ханна
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
8
Дор Перец
ЦП
6
Бибрас Натхо
ЦП
9
Мунас Даббур
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Вилли Руттенстайнер
Дания
1
Каспер Шмейхель
ВР
4
Симон Кьер
ЦЗ
13
Андреас Кристенсен
ЦЗ
5
Йоаким Меле
ПЗ
8
Томас Делэни
ОП
18
Даниэль Васс
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
19
Йонас Винд
ЦФ
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
9
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Израиль
23
Итамар Нитцан
ВР
1
Борис Клейман
ВР
4
Офри Арад
ЦЗ
6
Нета Лави
ЦЗ
21
Лоай Таха
ЦЗ
4
Ор Блориан
ЦЗ
13
Маор Кандиль
ПАЗ
11
Долев Азиза
ЦП
16
Мохаммед Абу Фани
ЦП
20
Эйял Голаса
ЦП
13
Мохамад Кнаан
ПВ
12
Шон Вайссман
ЦФ
Дания
22
Фредерик Реннов
ВР
16
Йонас Лоссль
ВР
3
Янник Вестергор
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
14
Миккель Дамсгор
ЛВ
0
Йенс Йонссон
ОП
19
Лассе Шоне
ЦП
15
Кристиан Нергор
ЦП
7
Матиас Йенсен
ЦП
11
Андреас Сков Ольсен
ПВ
12
Каспер Дольберг
ЦФ
3-2-2-1-2
18
Марсиано
4
Эльхамед
21
Тиби
20
Ханна
3
Менахем
2
Даса
8
Перец
6
Натхо
10
Соломон
7
Захави
9
Даббур
3-1-2-1-3
1
Шмейхель
5
Меле
13
Кристенсен
4
Кьер
8
Делэни
18
Васс
23
Хейбьерг
10
Эриксен
9
Брейтуэйт
20
Поульсен
19
Винд
3
Менахем
11
Азиза
11
Азиза
3
Менахем
20
Ханна
6
Лави
6
Лави
20
Ханна
2
Даса
13
Кандиль
13
Кандиль
2
Даса
6
Натхо
20
Голаса
20
Голаса
6
Натхо
9
Даббур
12
Вайссман
12
Вайссман
9
Даббур
19
Винд
2
Андерсен
2
Андерсен
19
Винд
5
Меле
17
Стригер Ларсен
17
Стригер Ларсен
5
Меле
8
Делэни
15
Нергор
15
Нергор
8
Делэни
20
Поульсен
11
Сков Ольсен
11
Сков Ольсен
20
Поульсен
Остались в запасе
Израиль
Дания
4
Офри Арад
ЦЗ
16
Мохаммед Абу Фани
ЦП
23
Итамар Нитцан
ВР
1
Борис Клейман
ВР
21
Лоай Таха
ЦЗ
4
Ор Блориан
ЦЗ
13
Мохамад Кнаан
ПВ
Главный тренер
Вилли Руттенстайнер
22
Фредерик Реннов
ВР
16
Йонас Лоссль
ВР
3
Янник Вестергор
ЦЗ
0
Йенс Йонссон
ОП
19
Лассе Шоне
ЦП
7
Матиас Йенсен
ЦП
14
Миккель Дамсгор
ЛВ
12
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
4
Офри Арад
ЦЗ
16
Мохаммед Абу Фани
ЦП
23
Итамар Нитцан
ВР
1
Борис Клейман
ВР
21
Лоай Таха
ЦЗ
4
Ор Блориан
ЦЗ
13
Мохамад Кнаан
ПВ
Остались в запасе
22
Фредерик Реннов
ВР
16
Йонас Лоссль
ВР
3
Янник Вестергор
ЦЗ
0
Йенс Йонссон
ОП
19
Лассе Шоне
ЦП
7
Матиас Йенсен
ЦП
14
Миккель Дамсгор
ЛВ
12
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Вилли Руттенстайнер
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Израиль - Дания
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Израиль
Лига наций, Финал
Беларусь
- : -
25.03.2027
Израиль
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Дания
Лига наций, Финал
Босния и Герцеговина
- : -
25.03.2027
Дания
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Информация о матче
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