Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Турция - Нидерланды
Турция - Нидерланды: обзор матча 24 марта 2021
Турция
24.03.2021, среда, 20:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 1 тур
4 : 2
Завершен
Нидерланды
15'
Б. Йылмаз
34'
Б. Йылмаз (П)
46'
Х. Чалханоглу
81'
Б. Йылмаз
75'
Д. Классен
76'
Л. де Йонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Турция - Нидерланды
90'
+5
Пенальти не реализован!
М. Депай
Желтая карточка
О. Кабак
90'
+4
Замена
Д. Тюрук
️️️️
Б. Йылмаз
90'
82'
Замена
П. ван Анхолт
️️️️
О. Вейндал
82'
Замена
Р. Гравенберх
️️️️
Д. Блинд
ГОЛ! 4:2!
Б. Йылмаз
81'
Замена
К. Айхан
️️️️
К. Караман
78'
Замена
Э. Унал
️️️️
Х. Чалханоглу
78'
76'
ГОЛ! 3:2!
Л. де Йонг
75'
ГОЛ! 3:1!
Д. Классен
Пас отдал
М. Депай
Желтая карточка
У. Мерас
72'
69'
Замена
Д. Классен
️️️️
Д. Мален
69'
Замена
Д. Дюмфрис
️️️️
К. Тете
Замена
Т. Антальялы
️️️️
О. Туфан
64'
Замена
Д. Эркин
️️️️
Ю. Языджи
64'
62'
Замена
Л. де Йонг
️️️️
М. де Рон
Желтая карточка
Б. Йылмаз
52'
50'
Желтая карточка
Д. Вейналдум
ГОЛ! 3:0!
Х. Чалханоглу
Пас отдал
У. Мерас
46'
Желтая карточка
О. Туфан
36'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Б. Йылмаз
34'
Желтая карточка
К. Караман
32'
ГОЛ! 1:0!
Б. Йылмаз
Пас отдал
Х. Чалханоглу
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Турция
1
Угурчан Чакир
ВР
13
Умут Мерас
ЛЗ
15
Озан Кабак
ЦЗ
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
6
Озан Туфан
ЦП
11
Юсуф Языджи
АП
9
Кенан Караман
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Нидерланды
13
Яспер Силлессен
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
3
Мартен де Рон
ОП
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
11
Стивен Бергейс
ЦП
18
Дониелл Мален
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Турция
1
Мерт Гюнок
ВР
12
Алтай Баиндыр
ВР
18
Джанер Эркин
ЦЗ
22
Каан Айхан
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
14
Тайлан Антальялы
ОП
20
Дениз Тюрук
ЦП
6
Оркун Кекчю
ЦП
8
Дорухан Токез
ЦП
9
Энес Унал
ЦФ
19
Эмре Килинк
ЦФ
9
Дженк Тосун
ЦФ
Нидерланды
1
Маартен Стекеленбург
ВР
13
Тим Крул
ВР
12
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
25
Стевен Бергвейн
ЛВ
8
Райан Гравенберх
ЦП
0
Донни ван де Бек
ЦП
14
Дэви Классен
АП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
11
Калвин Стенгс
ПВ
9
Люк де Йонг
ЦФ
19
Райан Бабел
ЦФ
4-3-1-2
1
Чакир
13
Мерас
15
Кабак
4
Сеюнджу
2
Челик
10
Чалханоглу
5
Йокушлу
6
Туфан
11
Языджи
17
Йылмаз
9
Караман
4-1-3-2
13
Силлессен
2
Тете
5
Вейндал
6
де Лигт
17
Блинд
3
де Рон
8
Вейналдум
21
де Йонг
11
Бергейс
10
Депай
18
Мален
11
Языджи
18
Эркин
18
Эркин
11
Языджи
9
Караман
22
Айхан
22
Айхан
9
Караман
6
Туфан
14
Антальялы
14
Антальялы
6
Туфан
17
Йылмаз
20
Тюрук
20
Тюрук
17
Йылмаз
10
Чалханоглу
9
Унал
9
Унал
10
Чалханоглу
18
Мален
14
Классен
14
Классен
18
Мален
2
Тете
22
Дюмфрис
22
Дюмфрис
2
Тете
5
Вейндал
12
ван Анхолт
12
ван Анхолт
5
Вейндал
17
Блинд
8
Гравенберх
8
Гравенберх
17
Блинд
3
де Рон
9
де Йонг
9
де Йонг
3
де Рон
Остались в запасе
Турция
Нидерланды
1
Мерт Гюнок
ВР
12
Алтай Баиндыр
ВР
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
6
Оркун Кекчю
ЦП
8
Дорухан Токез
ЦП
19
Эмре Килинк
ЦФ
9
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
11
Калвин Стенгс
ПВ
1
Маартен Стекеленбург
ВР
13
Тим Крул
ВР
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
0
Донни ван де Бек
ЦП
25
Стевен Бергвейн
ЛВ
19
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Остались в запасе
1
Мерт Гюнок
ВР
12
Алтай Баиндыр
ВР
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
6
Оркун Кекчю
ЦП
8
Дорухан Токез
ЦП
19
Эмре Килинк
ЦФ
9
Дженк Тосун
ЦФ
Остались в запасе
11
Калвин Стенгс
ПВ
1
Маартен Стекеленбург
ВР
13
Тим Крул
ВР
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
0
Донни ван де Бек
ЦП
25
Стевен Бергвейн
ЛВ
19
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Главный тренер
Франк де Бур
Статистика матча Турция - Нидерланды
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Нидерланды
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Турция
Нидерланды
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Все участники плей-офф Лиги наций
18 ноября
1
Ван дер Ваарт – о футболистах сборной Нидерландов: «Как будто все наложили в штаны»
17 ноября
2
Реакция Хави на позорное поражение Нидерландов от Германии
17 ноября
2
Клопп прокомментировал сокрушительную победу Германии над Нидерландами в Лиге наций
17 ноября
1
Лига наций. Франция победила Турцию (2:1), Италия крупно проиграла Бельгии (1:4)
16 ноября
Франция – Турция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Франции и Турции на победу в матче 6 тура
14 ноября
Турция – Бельгия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
5-й и 6-й туры Лиги наций 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
11 ноября
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Все участники плей-офф Лиги наций
18 ноября
1
Ван дер Ваарт – о футболистах сборной Нидерландов: «Как будто все наложили в штаны»
17 ноября
2
Реакция Хави на позорное поражение Нидерландов от Германии
17 ноября
2
Клопп прокомментировал сокрушительную победу Германии над Нидерландами в Лиге наций
17 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+