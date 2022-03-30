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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Венесуэла - Колумбия
Венесуэла - Колумбия: обзор матча 30 марта 2022
Венесуэла
30.03.2022, среда, 02:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 18 тур
0 : 1
Завершен
Колумбия
45+4'
Х. Родригес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Венесуэла - Колумбия
Замена
Д. Саварино
️️️️
Х. Мартинес
81'
77'
Замена
Г. Куэльяр
️️️️
Ж. Лерма
76'
Замена
Х. Пресиадо
️️️️
Р. Борре
Замена
Р. Отеро
️️️️
Т. Ринкон
67'
64'
Замена
Л. Суарес
️️️️
Л. Синистерра
63'
Замена
Х. Кинтеро
️️️️
Х. Родригес
Замена
Д. Мурильо
️️️️
Д. Мачис
46'
45'
+4
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Х. Родригес
37'
Замена
️️️️
К. Куэста
Желтая карточка
Р. Эрнандес
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венесуэла
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
14
Оскар Гонсалес
ЛЗ
20
Рональд Эрнандес
ЦЗ
2
Науэль Феррарези
ЦЗ
14
Кристиан Макун
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
13
Хосе Мартинес
ОП
6
Янхель Эррера
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
10
Йеферсон Сотельдо
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Хосе Пекерман
Колумбия
1
Давид Оспина
ВР
21
Карлос Куэста
ЦЗ
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
6
Вильям Тесильо
ЦЗ
2
Даниэль Муньос
ПЗ
7
Луис Диас
ЛВ
18
Луис Синистерра
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
16
Жефферсон Лерма
ЦП
10
Хамес Родригес
АП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Венесуэла
22
Хоэль Гратероль
ВР
22
Рафаэль Ромо
ВР
15
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
14
Луис Маго
ЦЗ
14
Йосуа Мехиас
ЦЗ
0
Луис Гонсалес
ЛВ
8
Кристиан Кассерес
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
10
Ромуло Отеро
ЦП
19
Джон Мурильо
ЦП
9
Фернандо Аристегита
ЦФ
17
Джозеф Мартинес
ЦФ
Колумбия
24
Альваро Монтеро
ВР
12
Камило Варгас
ВР
18
Франк Фабра
ЦЗ
3
Джон Лукуми
ЦЗ
3
Стефан Медина
ЦЗ
20
Хуан Кинтеро
ЦЗ
18
Густаво Куэльяр
ОП
15
Матеус Урибе
ОП
9
Мигель Борха
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
7
Харольд Пресиадо
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Фариньес
14
Гонсалес
2
Феррарези
14
Макун
20
Эрнандес
13
Мартинес
6
Эррера
8
Ринкон
10
Сотельдо
11
Мачис
23
Рондон
4-1-1-3-1
1
Оспина
2
Муньос
23
Санчес
6
Тесильо
21
Куэста
5
Барриос
16
Лерма
7
Диас
10
Родригес
18
Синистерра
19
Борре
13
Мартинес
11
Саварино
11
Саварино
13
Мартинес
8
Ринкон
10
Отеро
10
Отеро
8
Ринкон
11
Мачис
19
Мурильо
19
Мурильо
11
Мачис
16
Лерма
18
Куэльяр
18
Куэльяр
16
Лерма
10
Родригес
20
Кинтеро
20
Кинтеро
10
Родригес
18
Синистерра
9
Суарес
9
Суарес
18
Синистерра
19
Борре
7
Пресиадо
7
Пресиадо
19
Борре
Остались в запасе
Венесуэла
Колумбия
22
Хоэль Гратероль
ВР
22
Рафаэль Ромо
ВР
15
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
14
Луис Маго
ЦЗ
14
Йосуа Мехиас
ЦЗ
8
Кристиан Кассерес
ЦП
0
Луис Гонсалес
ЛВ
9
Фернандо Аристегита
ЦФ
17
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Пекерман
24
Альваро Монтеро
ВР
12
Камило Варгас
ВР
18
Франк Фабра
ЦЗ
3
Джон Лукуми
ЦЗ
3
Стефан Медина
ЦЗ
15
Матеус Урибе
ОП
9
Мигель Борха
ЦФ
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Остались в запасе
22
Хоэль Гратероль
ВР
22
Рафаэль Ромо
ВР
15
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
14
Луис Маго
ЦЗ
14
Йосуа Мехиас
ЦЗ
8
Кристиан Кассерес
ЦП
0
Луис Гонсалес
ЛВ
9
Фернандо Аристегита
ЦФ
17
Джозеф Мартинес
ЦФ
Остались в запасе
24
Альваро Монтеро
ВР
12
Камило Варгас
ВР
18
Франк Фабра
ЦЗ
3
Джон Лукуми
ЦЗ
3
Стефан Медина
ЦЗ
15
Матеус Урибе
ОП
9
Мигель Борха
ЦФ
Главный тренер
Хосе Пекерман
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Статистика матча Венесуэла - Колумбия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 2
10.06.2026
Венесуэла
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
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