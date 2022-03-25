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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Колумбия - Боливия
Колумбия - Боливия: обзор матча 25 марта 2022
Колумбия
25.03.2022, пятница, 02:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 17 тур
3 : 0
Завершен
Боливия
39'
Л. Диас
72'
М. Борха
90'
М. Урибе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колумбия - Боливия
ГОЛ! 3:0!
М. Урибе
90'
Замена
Ж. Лерма
️️️️
Л. Диас
84'
76'
Замена
Х. Кинтерос
️️️️
М. Энумба
Замена
М. Урибе
️️️️
Х. Родригес
74'
Замена
Я. Морено
️️️️
Х. Куадрадо
74'
ГОЛ! 2:0!
М. Борха
72'
69'
Желтая карточка
М. Энумба
Желтая карточка
Х. Куадрадо
68'
Замена
М. Борха
️️️️
Л. Муриэль
65'
Замена
Х. Кинтеро
️️️️
Л. Синистерра
65'
57'
Желтая карточка
Д. Гарсия
ГОЛ! 1:0!
Л. Диас
Пас отдал
Х. Куадрадо
39'
12'
Желтая карточка
Л. Акин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колумбия
1
Давид Оспина
ВР
21
Карлос Куэста
ЦЗ
6
Вильям Тесильо
ЦЗ
18
Франк Фабра
ЦЗ
2
Даниэль Муньос
ПЗ
18
Луис Синистерра
ЛВ
7
Луис Диас
ЛВ
18
Густаво Куэльяр
ОП
10
Хамес Родригес
АП
11
Хуан Куадрадо
ПП
19
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Боливия
12
Рубен Кордано
ВР
17
Роберто Фернандес
ЛЗ
19
Марк Энумба
ЦЗ
4
Луис Акин
ЦЗ
21
Хосе Сагредо
ПЗ
9
Сесар Меначо
ЛП
11
Хуан Монтенегро
ЛВ
8
Мойзес Вильярроэль
ЦП
15
Франц Гонсалес
ЦП
20
Джон Гарсия
АП
5
Хосе Мария Карраско
ЦФ
Главный тренер
Сезар Фариас
Колумбия
12
Камило Варгас
ВР
24
Альваро Монтеро
ВР
11
Яйро Морено
ЛЗ
20
Хуан Кинтеро
ЦЗ
3
Стефан Медина
ЦЗ
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
15
Матеус Урибе
ОП
16
Жефферсон Лерма
ЦП
15
Виктор Кантильо
ЦП
9
Мигель Борха
ЦФ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Боливия
23
Джоан Гутьеррес
ВР
2
Хайро Кинтерос
ЦЗ
5
Себастьян Рейес
ЦЗ
10
Рамиро Вака
ЦП
19
Хенри Вака
АП
8
Хауме Куэльяр
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Оспина
21
Куэста
6
Тесильо
18
Фабра
2
Муньос
18
Куэльяр
11
Куадрадо
7
Диас
10
Родригес
18
Синистерра
19
Муриэль
4-3-2-1
12
Кордано
21
Сагредо
19
Энумба
4
Акин
17
Фернандес
8
Вильярроэль
15
Гонсалес
9
Меначо
20
Гарсия
11
Монтенегро
5
Карраско
11
Куадрадо
11
Морено
11
Морено
11
Куадрадо
18
Синистерра
20
Кинтеро
20
Кинтеро
18
Синистерра
10
Родригес
15
Урибе
15
Урибе
10
Родригес
7
Диас
16
Лерма
16
Лерма
7
Диас
19
Муриэль
9
Борха
9
Борха
19
Муриэль
19
Энумба
2
Кинтерос
2
Кинтерос
19
Энумба
Остались в запасе
Колумбия
Боливия
12
Камило Варгас
ВР
24
Альваро Монтеро
ВР
3
Стефан Медина
ЦЗ
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
15
Виктор Кантильо
ЦП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
23
Джоан Гутьеррес
ВР
5
Себастьян Рейес
ЦЗ
10
Рамиро Вака
ЦП
19
Хенри Вака
АП
8
Хауме Куэльяр
ЦФ
Главный тренер
Сезар Фариас
Остались в запасе
12
Камило Варгас
ВР
24
Альваро Монтеро
ВР
3
Стефан Медина
ЦЗ
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
15
Виктор Кантильо
ЦП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Остались в запасе
23
Джоан Гутьеррес
ВР
5
Себастьян Рейес
ЦЗ
10
Рамиро Вака
ЦП
19
Хенри Вака
АП
8
Хауме Куэльяр
ЦФ
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Главный тренер
Сезар Фариас
Статистика матча Колумбия - Боливия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 0
05.10.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Информация о матче
Главный судья:
Факундо Фигероа Тельо
(Баия-Бланка)
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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