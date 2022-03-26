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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Аргентина - Венесуэла
Аргентина - Венесуэла: обзор матча 26 марта 2022
Аргентина
26.03.2022, суббота, 02:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 17 тур
3 : 0
Завершен
Венесуэла
34'
Н. Гонсалес
79'
А. Ди Мария
82'
Л. Месси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аргентина - Венесуэла
Замена
Г. Родригес
️️️️
Л. Паредес
88'
Замена
Л. Бойе
️️️️
Н. Гонсалес
88'
83'
Замена
Д. Саварино
️️️️
Х. Саломон Рондон
ГОЛ! 3:0!
Л. Месси
Пас отдал
А. Ди Мария
82'
ГОЛ! 2:0!
А. Ди Мария
Пас отдал
Р. Де Пауль
79'
77'
Замена
Д. Мачис
️️️️
Я. Эррера
71'
Желтая карточка
Р. Росалес
Замена
А. Ди Мария
️️️️
А. Мак Аллистер
70'
69'
Желтая карточка
Я. Эррера
67'
Желтая карточка
Д. Чансельор
Замена
А. Корреа
️️️️
Х. Корреа
64'
62'
Замена
Л. Гонсалес
️️️️
К. Кассерес
62'
Замена
Ф. Аристегита
️️️️
Д. Мартинес
46'
Замена
Д. Мурильо
️️️️
М. Анхель Наварро
ГОЛ! 1:0!
Н. Гонсалес
Пас отдал
Р. Де Пауль
34'
12'
Желтая карточка
М. Анхель Наварро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аргентина
1
Франко Армани
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
15
Николас Гонсалес
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
20
Алексис Мак Аллистер
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
16
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Венесуэла
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
14
Джон Чансельор
ЦЗ
2
Науэль Феррарези
ЦЗ
14
Кристиан Макун
ЦЗ
15
Мигель Анхель Наварро
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
13
Хосе Мартинес
ОП
8
Кристиан Кассерес
ЦП
6
Янхель Эррера
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
17
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Пекерман
Аргентина
12
Херонимо Рульи
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
2
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Лукас Мартинес
ЦЗ
0
Лукас Окампос
ЛВ
18
Гидо Родригес
ЦП
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
0
Мануэль Ланзини
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
21
Анхель Корреа
ПВ
9
Хулиан Альварес
ЦФ
0
Лукас Бойе
ЦФ
Венесуэла
22
Хоэль Гратероль
ВР
22
Рафаэль Ромо
ВР
20
Рональд Эрнандес
ЦЗ
14
Луис Маго
ЦЗ
14
Франсиско Ла Мантия
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
10
Ромуло Отеро
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
10
Теласко Сеговия
ЦП
19
Джон Мурильо
ЦП
0
Луис Гонсалес
ЦФ
9
Фернандо Аристегита
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Армани
3
Тальяфико
19
Отаменди
6
Пеццелла
26
Молина
5
Паредес
7
Де Пауль
20
Мак Аллистер
15
Гонсалес
10
Месси
16
Корреа
3-3-2-2
1
Фариньес
14
Макун
15
Наварро
16
Росалес
14
Чансельор
13
Мартинес
2
Феррарези
8
Кассерес
6
Эррера
17
Мартинес
23
Рондон
5
Паредес
18
Родригес
18
Родригес
5
Паредес
20
Мак Аллистер
11
Ди Мария
11
Ди Мария
20
Мак Аллистер
16
Корреа
21
Корреа
21
Корреа
16
Корреа
15
Гонсалес
0
Бойе
0
Бойе
15
Гонсалес
23
Рондон
11
Саварино
11
Саварино
23
Рондон
15
Наварро
19
Мурильо
19
Мурильо
15
Наварро
6
Эррера
11
Мачис
11
Мачис
6
Эррера
8
Кассерес
0
Гонсалес
0
Гонсалес
8
Кассерес
17
Мартинес
9
Аристегита
9
Аристегита
17
Мартинес
Остались в запасе
Аргентина
Венесуэла
9
Хулиан Альварес
ЦФ
12
Херонимо Рульи
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
2
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Лукас Мартинес
ЦЗ
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
0
Мануэль Ланзини
АП
0
Лукас Окампос
ЛВ
Главный тренер
Лионель Скалони
22
Хоэль Гратероль
ВР
22
Рафаэль Ромо
ВР
20
Рональд Эрнандес
ЦЗ
14
Луис Маго
ЦЗ
14
Франсиско Ла Мантия
ЦЗ
10
Ромуло Отеро
ЦП
10
Теласко Сеговия
ЦП
Главный тренер
Хосе Пекерман
Остались в запасе
9
Хулиан Альварес
ЦФ
12
Херонимо Рульи
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
2
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Лукас Мартинес
ЦЗ
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
0
Мануэль Ланзини
АП
0
Лукас Окампос
ЛВ
Остались в запасе
22
Хоэль Гратероль
ВР
22
Рафаэль Ромо
ВР
20
Рональд Эрнандес
ЦЗ
14
Луис Маго
ЦЗ
14
Франсиско Ла Мантия
ЦЗ
10
Ромуло Отеро
ЦП
10
Теласко Сеговия
ЦП
Главный тренер
Лионель Скалони
Главный тренер
Хосе Пекерман
Статистика матча Аргентина - Венесуэла
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 2
10.06.2026
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