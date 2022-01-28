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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Эквадор - Бразилия
Эквадор - Бразилия: обзор матча 28 января 2022
Эквадор
28.01.2022, пятница, 00:01
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 15 тур
1 : 1
Завершен
Бразилия
75'
Ф. Торрес
6'
Каземиро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эквадор - Бразилия
Замена
С. Мендес
️️️️
М. Кайседо
85'
Замена
М. Карселен
️️️️
М. Эстрада
85'
Желтая карточка
М. Кайседо
78'
78'
Замена
Г. Барбоза
️️️️
М. Кунья
ГОЛ! 1:1!
Ф. Торрес
75'
Желтая карточка
Э. Валенсия
70'
Замена
Р. Кайседо
️️️️
А. Пресиадо
66'
Замена
А. Пресиадо
️️️️
К. Груэсо
66'
63'
Замена
Антони
️️️️
Рафинья
63'
Замена
Г. Жезус
️️️️
Винисиус
45'
+2
Желтая карточка
Э. Милитао
42'
Желтая карточка
Рафинья
33'
Замена
Д. Алвес
️️️️
Ф. Коутиньо
31'
Желтая карточка
Алиссон
20'
Вторая желтая
Эмерсон
Замена
Э. Галиндес
️️️️
А. Франко
18'
Красная карточка
А. Домингес
15'
6'
ГОЛ! 0:1!
Каземиро
1'
Желтая карточка
Эмерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эквадор
22
Александер Домингес
ВР
7
Первис Эступиньян
ЛЗ
2
Феликс Торрес
ЦЗ
3
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
17
Анхело Пресиадо
ПЗ
23
Мойзес Кайседо
ОП
21
Алан Франко
ЦП
8
Карлос Груэсо
ЦП
19
Гонсало Плата
ПВ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
11
Микаэль Эстрада
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альфаро
Бразилия
1
Алиссон
ВР
6
Алекс Сандро
ЛЗ
2
Эдер Милитао
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
13
Эмерсон
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Фред
ЦП
10
Рафинья
ПВ
7
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Эквадор
12
Мойзес Рамирес
ВР
1
Эрнан Галиндес
ВР
18
Диего Паласиос
ЛЗ
14
Хавьер Арреага
ЦЗ
4
Роберт Арболеда
ЦЗ
9
Хоао Рохас
ЛП
20
Себастьян Мендес
ОП
5
Микаэль Карселен
ОП
6
Ромарио Кайседо
ЦП
9
Айртон Пресиадо
ЦП
24
Джоркаефф Реаско
ЦФ
9
Жорди Кайседо
ЦФ
Бразилия
12
Вевертон
ВР
23
Эдерсон
ВР
6
Алекс Теллес
ЛЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
3
Габриэль
ЦЗ
13
Дани Алвес
ПЗ
8
Бруно Гимарайнс
ЦП
7
Жерсон
ЦП
22
Эвертон Рибейро
ЦП
19
Антони
ПВ
21
Габриэл Барбоза
ЦФ
18
Габриэл Жезус
ЦФ
4-1-2-1-2
22
Домингес
7
Эступиньян
2
Торрес
3
Хинкапе
17
Пресиадо
23
Кайседо
21
Франко
8
Груэсо
19
Плата
11
Эстрада
13
Валенсия
4-1-1-3-1
1
Алиссон
13
Эмерсон
2
Милитао
3
Силва
6
Сандро
5
Каземиро
8
Фред
10
Рафинья
11
Коутиньо
7
Винисиус
7
Кунья
23
Кайседо
20
Мендес
20
Мендес
23
Кайседо
21
Франко
1
Галиндес
1
Галиндес
21
Франко
11
Эстрада
5
Карселен
5
Карселен
11
Эстрада
17
Пресиадо
6
Кайседо
6
Кайседо
17
Пресиадо
8
Груэсо
9
Пресиадо
9
Пресиадо
8
Груэсо
10
Рафинья
19
Антони
19
Антони
10
Рафинья
11
Коутиньо
13
Алвес
13
Алвес
11
Коутиньо
7
Кунья
21
Барбоза
21
Барбоза
7
Кунья
7
Винисиус
18
Жезус
18
Жезус
7
Винисиус
Остались в запасе
Эквадор
Бразилия
12
Мойзес Рамирес
ВР
18
Диего Паласиос
ЛЗ
14
Хавьер Арреага
ЦЗ
4
Роберт Арболеда
ЦЗ
9
Хоао Рохас
ЛП
24
Джоркаефф Реаско
ЦФ
9
Жорди Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альфаро
12
Вевертон
ВР
23
Эдерсон
ВР
6
Алекс Теллес
ЛЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
3
Габриэль
ЦЗ
8
Бруно Гимарайнс
ЦП
7
Жерсон
ЦП
22
Эвертон Рибейро
ЦП
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Остались в запасе
12
Мойзес Рамирес
ВР
18
Диего Паласиос
ЛЗ
14
Хавьер Арреага
ЦЗ
4
Роберт Арболеда
ЦЗ
9
Хоао Рохас
ЛП
24
Джоркаефф Реаско
ЦФ
9
Жорди Кайседо
ЦФ
Остались в запасе
12
Вевертон
ВР
23
Эдерсон
ВР
6
Алекс Теллес
ЛЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
3
Габриэль
ЦЗ
8
Бруно Гимарайнс
ЦП
7
Жерсон
ЦП
22
Эвертон Рибейро
ЦП
Главный тренер
Густаво Альфаро
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Статистика матча Эквадор - Бразилия
2
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
3 : 0
24.09.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 1/16 финала
Мексика
2 : 0
01.07.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 3 тур
Эквадор
2 : 1
25.06.2026
Германия
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
0 : 7
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
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