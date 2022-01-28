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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Парагвай - Уругвай
Парагвай - Уругвай: обзор матча 28 января 2022
Парагвай
28.01.2022, пятница, 02:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 15 тур
0 : 1
Завершен
Уругвай
50'
Л. Суарес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Парагвай - Уругвай
Вторая желтая
Г. Гомес
90'
+4
90'
Замена
М. Арамбарри
️️️️
Ф. Вальверде
Желтая карточка
Х. Алонсо
86'
83'
Замена
Д. Суарес
️️️️
Р. Бентанкур
83'
Замена
М. Касерес
️️️️
Д. Годин
Замена
Х. Энкисо
️️️️
А. Санабрия
72'
70'
Замена
Э. Кавани
️️️️
Д. Нуньес
Замена
Р. Рохас
️️️️
Х. Эскобар
65'
Замена
М. Вилласанти
️️️️
М. Рохас
64'
Желтая карточка
Г. Гомес
62'
Желтая карточка
М. Рохас
59'
50'
ГОЛ! 0:1!
Л. Суарес
Пас отдал
Д. Годин
43'
Желтая карточка
М. Весино
22'
Желтая карточка
Р. Араухо
19'
Желтая карточка
Ф. Пельистри
9'
Желтая карточка
Р. Бентанкур
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парагвай
1
Антони Сильва
ВР
23
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
3
Хуан Эскобар
ПЗ
20
Ричард Санчес
ЦП
14
Брайан Охеда
ЦП
16
Матиас Рохас
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
7
Карлос Гонсалес
ЦФ
9
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Скелотто
Уругвай
1
Серхио Рочет
ВР
16
Матиас Оливера
ЛЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
3
Диего Годин
ЦЗ
4
Рональд Араухо
ПЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
6
Родриго Бентанкур
ЦП
5
Матиас Весино
ЦП
11
Факундо Пельистри
ПВ
9
Дарвин Нуньес
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Диего Алонсо
Парагвай
12
Альфредо Агилар
ВР
1
Сантьяго Рохас
ВР
13
Алан Бенитес
ЦЗ
2
Роберт Рохас
ЦЗ
3
Хуан Патиньо
ЦЗ
24
Эктор Мартинес
ЦЗ
18
Брайан Самудио
ЛВ
3
Уго Мартинес
ЦП
20
Матиас Вилласанти
ЦП
27
Хорхе Морель
ЦП
19
Хулио Энкисо
ПВ
9
Луис Амарилья
ЦФ
Уругвай
12
Мартин Кампанья
ВР
17
Матиас Винья
ЛЗ
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
22
Мартин Касерес
ЦЗ
0
Дамиан Суарес
ПЗ
21
Факундо Торрес
ЛВ
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
0
Мауро Арамбарри
ЦП
7
Николас Лопес
ЦФ
21
Эдинсон Кавани
ЦФ
4-3-1-2
1
Сильва
23
Арсамендия
6
Алонсо
15
Гомес
3
Эскобар
20
Санчес
14
Охеда
16
Рохас
10
Альмирон
9
Санабрия
7
Гонсалес
4-3-1-2
1
Рочет
4
Араухо
2
Хименес
3
Годин
16
Оливера
8
Вальверде
6
Бентанкур
5
Весино
11
Пельистри
9
Суарес
9
Нуньес
3
Эскобар
2
Рохас
2
Рохас
3
Эскобар
16
Рохас
20
Вилласанти
20
Вилласанти
16
Рохас
9
Санабрия
19
Энкисо
19
Энкисо
9
Санабрия
3
Годин
22
Касерес
22
Касерес
3
Годин
6
Бентанкур
0
Суарес
0
Суарес
6
Бентанкур
8
Вальверде
0
Арамбарри
0
Арамбарри
8
Вальверде
9
Нуньес
21
Кавани
21
Кавани
9
Нуньес
Остались в запасе
Парагвай
Уругвай
12
Альфредо Агилар
ВР
1
Сантьяго Рохас
ВР
13
Алан Бенитес
ЦЗ
3
Хуан Патиньо
ЦЗ
24
Эктор Мартинес
ЦЗ
3
Уго Мартинес
ЦП
27
Хорхе Морель
ЦП
18
Брайан Самудио
ЛВ
9
Луис Амарилья
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Скелотто
12
Мартин Кампанья
ВР
17
Матиас Винья
ЛЗ
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
21
Факундо Торрес
ЛВ
7
Николас Лопес
ЦФ
Главный тренер
Диего Алонсо
Остались в запасе
12
Альфредо Агилар
ВР
1
Сантьяго Рохас
ВР
13
Алан Бенитес
ЦЗ
3
Хуан Патиньо
ЦЗ
24
Эктор Мартинес
ЦЗ
3
Уго Мартинес
ЦП
27
Хорхе Морель
ЦП
18
Брайан Самудио
ЛВ
9
Луис Амарилья
ЦФ
Остались в запасе
12
Мартин Кампанья
ВР
17
Матиас Винья
ЛЗ
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
21
Факундо Торрес
ЛВ
7
Николас Лопес
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Скелотто
Главный тренер
Диего Алонсо
Статистика матча Парагвай - Уругвай
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
1 : 4
13.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Чемпионат мира, 1/8 финала
Парагвай
0 : 1
05.07.2026
Франция
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай
5 : 0
18.11.2026
Доминиканская Республика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Информация о матче
Главный судья:
Дарио Эррера
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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