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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Колумбия - Парагвай
Колумбия - Парагвай: обзор матча 17 ноября 2021
Колумбия
17.11.2021, среда, 02:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 14 тур
0 : 0
Завершен
Парагвай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Колумбия - Парагвай
85'
Вторая желтая
А. Кубас
Замена
К. Аранго
️️️️
Ж. Лерма
81'
Замена
Р. Борре
️️️️
Х. Родригес
80'
76'
Замена
Э. Мартинес
️️️️
Х. Алонсо
73'
Замена
Л. Амарилья
️️️️
К. Гонсалес
72'
Замена
Б. Охеда
️️️️
Б. Самудио
54'
Замена
О. Ромеро
️️️️
М. Рохас
Желтая карточка
Д. Валойес
50'
Замена
Д. Валойес
️️️️
Л. Муриэль
46'
Замена
В. Кантильо
️️️️
Г. Куэльяр
46'
Замена
Д. Сапата
️️️️
М. Борха
46'
Желтая карточка
Ж. Лерма
40'
Желтая карточка
Г. Куэльяр
22'
7'
Желтая карточка
Ф. Бальбуэна
5'
Желтая карточка
А. Кубас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колумбия
1
Давид Оспина
ВР
11
Яйро Морено
ЛЗ
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
6
Вильям Тесильо
ЦЗ
7
Луис Диас
ЛВ
18
Густаво Куэльяр
ОП
16
Жефферсон Лерма
ЦП
10
Хамес Родригес
АП
11
Хуан Куадрадо
ПП
19
Луис Муриэль
ЦФ
9
Мигель Борха
ЦФ
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Парагвай
1
Антони Сильва
ВР
3
Хуан Эскобар
ЦЗ
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
18
Брайан Самудио
ЛВ
14
Адриан Кубас
ОП
20
Матиас Вилласанти
ЦП
16
Матиас Рохас
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
7
Карлос Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Скелотто
Колумбия
12
Камило Варгас
ВР
3
Джон Лукуми
ЦЗ
3
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
2
Даниэль Муньос
ПЗ
15
Виктор Кантильо
ЦП
8
Себастьян Гомес
ЦП
4
Йерсон Кандело
ПВ
19
Роджер Мартинес
ЦФ
22
Диего Валойес
ЦФ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
7
Дуван Сапата
ЦФ
17
Кристиан Аранго
ЦФ
Парагвай
12
Альфредо Агилар
ВР
22
Херардо Ортис
ВР
23
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
3
Омар Альдрете
ЦЗ
24
Эктор Мартинес
ЦЗ
2
Роберт Рохас
ЦЗ
11
Анхел Ромеро
ЛВ
14
Брайан Охеда
ЦП
21
Оскар Ромеро
ЦП
19
Хулио Энкисо
ПВ
9
Луис Амарилья
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Оспина
11
Морено
6
Тесильо
23
Санчес
18
Куэльяр
16
Лерма
11
Куадрадо
7
Диас
10
Родригес
9
Борха
19
Муриэль
4-1-2-2-1
1
Сильва
5
Бальбуэна
15
Гомес
6
Алонсо
3
Эскобар
14
Кубас
20
Вилласанти
16
Рохас
10
Альмирон
18
Самудио
7
Гонсалес
18
Куэльяр
15
Кантильо
15
Кантильо
18
Куэльяр
19
Муриэль
22
Валойес
22
Валойес
19
Муриэль
10
Родригес
19
Борре
19
Борре
10
Родригес
9
Борха
7
Сапата
7
Сапата
9
Борха
16
Лерма
17
Аранго
17
Аранго
16
Лерма
6
Алонсо
24
Мартинес
24
Мартинес
6
Алонсо
18
Самудио
14
Охеда
14
Охеда
18
Самудио
16
Рохас
21
Ромеро
21
Ромеро
16
Рохас
7
Гонсалес
9
Амарилья
9
Амарилья
7
Гонсалес
Остались в запасе
Колумбия
Парагвай
12
Камило Варгас
ВР
3
Джон Лукуми
ЦЗ
3
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
2
Даниэль Муньос
ПЗ
8
Себастьян Гомес
ЦП
4
Йерсон Кандело
ПВ
19
Роджер Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
11
Анхел Ромеро
ЛВ
12
Альфредо Агилар
ВР
22
Херардо Ортис
ВР
23
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
3
Омар Альдрете
ЦЗ
2
Роберт Рохас
ЦЗ
19
Хулио Энкисо
ПВ
Главный тренер
Гильермо Скелотто
Остались в запасе
12
Камило Варгас
ВР
3
Джон Лукуми
ЦЗ
3
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
2
Даниэль Муньос
ПЗ
8
Себастьян Гомес
ЦП
4
Йерсон Кандело
ПВ
19
Роджер Мартинес
ЦФ
Остались в запасе
11
Анхел Ромеро
ЛВ
12
Альфредо Агилар
ВР
22
Херардо Ортис
ВР
23
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
3
Омар Альдрете
ЦЗ
2
Роберт Рохас
ЦЗ
19
Хулио Энкисо
ПВ
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Главный тренер
Гильермо Скелотто
Статистика матча Колумбия - Парагвай
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
1 : 4
13.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Чемпионат мира, 1/8 финала
Парагвай
0 : 1
05.07.2026
Франция
Информация о матче
Где смотреть матч:
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