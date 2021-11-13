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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Уругвай - Аргентина
Уругвай - Аргентина: обзор матча 13 ноября 2021
Уругвай
13.11.2021, суббота, 02:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 13 тур
0 : 1
Завершен
Аргентина
7'
А. Ди Мария
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уругвай - Аргентина
Замена
Ф. Горриаран
️️️️
Н. Нандес
81'
81'
Замена
Э. Паласиос
️️️️
Р. Де Пауль
Замена
М. Арамбарри
️️️️
Р. Бентанкур
76'
76'
Замена
Л. Месси
️️️️
Д. Ло Чельсо
Замена
А. Альварес
️️️️
М. Весино
64'
55'
Замена
А. Корреа
️️️️
А. Ди Мария
55'
Замена
А. Гомес
️️️️
Л. Мартинес
Желтая карточка
М. Касерес
48'
46'
Замена
Х. Корреа
️️️️
П. Дибала
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Б. Родригес
46'
18'
Желтая карточка
П. Дибала
7'
ГОЛ! 0:1!
А. Ди Мария
Пас отдал
П. Дибала
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уругвай
23
Фернандо Муслера
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
22
Мартин Касерес
ЦЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
3
Диего Годин
ЦЗ
14
Лукас Торрейра
ОП
5
Матиас Весино
ЦП
8
Найтан Нандес
ЦП
6
Родриго Бентанкур
ЦП
18
Брайан Родригес
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
ВР
8
Маркос Акунья
ЛЗ
13
Кристиан Ромеро
ЦЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
18
Гидо Родригес
ЦП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Пауло Дибала
ЦФ
22
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Уругвай
23
Кевин Доусон
ВР
12
Мартин Кампанья
ВР
4
Рональд Араухо
ЦЗ
13
Джованни Гонсалес
ПЗ
0
Дамиан Суарес
ПЗ
21
Факундо Торрес
ЛВ
5
Мануэль Угарте
ОП
0
Мауро Арамбарри
ЦП
24
Фернандо Горриаран
ЦП
16
Гастон Перейро
АП
26
Агустин Альварес
ЦФ
20
Джонатан Родригес
ЦФ
Аргентина
1
Франко Армани
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
2
Лукас Мартинес
ЦЗ
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
21
Анхель Корреа
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
9
Хулиан Альварес
ЦФ
16
Хоакин Корреа
ЦФ
17
Алехандро Гомес
ЦФ
4-1-3-1-1
23
Муслера
22
Пикерес
2
Хименес
3
Годин
22
Касерес
14
Торрейра
5
Весино
8
Нандес
6
Бентанкур
18
Родригес
9
Суарес
4-2-2-2
23
Мартинес
26
Молина
13
Ромеро
19
Отаменди
8
Акунья
7
Де Пауль
18
Родригес
11
Ди Мария
11
Ло Чельсо
22
Мартинес
10
Дибала
6
Бентанкур
0
Арамбарри
0
Арамбарри
6
Бентанкур
8
Нандес
24
Горриаран
24
Горриаран
8
Нандес
18
Родригес
21
Торрес
21
Торрес
18
Родригес
5
Весино
26
Альварес
26
Альварес
5
Весино
7
Де Пауль
14
Паласиос
14
Паласиос
7
Де Пауль
11
Ди Мария
21
Корреа
21
Корреа
11
Ди Мария
11
Ло Чельсо
10
Месси
10
Месси
11
Ло Чельсо
10
Дибала
16
Корреа
16
Корреа
10
Дибала
22
Мартинес
17
Гомес
17
Гомес
22
Мартинес
Остались в запасе
Уругвай
Аргентина
13
Джованни Гонсалес
ПЗ
23
Кевин Доусон
ВР
12
Мартин Кампанья
ВР
4
Рональд Араухо
ЦЗ
0
Дамиан Суарес
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
16
Гастон Перейро
АП
20
Джонатан Родригес
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
9
Хулиан Альварес
ЦФ
1
Франко Армани
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
2
Лукас Мартинес
ЦЗ
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
Главный тренер
Лионель Скалони
Остались в запасе
13
Джованни Гонсалес
ПЗ
23
Кевин Доусон
ВР
12
Мартин Кампанья
ВР
4
Рональд Араухо
ЦЗ
0
Дамиан Суарес
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
16
Гастон Перейро
АП
20
Джонатан Родригес
ЦФ
Остались в запасе
9
Хулиан Альварес
ЦФ
1
Франко Армани
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
2
Лукас Мартинес
ЦЗ
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
Главный тренер
Оскар Табарес
Главный тренер
Лионель Скалони
Статистика матча Уругвай - Аргентина
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай
5 : 0
18.11.2026
Доминиканская Республика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
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