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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Бразилия - Колумбия
Бразилия - Колумбия: обзор матча 12 ноября 2021
Бразилия
12.11.2021, пятница, 03:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 13 тур
1 : 0
Завершен
Колумбия
72'
Л. Пакета
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бразилия - Колумбия
Желтая карточка
Винисиус
90'
+2
Замена
Фабиньо
️️️️
Л. Пакета
86'
Желтая карточка
Каземиро
84'
79'
Замена
Х. Родригес
️️️️
Д. Муньос
78'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
В. Барриос
Желтая карточка
Неймар
74'
ГОЛ! 1:0!
Л. Пакета
Пас отдал
Неймар
72'
66'
Замена
Р. Мартинес
️️️️
Л. Диас
66'
Замена
М. Борха
️️️️
Д. Сапата
Замена
Антони
️️️️
Рафинья
64'
Замена
М. Кунья
️️️️
Г. Жезус
64'
55'
Замена
Г. Куэльяр
️️️️
Й. Мохика
Замена
Винисиус
️️️️
Фред
46'
43'
Желтая карточка
Х. Куадрадо
Желтая карточка
Фред
34'
29'
Желтая карточка
В. Барриос
23'
Желтая карточка
Й. Мохика
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бразилия
1
Алиссон
ВР
6
Алекс Сандро
ЛЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Фред
ЦП
20
Лукас Пакета
АП
10
Рафинья
ПВ
18
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Колумбия
1
Давид Оспина
ВР
17
Йохан Мохика
ЛЗ
11
Яйро Морено
ЛЗ
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
6
Вильям Тесильо
ЦЗ
2
Даниэль Муньос
ПЗ
7
Луис Диас
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
16
Жефферсон Лерма
ЦП
11
Хуан Куадрадо
ПП
7
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Бразилия
23
Эдерсон
ВР
16
Ренан Лоди
ЛЗ
3
Габриэль
ЦЗ
2
Эдер Милитао
ЦЗ
13
Эмерсон
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
7
Винисиус
ЛВ
17
Фабиньо
ОП
7
Жерсон
ЦП
19
Антони
ПВ
12
Габриэль Чапеко
ЦФ
7
Матеус Кунья
ЦФ
Колумбия
12
Камило Варгас
ВР
3
Джон Лукуми
ЦЗ
3
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
18
Густаво Куэльяр
ОП
4
Йерсон Кандело
ЦП
10
Хамес Родригес
АП
15
Виктор Кантильо
ЦФ
19
Луис Муриэль
ЦФ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
19
Роджер Мартинес
ЦФ
9
Мигель Борха
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Алиссон
6
Сандро
4
Маркиньос
3
Силва
13
Данило
5
Каземиро
8
Фред
10
Неймар
20
Пакета
10
Рафинья
18
Жезус
3-3-2-1-1
1
Оспина
17
Мохика
23
Санчес
6
Тесильо
2
Муньос
5
Барриос
11
Морено
11
Куадрадо
16
Лерма
7
Диас
7
Сапата
10
Рафинья
19
Антони
19
Антони
10
Рафинья
20
Пакета
17
Фабиньо
17
Фабиньо
20
Пакета
8
Фред
7
Винисиус
7
Винисиус
8
Фред
18
Жезус
7
Кунья
7
Кунья
18
Жезус
17
Мохика
18
Куэльяр
18
Куэльяр
17
Мохика
2
Муньос
10
Родригес
10
Родригес
2
Муньос
5
Барриос
19
Муриэль
19
Муриэль
5
Барриос
7
Диас
19
Мартинес
19
Мартинес
7
Диас
7
Сапата
9
Борха
9
Борха
7
Сапата
Остались в запасе
Бразилия
Колумбия
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
23
Эдерсон
ВР
16
Ренан Лоди
ЛЗ
3
Габриэль
ЦЗ
2
Эдер Милитао
ЦЗ
13
Эмерсон
ПЗ
7
Жерсон
ЦП
12
Габриэль Чапеко
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
12
Камило Варгас
ВР
3
Джон Лукуми
ЦЗ
3
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
4
Йерсон Кандело
ЦП
15
Виктор Кантильо
ЦФ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Остались в запасе
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
23
Эдерсон
ВР
16
Ренан Лоди
ЛЗ
3
Габриэль
ЦЗ
2
Эдер Милитао
ЦЗ
13
Эмерсон
ПЗ
7
Жерсон
ЦП
12
Габриэль Чапеко
ЦФ
Остались в запасе
12
Камило Варгас
ВР
3
Джон Лукуми
ЦЗ
3
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
4
Йерсон Кандело
ЦП
15
Виктор Кантильо
ЦФ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Статистика матча Бразилия - Колумбия
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
0 : 7
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Информация о матче
Где смотреть матч:
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