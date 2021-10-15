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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Бразилия - Уругвай
Бразилия - Уругвай: обзор матча 15 октября 2021
Бразилия
15.10.2021, пятница, 03:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 12 тур
4 : 1
Завершен
Уругвай
11'
Неймар
19'
Рафинья
59'
Рафинья
85'
Г. Барбоза
77'
Л. Суарес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бразилия - Уругвай
90'
+4
Желтая карточка
С. Коатес
Замена
Эденилсон
️️️️
Фред
88'
ГОЛ! 4:1!
Г. Барбоза
Пас отдал
Неймар
85'
77'
ГОЛ! 3:1!
Л. Суарес
Замена
Э. Рибейро
️️️️
Рафинья
72'
Замена
Д. Луис
️️️️
Фабиньо
72'
71'
Желтая карточка
Э. Кавани
71'
Замена
Ф. Горриаран
️️️️
Р. Бентанкур
66'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
М. Весино
Замена
Г. Барбоза
️️️️
Г. Жезус
62'
Замена
Антони
️️️️
Л. Пакета
62'
ГОЛ! 3:0!
Рафинья
Пас отдал
Неймар
59'
48'
Желтая карточка
Ф. Вальверде
46'
Замена
Л. Торрейра
️️️️
Н. де ла Крус
46'
Замена
Х. Пикерес
️️️️
М. Винья
46'
Замена
М. Касерес
️️️️
Н. Нандес
Желтая карточка
Фабиньо
44'
ГОЛ! 2:0!
Рафинья
19'
ГОЛ! 1:0!
Неймар
Пас отдал
Фред
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бразилия
23
Эдерсон
ВР
6
Алекс Сандро
ЛЗ
0
Лукас Вериссимо
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
13
Эмерсон
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
17
Фабиньо
ОП
8
Фред
ЦП
20
Лукас Пакета
АП
10
Рафинья
ПВ
18
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Уругвай
23
Фернандо Муслера
ВР
17
Матиас Винья
ЛЗ
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
3
Диего Годин
ЦЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
5
Матиас Весино
ЦП
6
Родриго Бентанкур
ЦП
8
Найтан Нандес
ЦП
7
Николас де ла Крус
АП
9
Луис Суарес
ЦФ
21
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
Бразилия
1
Алиссон
ВР
12
Вевертон
ВР
4
Маркиньос
ЦЗ
6
Гильерме Арана
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
18
Дуглас Луис
ОП
22
Эвертон Рибейро
ЦП
7
Жерсон
ЦП
0
Эденилсон
ЦП
19
Антони
ПВ
21
Габриэл Барбоза
ЦФ
Уругвай
12
Мартин Кампанья
ВР
1
Серхио Рочет
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
22
Мартин Касерес
ЦЗ
13
Джованни Гонсалес
ПЗ
21
Факундо Торрес
ЛВ
14
Лукас Торрейра
ОП
24
Фернандо Горриаран
ЦП
16
Гастон Перейро
АП
18
Брайан Родригес
ПВ
26
Агустин Альварес
ЦФ
9
Дарвин Нуньес
ЦФ
4-1-1-3-1
23
Эдерсон
6
Сандро
0
Вериссимо
3
Силва
13
Эмерсон
17
Фабиньо
8
Фред
10
Неймар
20
Пакета
10
Рафинья
18
Жезус
3-4-1-2
23
Муслера
19
Коатес
3
Годин
17
Винья
5
Весино
6
Бентанкур
8
Нандес
8
Вальверде
7
де ла Крус
21
Кавани
9
Суарес
20
Пакета
19
Антони
19
Антони
20
Пакета
17
Фабиньо
18
Луис
18
Луис
17
Фабиньо
10
Рафинья
22
Рибейро
22
Рибейро
10
Рафинья
8
Фред
0
Эденилсон
0
Эденилсон
8
Фред
18
Жезус
21
Барбоза
21
Барбоза
18
Жезус
17
Винья
22
Пикерес
22
Пикерес
17
Винья
8
Нандес
22
Касерес
22
Касерес
8
Нандес
7
де ла Крус
14
Торрейра
14
Торрейра
7
де ла Крус
6
Бентанкур
24
Горриаран
24
Горриаран
6
Бентанкур
5
Весино
21
Торрес
21
Торрес
5
Весино
Остались в запасе
Бразилия
Уругвай
1
Алиссон
ВР
12
Вевертон
ВР
4
Маркиньос
ЦЗ
6
Гильерме Арана
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
7
Жерсон
ЦП
7
Винисиус
ЛВ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
13
Джованни Гонсалес
ПЗ
12
Мартин Кампанья
ВР
1
Серхио Рочет
ВР
16
Гастон Перейро
АП
18
Брайан Родригес
ПВ
26
Агустин Альварес
ЦФ
9
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
Остались в запасе
1
Алиссон
ВР
12
Вевертон
ВР
4
Маркиньос
ЦЗ
6
Гильерме Арана
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
7
Жерсон
ЦП
7
Винисиус
ЛВ
Остались в запасе
13
Джованни Гонсалес
ПЗ
12
Мартин Кампанья
ВР
1
Серхио Рочет
ВР
16
Гастон Перейро
АП
18
Брайан Родригес
ПВ
26
Агустин Альварес
ЦФ
9
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Главный тренер
Оскар Табарес
Статистика матча Бразилия - Уругвай
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
0 : 7
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай
5 : 0
18.11.2026
Доминиканская Республика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
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