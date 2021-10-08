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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Эквадор - Боливия
Эквадор - Боливия: обзор матча 08 октября 2021
Эквадор
08.10.2021, пятница, 03:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 11 тур
3 : 0
Завершен
Боливия
14'
М. Эстрада
17'
Э. Валенсия
19'
Э. Валенсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эквадор - Боливия
88'
Замена
Р. Фернандес
️️️️
Р. Вака
Замена
Б. Ангуло
️️️️
М. Эстрада
79'
Замена
С. Мендес
️️️️
М. Кайседо
79'
66'
Замена
М. Энумба
️️️️
Б. Кеспедес
Замена
Х. Рохас
️️️️
Э. Валенсия
64'
Замена
А. Пресиадо
️️️️
Б. Кастильо
49'
ГОЛ! 3:0!
Э. Валенсия
Пас отдал
М. Эстрада
19'
ГОЛ! 2:0!
Э. Валенсия
Пас отдал
М. Кайседо
17'
ГОЛ! 1:0!
М. Эстрада
Пас отдал
Б. Кастильо
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эквадор
12
Мойзес Рамирес
ВР
7
Первис Эступиньян
ЛЗ
6
Бирон Кастильо
ЦЗ
2
Феликс Торрес
ЦЗ
3
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
23
Мойзес Кайседо
ОП
8
Карлос Груэсо
ЦП
15
Анхель Мена
ЦП
19
Гонсало Плата
ПВ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
11
Микаэль Эстрада
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альфаро
Боливия
1
Карлос Лампе
ВР
5
Адриан Хусино
ЦЗ
4
Луис Акин
ЦЗ
2
Хесус Сагредо
ЦЗ
2
Хайро Кинтерос
ЦЗ
21
Хосе Сагредо
ПЗ
16
Борис Кеспедес
ЦП
10
Рамиро Вака
ЦП
6
Леонель Хустиниано
ЦП
19
Хенри Вака
АП
9
Марсело Морено
ЦФ
Главный тренер
Сезар Фариас
Эквадор
12
Педро Ортис
ВР
22
Александер Домингес
ВР
18
Диего Паласиос
ЛЗ
14
Хавьер Арреага
ЦЗ
4
Роберт Арболеда
ЦЗ
17
Анхело Пресиадо
ПЗ
20
Себастьян Мендес
ОП
21
Алан Франко
ЦП
9
Айртон Пресиадо
ЦП
0
Fernando Gaibor
ЦП
9
Хоао Рохас
ЦП
11
Брайан Ангуло
ЦФ
16
Йереми Сармиенто
ЦФ
Боливия
12
Рубен Кордано
ВР
23
Джоан Гутьеррес
ВР
17
Роберто Фернандес
ЛЗ
19
Марк Энумба
ЦЗ
5
Себастьян Рейес
ЦП
8
Хауме Куэльяр
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Рамирес
7
Эступиньян
2
Торрес
3
Хинкапе
6
Кастильо
23
Кайседо
8
Груэсо
15
Мена
19
Плата
11
Эстрада
13
Валенсия
3-2-3-1-1
1
Лампе
4
Акин
2
Сагредо
2
Кинтерос
21
Сагредо
5
Хусино
16
Кеспедес
10
Вака
6
Хустиниано
19
Вака
9
Морено
23
Кайседо
20
Мендес
20
Мендес
23
Кайседо
6
Кастильо
17
Пресиадо
17
Пресиадо
6
Кастильо
13
Валенсия
9
Рохас
9
Рохас
13
Валенсия
11
Эстрада
11
Ангуло
11
Ангуло
11
Эстрада
10
Вака
17
Фернандес
17
Фернандес
10
Вака
16
Кеспедес
19
Энумба
19
Энумба
16
Кеспедес
Остались в запасе
Эквадор
Боливия
12
Педро Ортис
ВР
22
Александер Домингес
ВР
18
Диего Паласиос
ЛЗ
14
Хавьер Арреага
ЦЗ
4
Роберт Арболеда
ЦЗ
21
Алан Франко
ЦП
9
Айртон Пресиадо
ЦП
0
Fernando Gaibor
ЦП
16
Йереми Сармиенто
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альфаро
12
Рубен Кордано
ВР
23
Джоан Гутьеррес
ВР
5
Себастьян Рейес
ЦП
8
Хауме Куэльяр
ЦФ
Главный тренер
Сезар Фариас
Остались в запасе
12
Педро Ортис
ВР
22
Александер Домингес
ВР
18
Диего Паласиос
ЛЗ
14
Хавьер Арреага
ЦЗ
4
Роберт Арболеда
ЦЗ
21
Алан Франко
ЦП
9
Айртон Пресиадо
ЦП
0
Fernando Gaibor
ЦП
16
Йереми Сармиенто
ЦФ
Остались в запасе
12
Рубен Кордано
ВР
23
Джоан Гутьеррес
ВР
5
Себастьян Рейес
ЦП
8
Хауме Куэльяр
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альфаро
Главный тренер
Сезар Фариас
Статистика матча Эквадор - Боливия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
3 : 0
24.09.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 1/16 финала
Мексика
2 : 0
01.07.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 3 тур
Эквадор
2 : 1
25.06.2026
Германия
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 0
05.10.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
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