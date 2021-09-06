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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Парагвай - Колумбия
Парагвай - Колумбия: обзор матча 06 сентября 2021
Парагвай
06.09.2021, понедельник, 01:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 6 тур
1 : 1
Завершен
Колумбия
40'
А. Санабрия
53'
Х. Куадрадо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парагвай - Колумбия
90'
+4
Желтая карточка
Д. Санчес
Желтая карточка
Х. Морель
89'
Замена
Б. Самудио
️️️️
А. Ромеро
80'
Замена
Э. Мартинес
️️️️
С. Арсамендия
80'
79'
Замена
Г. Куэльяр
️️️️
М. Урибе
Замена
Л. Амарилья
️️️️
А. Санабрия
74'
67'
Замена
Л. Диас
️️️️
Л. Синистерра
Замена
️️️️
Г. Хименес
67'
62'
Замена
Р. Фалькао
️️️️
М. Борха
53'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Х. Куадрадо
Желтая карточка
Г. Гомес
46'
45'
+5
Желтая карточка
В. Барриос
Желтая карточка
А. Ромеро
45'
+5
ГОЛ! 1:0!
А. Санабрия
Пас отдал
А. Ромеро
40'
Желтая карточка
Г. Хименес
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парагвай
1
Антони Сильва
ВР
23
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
2
Роберт Рохас
ЦЗ
3
Омар Альдрете
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
11
Анхел Ромеро
ЛВ
5
Гастон Хименес
ОП
27
Хорхе Морель
ЦП
17
Каку
АП
9
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Колумбия
3
Оскар Мурильо
ВР
1
Давид Оспина
ВР
6
Вильям Тесильо
ЦЗ
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
3
Стефан Медина
ЦЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
15
Матеус Урибе
ОП
11
Хуан Куадрадо
ПП
9
Мигель Борха
ЦФ
18
Луис Синистерра
ЦФ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Парагвай
12
Альфредо Агилар
ВР
22
Херардо Ортис
ВР
24
Эктор Мартинес
ЦЗ
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
18
Брайан Самудио
ЛВ
20
Ричард Санчес
ЦП
3
Уго Мартинес
ЦП
21
Оскар Ромеро
ЦП
9
Луис Амарилья
ЦФ
Колумбия
12
Камило Варгас
ВР
21
Карлос Куэста
ЦЗ
7
Луис Диас
ЛВ
18
Густаво Куэльяр
ОП
14
Бальдомеро Перласа
ЦП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
4-1-1-2-1
1
Сильва
23
Арсамендия
3
Альдрете
15
Гомес
2
Рохас
5
Хименес
27
Морель
11
Ромеро
17
Каку
9
Санабрия
3-2-1-3
3
Мурильо
6
Тесильо
23
Санчес
3
Медина
5
Барриос
15
Урибе
11
Куадрадо
19
Борре
18
Синистерра
9
Борха
23
Арсамендия
24
Мартинес
24
Мартинес
23
Арсамендия
11
Ромеро
18
Самудио
18
Самудио
11
Ромеро
9
Санабрия
9
Амарилья
9
Амарилья
9
Санабрия
18
Синистерра
7
Диас
7
Диас
18
Синистерра
15
Урибе
18
Куэльяр
18
Куэльяр
15
Урибе
9
Борха
9
Фалькао
9
Фалькао
9
Борха
Остались в запасе
Парагвай
Колумбия
12
Альфредо Агилар
ВР
22
Херардо Ортис
ВР
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
20
Ричард Санчес
ЦП
3
Уго Мартинес
ЦП
21
Оскар Ромеро
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
12
Камило Варгас
ВР
21
Карлос Куэста
ЦЗ
14
Бальдомеро Перласа
ЦП
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Остались в запасе
12
Альфредо Агилар
ВР
22
Херардо Ортис
ВР
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
20
Ричард Санчес
ЦП
3
Уго Мартинес
ЦП
21
Оскар Ромеро
ЦП
Остались в запасе
12
Камило Варгас
ВР
21
Карлос Куэста
ЦЗ
14
Бальдомеро Перласа
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Статистика матча Парагвай - Колумбия
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
1 : 4
13.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Чемпионат мира, 1/8 финала
Парагвай
0 : 1
05.07.2026
Франция
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
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