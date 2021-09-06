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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Эквадор - Чили
Эквадор - Чили: обзор матча 06 сентября 2021
Эквадор
06.09.2021, понедельник, 00:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 6 тур
0 : 0
Завершен
Чили
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эквадор - Чили
81'
Замена
Д. Вальдес
️️️️
Ч. Арангис
79'
Замена
Т. Аларкон
️️️️
К. Баэса
79'
Замена
Д. Валенсия
️️️️
Ж. Менезес
76'
Замена
П. Галдамес
️️️️
М. Исла
Замена
М. Эстрада
️️️️
Э. Валенсия
73'
71'
Желтая карточка
Э. Варгас
Красная карточка
Х. Сорноса
64'
59'
Желтая карточка
Э. Роко
Замена
Г. Плата
️️️️
Х. Сифуэнтес
58'
Замена
Б. Кастильо
️️️️
Х. Уртадо
58'
Замена
П. Ортис
️️️️
Э. Галиндес
36'
Желтая карточка
Э. Валенсия
21'
13'
Желтая карточка
С. Вегас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эквадор
1
Эрнан Галиндес
ВР
7
Первис Эступиньян
ЛЗ
3
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
2
Феликс Торрес
ЦЗ
23
Мойзес Кайседо
ОП
8
Карлос Груэсо
ЦП
10
Хуниор Сорноса
ЦП
15
Анхель Мена
ЦП
21
Хосе Уртадо
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
5
Хосе Сифуэнтес
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альфаро
Чили
1
Клаудио Браво
ВР
5
Пауло Диас
ЦЗ
5
Энцо Роко
ЦЗ
5
Себастьян Вегас
ЦЗ
4
Маурисио Исла
ПЗ
16
Жан Менезес
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
2
Клаудио Баэса
ОП
8
Артуро Видаль
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Эквадор
12
Педро Ортис
ВР
12
Мойзес Рамирес
ВР
14
Хавьер Арреага
ЦЗ
6
Бирон Кастильо
ЦЗ
5
Фернандо Леон
ЦЗ
6
Диксон Арройо
ОП
0
Fernando Gaibor
ЦП
19
Гонсало Плата
ПВ
11
Микаэль Эстрада
ЦФ
11
Брайан Ангуло
ЦФ
0
Джохан Хулио
ЦФ
0
Washington Corozo
ЦФ
Чили
12
Габриэль Ариас
ВР
1
Габриэль Кастельон
ВР
2
Эугенио Мена
ЛЗ
2
Николас Диас
ЦЗ
14
Пабло Галдамес
ОП
19
Томас Аларкон
ОП
15
Диего Вальдес
ЦП
10
Марселино Нуньес
ЦФ
3
Диего Валенсия
ЦФ
9
Иван Моралес
ЦФ
3-1-3-3
1
Галиндес
7
Эступиньян
2
Торрес
3
Хинкапе
23
Кайседо
8
Груэсо
10
Сорноса
15
Мена
5
Сифуэнтес
13
Валенсия
21
Уртадо
4-2-2-1-1
1
Браво
4
Исла
5
Роко
5
Вегас
5
Диас
17
Медель
2
Баэса
8
Видаль
20
Арангис
16
Менезес
11
Варгас
5
Сифуэнтес
19
Плата
19
Плата
5
Сифуэнтес
1
Галиндес
12
Ортис
12
Ортис
1
Галиндес
21
Уртадо
6
Кастильо
6
Кастильо
21
Уртадо
13
Валенсия
11
Эстрада
11
Эстрада
13
Валенсия
4
Исла
14
Галдамес
14
Галдамес
4
Исла
2
Баэса
19
Аларкон
19
Аларкон
2
Баэса
20
Арангис
15
Вальдес
15
Вальдес
20
Арангис
16
Менезес
3
Валенсия
3
Валенсия
16
Менезес
Остались в запасе
Эквадор
Чили
12
Мойзес Рамирес
ВР
14
Хавьер Арреага
ЦЗ
5
Фернандо Леон
ЦЗ
6
Диксон Арройо
ОП
0
Fernando Gaibor
ЦП
11
Брайан Ангуло
ЦФ
0
Джохан Хулио
ЦФ
0
Washington Corozo
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альфаро
12
Габриэль Ариас
ВР
1
Габриэль Кастельон
ВР
2
Эугенио Мена
ЛЗ
2
Николас Диас
ЦЗ
10
Марселино Нуньес
ЦФ
9
Иван Моралес
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Остались в запасе
12
Мойзес Рамирес
ВР
14
Хавьер Арреага
ЦЗ
5
Фернандо Леон
ЦЗ
6
Диксон Арройо
ОП
0
Fernando Gaibor
ЦП
11
Брайан Ангуло
ЦФ
0
Джохан Хулио
ЦФ
0
Washington Corozo
ЦФ
Остались в запасе
12
Габриэль Ариас
ВР
1
Габриэль Кастельон
ВР
2
Эугенио Мена
ЛЗ
2
Николас Диас
ЦЗ
10
Марселино Нуньес
ЦФ
9
Иван Моралес
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альфаро
Главный тренер
Мартин Ласарте
Статистика матча Эквадор - Чили
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
3 : 0
24.09.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 1/16 финала
Мексика
2 : 0
01.07.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 3 тур
Эквадор
2 : 1
25.06.2026
Германия
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
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