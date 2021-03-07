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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Олимпиакос - ПАС Ламия
Олимпиакос - ПАС Ламия: обзор матча 07 марта 2021
Олимпиакос
07.03.2021, воскресенье, 16:00
Греция. Суперлига, 25 тур
3 : 0
Завершен
ПАС Ламия
8'
Брума
10'
К. Фортунис
33'
Ю. Эль-Араби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпиакос - ПАС Ламия
90'
Желтая карточка
Т. Василакакис
75'
Замена
К. Стамулис
️️️️
E. Bjarnason
Желтая карточка
Брума
74'
63'
Замена
C. Bouloulis
️️️️
P.
Замена
Л. Ранджелович
️️️️
Ю. Эль-Араби
62'
Замена
Г. Масурас
️️️️
А. Бухалакис
56'
Замена
А. Андруцос
️️️️
М. Вальбуэна
56'
56'
Замена
V. Kostikas
️️️️
К. Провидакис
Замена
А. Хассан
️️️️
К. Фортунис
46'
ГОЛ! 3:0!
Ю. Эль-Араби
Пас отдал
О. Рябчук
33'
Замена
Т. Силва
️️️️
У. Ба
18'
ГОЛ! 2:0!
К. Фортунис
10'
ГОЛ! 1:0!
Брума
Пас отдал
К. Фортунис
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
1
Жозе Са
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
77
Брума
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
7
Константинос Фортунис
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
ПАС Ламия
30
Constantinos Theodoropoulos
ВР
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
24
Константинос Провидакис
ПЗ
10
Гуга Палавандишвили
ЦП
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
25
Теодорос Василакакис
АП
50
Mark Iyaaba Asigba
ЦФ
9
Piti
ЦФ
0
Elmar Bjarnason
ЦФ
9
Лазар Романич
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Олимпиакос
47
Огмундур Кристинссон
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
70
Тиагу Силва
ЦП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
99
Уго Кюйперс
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
ПАС Ламия
33
Ãngel MartÃnez
ЦЗ
22
Константинос Стамулис
ПЗ
34
Атанасиос Маргаритис
ПЗ
12
Constantinos Bouloulis
ЦП
18
Зисис Хацистравос
АП
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
77
Vasilis Kostikas
ЦФ
11
Анастасиос Караманос
ЦФ
7
Милош Делетич
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Са
5
Рябчук
19
Папастатопулос
27
Ба
70
Лала
6
М'Вила
41
Бухалакис
77
Брума
7
Фортунис
28
Вальбуэна
19
Эль-Араби
3-2-1-4
30
24
Провидакис
24
3
Сарамантас
10
Палавандишвили
4
Джеймс
25
Василакакис
9
Романич
0
9
50
19
Эль-Араби
77
Ранджелович
77
Ранджелович
19
Эль-Араби
41
Бухалакис
7
Масурас
7
Масурас
41
Бухалакис
28
Вальбуэна
14
Андруцос
14
Андруцос
28
Вальбуэна
27
Ба
70
Силва
70
Силва
27
Ба
7
Фортунис
19
Хассан
19
Хассан
7
Фортунис
0
22
Стамулис
22
Стамулис
0
24
Провидакис
77
77
24
Провидакис
9
12
12
9
Остались в запасе
Олимпиакос
ПАС Ламия
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
99
Уго Кюйперс
ЦФ
47
Огмундур Кристинссон
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
Главный тренер
Педру Мартинш
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
34
Атанасиос Маргаритис
ПЗ
18
Зисис Хацистравос
АП
33
Ãngel MartÃnez
ЦЗ
11
Анастасиос Караманос
ЦФ
7
Милош Делетич
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Остались в запасе
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
99
Уго Кюйперс
ЦФ
47
Огмундур Кристинссон
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
Остались в запасе
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
34
Атанасиос Маргаритис
ПЗ
18
Зисис Хацистравос
АП
33
Ãngel MartÃnez
ЦЗ
11
Анастасиос Караманос
ЦФ
7
Милош Делетич
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Главный тренер
Бабис Теннес
Статистика матча Олимпиакос - ПАС Ламия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
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