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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Ларисса - Панетоликос
Ларисса - Панетоликос: обзор матча 28 февраля 2021
Ларисса
28.02.2021, воскресенье, 18:15
Греция. Суперлига, 24 тур
1 : 0
Завершен
Панетоликос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ларисса - Панетоликос
90'
+2
Желтая карточка
Г. Арийиби
Желтая карточка
G. Nagy
90'
+1
87'
Замена
А. Малис
️️️️
E. Pereyra
Замена
M. Stiefler
️️️️
M. Acuña
86'
Желтая карточка
R. Milosavljevic
85'
Замена
N. Trujić
️️️️
A. Nikolias
85'
Замена
R. Milosavljevic
️️️️
Ä. Ben-Hatira
67'
67'
Замена
F. Mazurek (pen.)
️️️️
A. Tahar
Желтая карточка
N. Zizic
44'
41'
Желтая карточка
P. Medina
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ларисса
1
Gergely Nagy
ВР
25
Manolis Bertos
ЦЗ
6
Maksim Maksymenko
ЦЗ
16
Nikola Zizic
ЦЗ
29
Никола Якимовски
ЛП
77
Mathías Acuña
ЦФ
0
A. Nikolias
ЦФ
8
Adrián Colombino
ЦФ
10
Änis Ben-Hatira
ЦФ
70
Димитриос Пинакас
ЦФ
17
Фиорин Дурмишай
ЦФ
Главный тренер
Георгиос Петракис
Панетоликос
1
Nikolaos Melissas
ВР
6
Эдин Цоцалич
ЦЗ
27
Scarduelli Vanderson
ЦЗ
6
Ayman Tahar
ЦП
59
Delvin N'Dinga
ЦП
8
Далсью
ЦП
20
Хорхе Диас
ЦП
28
Гболи Арийиби
ЦП
15
Paolo Medina
ЦФ
17
Elías Pereyra
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Ларисса
5
Адриан Хусино
ЦЗ
4
Theocharis Iliadis
ЦЗ
77
Матео Музек
ЦЗ
22
Radomir Milosavljevic
ЦП
67
Stefanos Souloukos
ЦФ
7
Nikola Trujić
ЦФ
8
Manuel Stiefler
ЦФ
14
Spyridon Glinos
ЦФ
33
Marko Nunic
ЦФ
Панетоликос
1
Christopher Knett
ВР
47
Александрос Малис
ЦЗ
10
Фредерику Дуарте
ЦП
24
Ангелос Цингарас
ЦП
10
Хавьер Мендоса
АП
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
5
Joaquín Arzura
ЦФ
0
F. Mazurek (pen.)
ЦФ
9
Никос Вергос
ЦФ
3-1-5
1
25
6
16
29
Якимовски
8
17
Дурмишай
70
Пинакас
10
0
2-5-3
1
6
Цоцалич
27
6
8
Далсью
20
Диас
28
Арийиби
59
80
Карелис
17
15
0
7
7
0
77
8
8
77
10
22
22
10
6
0
0
6
10
Мендоса
10
Мендоса
17
47
Малис
47
Малис
17
Остались в запасе
Ларисса
Панетоликос
67
Stefanos Souloukos
ЦФ
5
Адриан Хусино
ЦЗ
14
Spyridon Glinos
ЦФ
4
Theocharis Iliadis
ЦЗ
77
Матео Музек
ЦЗ
33
Marko Nunic
ЦФ
Главный тренер
Георгиос Петракис
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
5
Joaquín Arzura
ЦФ
9
Никос Вергос
ЦФ
1
Christopher Knett
ВР
10
Фредерику Дуарте
ЦП
24
Ангелос Цингарас
ЦП
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Остались в запасе
67
Stefanos Souloukos
ЦФ
5
Адриан Хусино
ЦЗ
14
Spyridon Glinos
ЦФ
4
Theocharis Iliadis
ЦЗ
77
Матео Музек
ЦЗ
33
Marko Nunic
ЦФ
Остались в запасе
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
5
Joaquín Arzura
ЦФ
9
Никос Вергос
ЦФ
1
Christopher Knett
ВР
10
Фредерику Дуарте
ЦП
24
Ангелос Цингарас
ЦП
Главный тренер
Георгиос Петракис
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Статистика матча Ларисса - Панетоликос
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ларисса
Греция. Суперлига, 10 тур
Кифисиас
3 : 2
21.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 9 тур
Ларисса
2 : 1
16.05.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 8 тур
Панетоликос
1 : 1
12.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 7 тур
Ларисса
1 : 1
09.05.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 6 тур
Пансерраикос
1 : 1
02.05.2026
Ларисса
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Информация о матче
Стадион:
Панетолику
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2020.09.20 01:58
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2020.01.05 17:55
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