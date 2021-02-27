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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Астерас - ПАОК
Астерас - ПАОК: обзор матча 27 февраля 2021
Астерас
27.02.2021, суббота, 20:30
Греция. Суперлига, 24 тур
2 : 1
Завершен
ПАОК
37'
Сито
54'
L. FernÃ¡ndez
84'
А. Живкович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астерас - ПАОК
Желтая карточка
Л. Тилика
90'
+5
84'
ГОЛ! 2:1!
А. Живкович
Пас отдал
Виейринья
83'
Замена
К. Свидерски
️️️️
А. Варда
Замена
️️️️
Сито
83'
74'
Желтая карточка
С. Кагава
Замена
Л. Тилика
️️️️
Х. Регис
67'
Замена
В. Иглесиас
️️️️
L. FernÃ¡ndez
67'
63'
Замена
С. Кагава
️️️️
О. Эль-Каддури
ГОЛ! 2:0!
L. FernÃ¡ndez
Пас отдал
Х. Барралес
54'
46'
Замена
Х. Цолис
️️️️
Л. Лабру
46'
Замена
А. Живкович
️️️️
Т. Мург
ГОЛ! 1:0!
Сито
Пас отдал
Х. Регис
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астерас
99
Антонис Цифцис
ВР
24
Федерико Альварес
ЛЗ
19
Пепе Кастаньо
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
8
Хуан Мунафо
ЦП
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
15
Dani Suarez
ЦФ
40
Сито
ЦФ
20
Хеск Регис
ЦФ
10
Luis FernÃ¡ndez
ЦФ
9
Херонимо Барралес
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
15
Фернандо Варела
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
2
Родриго Алвес
ЦП
20
Виейринья
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
7
Лазарос Лабру
ЦФ
7
Амр Варда
ЦФ
21
Михал Крменчик
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
17
Вальтер Иглесиас
ЦП
3
Христос Тасулис
ЦП
7
Лео Тилика
ПВ
5
Eneko Capilla
ЦФ
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
23
Адриан Риера
ЦФ
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
22
Ника Нинуа
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
28
Карол Свидерски
ЦФ
3-2-5
99
Цифцис
24
Альварес
27
Коцирас
19
Кастаньо
8
Мунафо
6
40
Сито
9
Барралес
10
20
Регис
15
2-5-3
12
Живкович
15
Варела
5
Михайлидис
2
Алвес
5
Циггарас
7
Эль-Каддури
99
Мург
20
Виейринья
21
Крменчик
7
Варда
7
Лабру
20
Регис
7
Тилика
7
Тилика
20
Регис
10
17
Иглесиас
17
Иглесиас
10
23
Риера
23
Риера
7
Эль-Каддури
10
Кагава
10
Кагава
7
Эль-Каддури
7
Лабру
17
Цолис
17
Цолис
7
Лабру
21
Баба
21
Баба
99
Мург
14
Живкович
14
Живкович
99
Мург
7
Варда
28
Свидерски
28
Свидерски
7
Варда
Остались в запасе
Астерас
ПАОК
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
5
Eneko Capilla
ЦФ
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
1
Никос Пападопулос
ВР
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦП
Главный тренер
Макис Чавос
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
22
Ника Нинуа
ЦП
1
Александрос Пасхалакис
ВР
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
5
Eneko Capilla
ЦФ
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
1
Никос Пападопулос
ВР
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦП
Остались в запасе
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
22
Ника Нинуа
ЦП
1
Александрос Пасхалакис
ВР
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
Главный тренер
Макис Чавос
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча Астерас - ПАОК
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Колокотронис
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