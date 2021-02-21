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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Олимпиакос - Арис
Олимпиакос - Арис: обзор матча 21 февраля 2021
Олимпиакос
21.02.2021, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Арис
40'
К. Фортунис
83'
K. Mitroglou (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпиакос - Арис
85'
Желтая карточка
K. Mitroglou
84'
Замена
E. KaÃ§e
️️️️
Ф. Бертольо
83'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
K. Mitroglou
Желтая карточка
Ж. Са
80'
Желтая карточка
Р. Семеду
79'
Замена
Я. М'Вила
️️️️
М. Камара
76'
66'
Замена
K. Mitroglou
️️️️
D. Manos
Замена
️️️️
Г. Масурас
59'
Замена
Т. Силва
️️️️
К. Фортунис
59'
58'
Замена
Д. Мансини
️️️️
М. Гарсия
58'
Замена
Бруно
️️️️
К. Силва
56'
Желтая карточка
К. Силва
Желтая карточка
М. Камара
51'
Замена
О. Рябчук
️️️️
С. Папастатопулос
46'
45'
+3
Желтая карточка
Д. Джегго
Желтая карточка
К. Фортунис
43'
ГОЛ! 1:0!
К. Фортунис
Пас отдал
А. Андруцос
40'
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
М. Врусаи
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
1
Жозе Са
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
2
Мади Камара
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Арис
23
Хулиан
ВР
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
18
Факундо Бертольо
ЦП
18
Матео Гарсия
ЦП
8
Джеймс Джегго
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
6
Даниэль Сандгрен
ЦП
10
Ксанде Силва
ПВ
9
Dimitrios Manos
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
77
Брума
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
70
Тиагу Силва
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
99
Уго Кюйперс
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Арис
1
Мариос Сиабанис
ВР
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
26
Ergys KaÃ§e
ЦП
7
Даниэль Мансини
ЦП
29
Yohan Benalouane
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
7
Бруно
ЦФ
11
Konstantinos Mitroglou
ЦФ
4-2-3-1
1
Са
25
Холебас
35
Семеду
19
Папастатопулос
14
Андруцос
2
Камара
41
Бухалакис
7
Масурас
7
Фортунис
17
Врусаи
19
Хассан
3-5-1-1
23
Хулиан
66
Сакич
31
Роуз
5
18
Бертольо
8
Джегго
88
6
Сандгрен
18
Гарсия
10
Силва
9
19
Папастатопулос
5
Рябчук
5
Рябчук
19
Папастатопулос
2
Камара
6
М'Вила
6
М'Вила
2
Камара
7
Фортунис
70
Силва
70
Силва
7
Фортунис
17
Врусаи
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
17
Врусаи
18
Бертольо
26
26
18
Бертольо
18
Гарсия
7
Мансини
7
Мансини
18
Гарсия
10
Силва
7
Бруно
7
Бруно
10
Силва
9
11
11
9
Остались в запасе
Олимпиакос
Арис
70
Кенни Лала
ПЗ
99
Уго Кюйперс
ЦФ
77
Брума
ЛВ
19
Константинос Цолакис
ВР
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
1
Мариос Сиабанис
ВР
29
Yohan Benalouane
ЦФ
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Остались в запасе
70
Кенни Лала
ПЗ
99
Уго Кюйперс
ЦФ
77
Брума
ЛВ
19
Константинос Цолакис
ВР
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Остались в запасе
1
Мариос Сиабанис
ВР
29
Yohan Benalouane
ЦФ
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Статистика матча Олимпиакос - Арис
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
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