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Расписание матчей
Греция. Суперлига
АЕК - Астерас
АЕК - Астерас: обзор матча 20 февраля 2021
АЕК
20.02.2021, суббота, 20:30
Греция. Суперлига, 23 тур
2 : 2
Завершен
Астерас
40'
Д. Шиманьски
68'
Д. Шиманьски
15'
L. FernÃ¡ndez
18'
D. Suarez
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЕК - Астерас
84'
Замена
В. Иглесиас
️️️️
Х. Мунафо
75'
Замена
А. Риера
️️️️
Сито
ГОЛ! 2:2!
Д. Шиманьски
Пас отдал
Л. Гарсия
68'
Замена
Х. Албанис
️️️️
М. Танкович
65'
62'
Замена
Х. Регис
️️️️
Л. Тилика
ГОЛ! 1:2!
Д. Шиманьски
Пас отдал
М. Танкович
40'
Замена
Н. Крстичич
️️️️
Н. Оливейра
30'
Желтая карточка
С. Сварнас
24'
18'
ГОЛ! 0:2!
D. Suarez
Пас отдал
L. FernÃ¡ndez
15'
ГОЛ! 0:1!
L. FernÃ¡ndez
Пас отдал
Х. Мунафо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
15
Жига Лаци
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Астерас
99
Антонис Цифцис
ВР
24
Федерико Альварес
ЛЗ
19
Пепе Кастаньо
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
8
Хуан Мунафо
ЦП
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
7
Лео Тилика
ПВ
15
Dani Suarez
ЦФ
10
Luis FernÃ¡ndez
ЦФ
40
Сито
ЦФ
9
Херонимо Барралес
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
26
Нассим Гнид
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
7
Ненад Крстичич
ЦП
5
Анель Шабанадзович
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
9
Михалис Косидис
ЦФ
52
Эфтимиос Христопулос
ЦФ
19
Христос Албанис
ЦФ
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
17
Вальтер Иглесиас
ЦП
14
Franco Bellocq
ЦП
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
20
Хеск Регис
ЦФ
23
Адриан Риера
ЦФ
4-2-4
33
Атанасиадис
2
Митай
4
Сварнас
24
Неделчару
15
Лаци
4
Шиманьски
20
Манталос
99
Гарсия
17
Ансарифард
7
Оливейра
22
Танкович
3-2-1-4
99
Цифцис
19
Кастаньо
27
Коцирас
24
Альварес
8
Мунафо
6
7
Тилика
9
Барралес
40
Сито
10
15
7
Оливейра
7
Крстичич
7
Крстичич
7
Оливейра
22
Танкович
19
Албанис
19
Албанис
22
Танкович
8
Мунафо
17
Иглесиас
17
Иглесиас
8
Мунафо
7
Тилика
20
Регис
20
Регис
7
Тилика
40
Сито
23
Риера
23
Риера
40
Сито
Остались в запасе
АЕК
Астерас
9
Михалис Косидис
ЦФ
52
Эфтимиос Христопулос
ЦФ
26
Нассим Гнид
ЦЗ
16
Панайотис Цинтотас
ВР
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
5
Анель Шабанадзович
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
Главный тренер
Марко Николич
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
1
Никос Пападопулос
ВР
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
14
Franco Bellocq
ЦП
Главный тренер
Макис Чавос
Остались в запасе
9
Михалис Косидис
ЦФ
52
Эфтимиос Христопулос
ЦФ
26
Нассим Гнид
ЦЗ
16
Панайотис Цинтотас
ВР
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
5
Анель Шабанадзович
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
Остались в запасе
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
1
Никос Пападопулос
ВР
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
14
Franco Bellocq
ЦП
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Макис Чавос
Статистика матча АЕК - Астерас
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
АЕК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
- : -
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Информация о матче
Стадион:
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