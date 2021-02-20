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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Атромитос - Ларисса
Атромитос - Ларисса: обзор матча 20 февраля 2021
Атромитос
20.02.2021, суббота, 18:15
Греция. Суперлига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Ларисса
76'
A. Agayev
44'
M. Acuña
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атромитос - Ларисса
90'
+4
Желтая карточка
M. Acuña
ГОЛ! 1:1!
A. Agayev
Пас отдал
R. Galo
76'
71'
Замена
N. Karanikas
️️️️
Н. Якимовски
70'
Желтая карточка
Н. Якимовски
Замена
B. Rabello
️️️️
Х. Муньис
61'
Замена
A. Agayev
️️️️
Л. Христодулопулос
61'
61'
Замена
R. Milosavljevic
️️️️
Ä. Ben-Hatira
52'
Замена
A. Michael
️️️️
M. Maksymenko
Замена
B. Edomwonyi
️️️️
Г. Манусос
46'
44'
ГОЛ! 0:1!
M. Acuña
Пас отдал
Ä. Ben-Hatira
Желтая карточка
С. Струнгис
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атромитос
35
Христос Мандас
ВР
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
12
Rodrigo Galo
ЦЗ
3
Лукас Гальвао
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
10
Хуан Муньис
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
10
Патрик Саломон
ЦП
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
23
Konstantinos Kotsopoulos
ЦФ
9
Георгиос Манусос
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Ларисса
1
Gergely Nagy
ВР
5
Адриан Хусино
ЦЗ
6
Maksim Maksymenko
ЦЗ
16
Nikola Zizic
ЦЗ
29
Никола Якимовски
ЛП
22
Dinu Graur
ЦФ
8
Manuel Stiefler
ЦФ
8
Adrián Colombino
ЦФ
10
Änis Ben-Hatira
ЦФ
0
A. Nikolias
ЦФ
77
Mathías Acuña
ЦФ
Главный тренер
Георгиос Петракис
Атромитос
10
Bryan Rabello
ЦП
8
Javier Umbides
ЦП
0
A. Agayev
ЦФ
22
J. Tomasevic
ЦФ
33
Christos Theodorakis
ЦФ
28
Spyridon Natsos
ЦФ
27
Georgios Daviotis
ЦФ
34
Bright Edomwonyi
ЦФ
8
Петрос Якумакис
ЦФ
Ларисса
25
Manolis Bertos
ЦЗ
4
Theocharis Iliadis
ЦЗ
20
Nikos Karanikas
ЦЗ
5
Alexis Michael
ЦЗ
22
Radomir Milosavljevic
ЦП
19
Vladimir Bajić
ЦФ
12
Benjamin Moukandjo
ЦФ
33
Marko Nunic
ЦФ
70
Димитриос Пинакас
ЦФ
2-5-3
35
Мандас
4
Струнгис
12
7
Христодулопулос
10
Муньис
8
Харисис
10
Саломон
3
Гальвао
9
Манусос
23
24
3-1-5
1
5
Хусино
6
16
29
Якимовски
8
77
0
10
8
7
Христодулопулос
0
0
7
Христодулопулос
10
Муньис
10
10
10
Муньис
8
8
9
Манусос
34
34
9
Манусос
Коцопулос
8
Якумакис
8
Якумакис
Коцопулос
29
Якимовски
20
20
29
Якимовски
6
5
5
6
10
22
22
10
Остались в запасе
Атромитос
Ларисса
22
J. Tomasevic
ЦФ
33
Christos Theodorakis
ЦФ
28
Spyridon Natsos
ЦФ
27
Georgios Daviotis
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
19
Vladimir Bajić
ЦФ
12
Benjamin Moukandjo
ЦФ
25
Manolis Bertos
ЦЗ
4
Theocharis Iliadis
ЦЗ
33
Marko Nunic
ЦФ
70
Димитриос Пинакас
ЦФ
Главный тренер
Георгиос Петракис
Остались в запасе
22
J. Tomasevic
ЦФ
33
Christos Theodorakis
ЦФ
28
Spyridon Natsos
ЦФ
27
Georgios Daviotis
ЦФ
Остались в запасе
19
Vladimir Bajić
ЦФ
12
Benjamin Moukandjo
ЦФ
25
Manolis Bertos
ЦЗ
4
Theocharis Iliadis
ЦЗ
33
Marko Nunic
ЦФ
70
Димитриос Пинакас
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Главный тренер
Георгиос Петракис
Статистика матча Атромитос - Ларисса
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Ларисса
Греция. Суперлига, 10 тур
Кифисиас
3 : 2
21.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 9 тур
Ларисса
2 : 1
16.05.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 8 тур
Панетоликос
1 : 1
12.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 7 тур
Ларисса
1 : 1
09.05.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 6 тур
Пансерраикос
1 : 1
02.05.2026
Ларисса
Информация о матче
Стадион:
Стадио Перистери
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