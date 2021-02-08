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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панетоликос - ПАС
Панетоликос - ПАС: обзор матча 08 февраля 2021
Панетоликос
08.02.2021, понедельник, 20:30
Греция. Суперлига, 21 тур
1 : 2
Завершен
ПАС
16'
Г. Арийиби
54'
S. Križman (П)
84'
Я. Каргас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Панетоликос - ПАС
87'
Замена
Р. Эррамуспе
️️️️
А. Карталис
84'
ГОЛ! 1:2!
Я. Каргас
Пас отдал
А. Карталис
83'
Замена
Н. Милинчану
️️️️
Г. Памлидис
Желтая карточка
Э. Барбоза
75'
Замена
Н. Вергос
️️️️
Г. Арийиби
74'
Замена
F. Mazurek (pen.)
️️️️
A. Tahar
68'
61'
Желтая карточка
Х. Домингес
54'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
S. Križman
Замена
N. Melissas
️️️️
C. Knett
46'
46'
Замена
S. Križman
️️️️
J. Leo
Желтая карточка
Х. Диас
37'
37'
Замена
F. Brener
️️️️
В. Наумец
ГОЛ! 1:0!
Г. Арийиби
Пас отдал
Н. Карелис
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панетоликос
1
Christopher Knett
ВР
6
Эдин Цоцалич
ЦЗ
27
Emmanouil Tzanakakis
ЦЗ
7
Элдер Барбоза
ЦП
24
Ангелос Цингарас
ЦП
6
Ayman Tahar
ЦП
20
Хорхе Диас
ЦП
28
Гболи Арийиби
ЦП
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
17
Elías Pereyra
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
ПАС
12
Юрий Лодыгин
ВР
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦЗ
4
Яннис Каргас
ЦЗ
43
Марвин Персман
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ЦЗ
9
Владислав Наумец
ЛВ
22
Фабри Кастро
ОП
7
Александрос Карталис
ЦП
28
Хуан Домингес
ЦП
14
Георгиос Памлидис
ПВ
12
Jean-Baptiste Leo
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Панетоликос
1
Nikolaos Melissas
ВР
70
Антонио Яколиш
ЦЗ
47
Александрос Малис
ЦЗ
10
Фредерику Дуарте
ЦП
8
Далсью
ЦП
5
Joaquín Arzura
ЦФ
9
Никос Вергос
ЦФ
0
F. Mazurek (pen.)
ЦФ
15
Paolo Medina
ЦФ
ПАС
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
5
Родриго Эррамуспе
ЦЗ
20
Христос Элефтериадис
ЛВ
8
Ангелос Лиасос
ОП
24
Antonis Oikonomopoulos
ЦФ
0
F. Brener
ЦФ
12
Sandi Križman
ЦФ
20
Николай Милинчану
ЦФ
2-5-3
1
6
Цоцалич
27
24
Цингарас
6
20
Диас
28
Арийиби
7
Барбоза
80
Карелис
17
44
4-1-2-2-1
12
Лодыгин
4
Каргас
43
Персман
2
Салиакас
6
Пантелакис
22
Кастро
7
Карталис
28
Домингес
14
Памлидис
9
Наумец
12
28
Арийиби
9
Вергос
9
Вергос
28
Арийиби
6
0
0
6
1
1
1
1
7
Карталис
5
Эррамуспе
5
Эррамуспе
7
Карталис
9
Наумец
0
0
9
Наумец
12
12
12
12
14
Памлидис
20
Милинчану
20
Милинчану
14
Памлидис
Остались в запасе
Панетоликос
ПАС
5
Joaquín Arzura
ЦФ
15
Paolo Medina
ЦФ
70
Антонио Яколиш
ЦЗ
47
Александрос Малис
ЦЗ
10
Фредерику Дуарте
ЦП
8
Далсью
ЦП
Главный тренер
Яннис Мацуракис
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
24
Antonis Oikonomopoulos
ЦФ
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
20
Христос Элефтериадис
ЛВ
8
Ангелос Лиасос
ОП
Главный тренер
Яннис Петракис
Остались в запасе
5
Joaquín Arzura
ЦФ
15
Paolo Medina
ЦФ
70
Антонио Яколиш
ЦЗ
47
Александрос Малис
ЦЗ
10
Фредерику Дуарте
ЦП
8
Далсью
ЦП
Остались в запасе
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
24
Antonis Oikonomopoulos
ЦФ
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
20
Христос Элефтериадис
ЛВ
8
Ангелос Лиасос
ОП
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Главный тренер
Яннис Петракис
Статистика матча Панетоликос - ПАС
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Информация о матче
Стадион:
Панетолику
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Панетоликос
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6
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