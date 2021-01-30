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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панатинаикос - ПАС Ламия
Панатинаикос - ПАС Ламия: обзор матча 30 января 2021
Панатинаикос
30.01.2021, суббота, 20:30
Греция. Суперлига, 20 тур
0 : 0
Завершен
ПАС Ламия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Панатинаикос - ПАС Ламия
90'
+5
Желтая карточка
Л. Романич
Замена
D. Emmanouilidis
️️️️
А. Канталапьерда
83'
Замена
Y. Ayoub
️️️️
С. Александропулос
83'
Желтая карточка
Y. Mollo
80'
Желтая карточка
Карлитос
73'
68'
Замена
Г. Палавандишвили
️️️️
Тайрон
Замена
Ф. Македа
️️️️
А. Кампецис
68'
61'
Замена
К. Провидакис
️️️️
М. Делетич
60'
Замена
Тайрон
️️️️
Т. Василакакис
Замена
А. Хадзийованнис
️️️️
Ф. Иоаннидис
59'
Замена
Карлитос
️️️️
Л. Вильяфаньес
59'
7'
Замена
А. Караманос
️️️️
B. Arabuli
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
1
Сократис Диудис
ВР
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
14
Yohan Mollo
ЦФ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
10
Айтор Канталапьерда
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
ПАС Ламия
1
Девис Эпасси
ВР
8
Фанис Цандарис
ЦЗ
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
4
Даниэль Адеджо
ЦЗ
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
37
Valentinos Vlachos
ЦЗ
25
Теодорос Василакакис
АП
45
Bachana Arabuli
ЦФ
0
Elmar Bjarnason
ЦФ
7
Милош Делетич
ЦФ
9
Лазар Романич
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Панатинаикос
23
Василиос Ксенопулос
ВР
28
Факундо Санчес
ПЗ
10
Карлитос
ЦП
37
Andreas Athanasakopoulos
ЦП
20
Yassin Ayoub
ЦП
17
D. Emmanouilidis
ЦП
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
ПАС Ламия
30
Constantinos Theodoropoulos
ВР
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
24
Константинос Провидакис
ПЗ
10
Гуга Палавандишвили
ЦП
20
Тайрон
ЦП
12
Constantinos Bouloulis
ЦП
9
Piti
ЦФ
27
Анестис Влахомитрос
ЦФ
11
Анастасиос Караманос
ЦФ
3-1-2-4
1
Диудис
4
Шенкевельд
15
Пунгурас
12
Хадзитеодоридис
8
Маурисио
19
Вильяфаньес
14
Александропулос
14
90
Кампецис
10
Канталапьерда
7
Иоаннидис
3-2-1-4
1
Эпасси
4
Адеджо
5
Дзанетопулос
37
8
Цандарис
3
Сарамантас
25
Василакакис
9
Романич
7
Делетич
0
45
19
Вильяфаньес
10
Карлитос
10
Карлитос
19
Вильяфаньес
14
Александропулос
20
20
14
Александропулос
10
Канталапьерда
17
17
10
Канталапьерда
7
Иоаннидис
7
Хадзийованнис
7
Хадзийованнис
7
Иоаннидис
90
Кампецис
9
Македа
9
Македа
90
Кампецис
Тайрон
10
Палавандишвили
10
Палавандишвили
Тайрон
7
Делетич
24
Провидакис
24
Провидакис
7
Делетич
25
Василакакис
20
Тайрон
20
Тайрон
25
Василакакис
45
11
Караманос
11
Караманос
45
Остались в запасе
Панатинаикос
ПАС Ламия
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
28
Факундо Санчес
ПЗ
23
Василиос Ксенопулос
ВР
37
Andreas Athanasakopoulos
ЦП
Главный тренер
Ласло Болони
9
Piti
ЦФ
27
Анестис Влахомитрос
ЦФ
30
Constantinos Theodoropoulos
ВР
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
12
Constantinos Bouloulis
ЦП
Главный тренер
Бабис Теннес
Остались в запасе
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
28
Факундо Санчес
ПЗ
23
Василиос Ксенопулос
ВР
37
Andreas Athanasakopoulos
ЦП
Остались в запасе
9
Piti
ЦФ
27
Анестис Влахомитрос
ЦФ
30
Constantinos Theodoropoulos
ВР
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
12
Constantinos Bouloulis
ЦП
Главный тренер
Ласло Болони
Главный тренер
Бабис Теннес
Статистика матча Панатинаикос - ПАС Ламия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Информация о матче
Стадион:
Апостолос Николаидис
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