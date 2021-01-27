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Расписание матчей
Греция. Суперлига
АЕК - ПАС
АЕК - ПАС: обзор матча 27 января 2021
АЕК
27.01.2021, среда, 18:15
Греция. Суперлига, 19 тур
0 : 2
Завершен
ПАС
33'
S. Križman (П)
87'
J. Leo
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЕК - ПАС
88'
Желтая карточка
Х. Элефтериадис
87'
ГОЛ! 0:2!
J. Leo
Пас отдал
Х. Домингес
81'
Желтая карточка
Ю. Лодыгин
Замена
Т. Махерас
️️️️
Д. Шиманьски
75'
Замена
Х. Албанис
️️️️
Л. Гарсия
70'
63'
Замена
Г. Памлидис
️️️️
S. Križman
63'
Замена
М. Салиакас
️️️️
F. Brener
53'
Желтая карточка
Я. Каргас
Замена
К. Ансарифард
️️️️
К. Галанопулос
46'
Замена
Э. Лопеш
️️️️
Э. Инсуа
46'
Замена
П. Манталос
️️️️
М. Танкович
46'
Желтая карточка
Д. Чигринский
34'
33'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
S. Križman
Желтая карточка
Э. Инсуа
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
8
Андре Симойш
ЦП
6
Константинос Галанопулос
ЦП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
ПАС
12
Юрий Лодыгин
ВР
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦЗ
43
Марвин Персман
ЦЗ
4
Яннис Каргас
ЦЗ
7
Александрос Карталис
ЦП
28
Хуан Домингес
ЦП
22
Stefanos Siontis
ЦФ
24
Antonis Oikonomopoulos
ЦФ
12
Sandi Križman
ЦФ
0
F. Brener
ЦФ
12
Jean-Baptiste Leo
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
26
Нассим Гнид
ЦЗ
15
Жига Лаци
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
7
Ненад Крстичич
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
19
Христос Албанис
ЦФ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
53
Теодосис Махерас
ЦФ
ПАС
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
2
Манолис Салиакас
ЦЗ
20
Христос Элефтериадис
ЛВ
11
Александрос Лолис
ЛВ
8
Ангелос Лиасос
ОП
14
Георгиос Памлидис
ПВ
25
Pantelis Panourgias
ЦФ
20
Николай Милинчану
ЦФ
4-3-3
33
Атанасиадис
2
Бакакис
4
Сварнас
12
Инсуа
19
Чигринский
4
Шиманьски
8
Симойш
6
Галанопулос
22
Танкович
7
Оливейра
99
Гарсия
3-2-5
12
Лодыгин
6
Пантелакис
43
Персман
4
Каргас
7
Карталис
28
Домингес
22
12
0
12
24
12
Инсуа
22
Лопеш
22
Лопеш
12
Инсуа
22
Танкович
20
Манталос
20
Манталос
22
Танкович
99
Гарсия
19
Албанис
19
Албанис
99
Гарсия
6
Галанопулос
17
Ансарифард
17
Ансарифард
6
Галанопулос
4
Шиманьски
53
Махерас
53
Махерас
4
Шиманьски
12
14
Памлидис
14
Памлидис
12
0
2
Салиакас
2
Салиакас
0
Остались в запасе
АЕК
ПАС
26
Нассим Гнид
ЦЗ
15
Жига Лаци
ЦЗ
16
Панайотис Цинтотас
ВР
7
Ненад Крстичич
ЦП
Главный тренер
Марко Николич
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
25
Pantelis Panourgias
ЦФ
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
20
Христос Элефтериадис
ЛВ
8
Ангелос Лиасос
ОП
11
Александрос Лолис
ЛВ
20
Николай Милинчану
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Остались в запасе
26
Нассим Гнид
ЦЗ
15
Жига Лаци
ЦЗ
16
Панайотис Цинтотас
ВР
7
Ненад Крстичич
ЦП
Остались в запасе
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
25
Pantelis Panourgias
ЦФ
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
20
Христос Элефтериадис
ЛВ
8
Ангелос Лиасос
ОП
11
Александрос Лолис
ЛВ
20
Николай Милинчану
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Яннис Петракис
Статистика матча АЕК - ПАС
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
АЕК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
- : -
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Информация о матче
Стадион:
Олимпийский
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