Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
ОФИ - Астерас
ОФИ - Астерас: обзор матча 26 января 2021
ОФИ
26.01.2021, вторник, 18:15
Греция. Суперлига, 19 тур
0 : 1
Завершен
Астерас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ОФИ - Астерас
84'
Замена
Ф. Альварес
️️️️
Х. Тасулис
Замена
N. Solis
️️️️
N. Korovesis
82'
77'
Замена
G. Christopoulos
️️️️
Сито
Замена
Д. Де Гузман
️️️️
М. Мельядо
75'
57'
Замена
️️️️
Х. Мунафо
Замена
К. Цилианидис
️️️️
П. Стайкос
53'
Желтая карточка
М. Мельядо
46'
46'
Замена
Х. Регис
️️️️
Л. Тилика
Желтая карточка
П. Вурос
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ОФИ
24
Бой Ватерман
ВР
2
Праксителис Вурос
ЦЗ
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
26
Пахалис Стайкос
ЦП
70
Фабиу Старжеон
ЦП
29
Мигель Мельядо
ЦП
2
Abdul Rahman Wes
ЦФ
22
Adrian Sardinero
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Астерас
99
Антонис Цифцис
ВР
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
19
Пепе Кастаньо
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦП
8
Хуан Мунафо
ЦП
8
Панайотис Цимас
ЦП
14
Franco Bellocq
ЦП
7
Лео Тилика
ПВ
15
Dani Suarez
ЦФ
40
Сито
ЦФ
10
Luis FernÃ¡ndez
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
ОФИ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
4
Вахид Селимович
ЦЗ
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
80
Georgios Sournakis
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
11
Nazareno Solis
ЦФ
19
Космас Цилианидис
ЦФ
28
Frixos Grivas
ЦФ
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
24
Федерико Альварес
ЛЗ
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
5
Eneko Capilla
ЦФ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
23
Адриан Риера
ЦФ
20
Хеск Регис
ЦФ
4-3-2
24
Ватерман
2
Вурос
18
Яннулис
34
15
Диамантис
26
Стайкос
70
Старжеон
29
Мельядо
22
2
2-4-1-3
99
Цифцис
22
Гарсия
19
Кастаньо
8
Мунафо
8
Цимас
14
3
Тасулис
7
Тилика
10
40
Сито
15
34
11
11
34
29
Мельядо
18
Де Гузман
18
Де Гузман
29
Мельядо
26
Стайкос
19
Цилианидис
19
Цилианидис
26
Стайкос
Вайсс
28
28
Вайсс
3
Тасулис
24
Альварес
24
Альварес
3
Тасулис
40
Сито
22
22
40
Сито
7
Тилика
20
Регис
20
Регис
7
Тилика
Остались в запасе
ОФИ
Астерас
32
Dimitris Sotiriou
ВР
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
4
Вахид Селимович
ЦЗ
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
80
Georgios Sournakis
ЦП
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
5
Eneko Capilla
ЦФ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
1
Никос Пападопулос
ВР
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
23
Адриан Риера
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Остались в запасе
32
Dimitris Sotiriou
ВР
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
4
Вахид Селимович
ЦЗ
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
80
Georgios Sournakis
ЦП
Остались в запасе
5
Eneko Capilla
ЦФ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
1
Никос Пападопулос
ВР
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
23
Адриан Риера
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Главный тренер
Макис Чавос
Статистика матча ОФИ - Астерас
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
ОФИ
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Вардиноянис
Новости команд
Все
ОФИ
Астерас
«Хапоэль Беэр-Шева» – «ОФИ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Хапоэля Беер-Шева» и «ОФИ» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Ювентус» потерял очки и другие результаты
22 октября
1
«ОФИ» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «ОФИ» и «Байера» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Хапоэль Беэр-Шева» – «ОФИ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Хапоэля Беер-Шева» и «ОФИ» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Ювентус» потерял очки и другие результаты
22 октября
1
«ОФИ» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «ОФИ» и «Байера» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Крылья Советов» подписали воспитанника «Реала»
21 января
1
«Крылья Советов» подпишут воспитанника «Реала»
19 января
Чалов забил первый гол в сезоне чемпионата Греции
2025.09.28 21:41
У Чалова третье результативное действие в Греции
2024.11.24 22:40
Суперлига. АЕК победил «Астерас», команда при Каррере только выигрывает
2019.12.18 22:41
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+