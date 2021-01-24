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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАОК - АЕК
ПАОК - АЕК: обзор матча 24 января 2021
ПАОК
24.01.2021, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 18 тур
2 : 2
Завершен
АЕК
40'
Х. Анхель Креспо
70'
Виейринья
18'
Е. Шахов
50'
К. Галанопулос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАОК - АЕК
90'
+6
Замена
Э. Инсуа
️️️️
Л. Гарсия
87'
Замена
М. Танкович
️️️️
Е. Шахов
86'
Замена
Д. Чигринский
️️️️
Ж. Лаци
Замена
Т. Мург
️️️️
А. Варда
86'
Замена
К. Свидерски
️️️️
М. Крменчик
83'
Замена
Ф. Варела
️️️️
Х. Анхель Креспо
83'
78'
Желтая карточка
Э. Лопеш
Желтая карточка
А. Варда
78'
Замена
Д. Аугусто
️️️️
А. Живкович
73'
71'
Замена
К. Ансарифард
️️️️
М. Ливайя
71'
Замена
Д. Шиманьски
️️️️
П. Манталос
ГОЛ! 2:2!
Виейринья
Пас отдал
А. Живкович
70'
Желтая карточка
Х. Цолис
57'
50'
ГОЛ! 1:2!
К. Галанопулос
Замена
️️️️
А. Нильсен Перейра
46'
40'
Желтая карточка
М. Бакакис
ГОЛ! 1:1!
Х. Анхель Креспо
40'
38'
Желтая карточка
М. Ливайя
18'
ГОЛ! 0:1!
Е. Шахов
Пас отдал
Л. Гарсия
Желтая карточка
С. Ингасон
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
20
Виейринья
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
21
Михал Крменчик
ЦФ
7
Амр Варда
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
15
Жига Лаци
ЦЗ
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
20
Петрос Манталос
ЦП
6
Константинос Галанопулос
ЦП
8
Андре Симойш
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
15
Фернандо Варела
ЦЗ
22
Ника Нинуа
ЦП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
2
Родриго Алвес
ЦП
7
Лазарос Лабру
ЦФ
28
Карол Свидерски
ЦФ
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
37
Ведад Радонья
ПЗ
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
19
Христос Албанис
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
3-4-1-2
12
Живкович
19
Перейра
15
Креспо
15
Ингасон
20
Виейринья
7
Эль-Каддури
14
Живкович
22
Шваб
17
Цолис
7
Варда
21
Крменчик
4-4-2
33
Атанасиадис
2
Бакакис
4
Сварнас
22
Лопеш
15
Лаци
6
Галанопулос
8
Симойш
28
Шахов
20
Манталос
10
Ливайя
99
Гарсия
14
Живкович
8
Аугусто
8
Аугусто
14
Живкович
15
Креспо
15
Варела
15
Варела
15
Креспо
7
Варда
99
Мург
99
Мург
7
Варда
21
Крменчик
28
Свидерски
28
Свидерски
21
Крменчик
15
Лаци
19
Чигринский
19
Чигринский
15
Лаци
99
Гарсия
12
Инсуа
12
Инсуа
99
Гарсия
20
Манталос
4
Шиманьски
4
Шиманьски
20
Манталос
28
Шахов
22
Танкович
22
Танкович
28
Шахов
10
Ливайя
17
Ансарифард
17
Ансарифард
10
Ливайя
Остались в запасе
ПАОК
АЕК
22
Ника Нинуа
ЦП
1
Александрос Пасхалакис
ВР
5
Теохарис Циггарас
ЦП
2
Родриго Алвес
ЦП
7
Лазарос Лабру
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
37
Ведад Радонья
ПЗ
16
Панайотис Цинтотас
ВР
19
Христос Албанис
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
22
Ника Нинуа
ЦП
1
Александрос Пасхалакис
ВР
5
Теохарис Циггарас
ЦП
2
Родриго Алвес
ЦП
7
Лазарос Лабру
ЦФ
Остались в запасе
37
Ведад Радонья
ПЗ
16
Панайотис Цинтотас
ВР
19
Христос Албанис
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча ПАОК - АЕК
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
АЕК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
- : -
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Информация о матче
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