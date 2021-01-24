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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Атромитос - Олимпиакос
Атромитос - Олимпиакос: обзор матча 24 января 2021
Атромитос
24.01.2021, воскресенье, 16:00
Греция. Суперлига, 18 тур
0 : 1
Завершен
Олимпиакос
45+1'
Брума
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атромитос - Олимпиакос
90'
+2
Желтая карточка
О. Рябчук
90'
Замена
Х. Холебас
️️️️
М. Камара
89'
Замена
Пепе
️️️️
Ю. Эль-Араби
79'
Замена
Л. Ранджелович
️️️️
Брума
Замена
A. Agayev
️️️️
Б. Матич
78'
Желтая карточка
J. Umbides
69'
64'
Замена
П. Сиссе
️️️️
У. Ба
64'
Замена
К. Фортунис
️️️️
М. Вальбуэна
Замена
Г. Манусос
️️️️
Л. Христодулопулос
62'
Замена
J. Umbides
️️️️
П. Саломон
62'
Замена
Х. Муньис
️️️️
B. Rabello
61'
60'
Желтая карточка
У. Ба
56'
Желтая карточка
Р. Семеду
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Брума
Пас отдал
А. Бухалакис
39'
Желтая карточка
А. Бухалакис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атромитос
35
Христос Мандас
ВР
12
Rodrigo Galo
ЦЗ
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
10
Патрик Саломон
ЦП
10
Bryan Rabello
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
28
Spyridon Natsos
ЦФ
50
Боян Матич
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Олимпиакос
1
Жозе Са
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
77
Брума
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
2
Мади Камара
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Атромитос
10
Хуан Муньис
ЦП
88
Яннис Айкономидис
ЦП
8
Javier Umbides
ЦП
0
A. Agayev
ЦФ
22
J. Tomasevic
ЦФ
33
Christos Theodorakis
ЦФ
27
Georgios Daviotis
ЦФ
9
Георгиос Манусос
ЦФ
10
Clarck N'Sikulu
ЦФ
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
88
Пепе
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
4-4-2
35
Мандас
12
6
Гутас
19
Кивракидис
4
Струнгис
7
Христодулопулос
10
8
Харисис
10
Саломон
50
Матич
28
4-1-2-2-1
1
Са
14
Андруцос
35
Семеду
27
Ба
5
Рябчук
6
М'Вила
2
Камара
41
Бухалакис
28
Вальбуэна
77
Брума
19
Эль-Араби
10
10
Муньис
10
Муньис
10
50
Матич
0
0
50
Матич
10
Саломон
8
8
10
Саломон
7
Христодулопулос
9
Манусос
9
Манусос
7
Христодулопулос
77
Брума
77
Ранджелович
77
Ранджелович
77
Брума
2
Камара
25
Холебас
25
Холебас
2
Камара
27
Ба
4
Сиссе
4
Сиссе
27
Ба
19
Эль-Араби
88
Пепе
88
Пепе
19
Эль-Араби
28
Вальбуэна
7
Фортунис
7
Фортунис
28
Вальбуэна
Остались в запасе
Атромитос
Олимпиакос
22
J. Tomasevic
ЦФ
33
Christos Theodorakis
ЦФ
88
Яннис Айкономидис
ЦП
27
Georgios Daviotis
ЦФ
10
Clarck N'Sikulu
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
17
Мариус Врусаи
ЛВ
19
Константинос Цолакис
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Остались в запасе
22
J. Tomasevic
ЦФ
33
Christos Theodorakis
ЦФ
88
Яннис Айкономидис
ЦП
27
Georgios Daviotis
ЦФ
10
Clarck N'Sikulu
ЦФ
Остались в запасе
17
Мариус Врусаи
ЛВ
19
Константинос Цолакис
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Главный тренер
Педру Мартинш
Статистика матча Атромитос - Олимпиакос
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Информация о матче
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