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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Астерас - Ларисса
Астерас - Ларисса: обзор матча 23 января 2021
Астерас
23.01.2021, суббота, 16:00
Греция. Суперлига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Ларисса
60'
Х. Барралес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астерас - Ларисса
Желтая карточка
А. Цифцис
90'
+5
Замена
️️️️
Я. Коцирас
90'
+3
Замена
F. Bellocq
️️️️
Х. Мунафо
90'
81'
Желтая карточка
N. Zizic
Желтая карточка
D. Suarez
79'
75'
Замена
M. Nunic
️️️️
Ф. Дурмишай
Желтая карточка
Х. Барралес
73'
Желтая карточка
Я. Коцирас
69'
65'
Желтая карточка
Ф. Дурмишай
63'
Замена
M. Acuña
️️️️
A. Nikolias
ГОЛ! 1:0!
Х. Барралес
Пас отдал
Ф. Альварес
60'
47'
Желтая карточка
A. Michael
Замена
️️️️
Х. Регис
46'
Замена
L. FernÃ¡ndez
️️️️
А. Риера
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астерас
99
Антонис Цифцис
ВР
24
Федерико Альварес
ЛЗ
19
Пепе Кастаньо
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
8
Хуан Мунафо
ЦП
15
Dani Suarez
ЦФ
40
Сито
ЦФ
20
Хеск Регис
ЦФ
23
Адриан Риера
ЦФ
9
Херонимо Барралес
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Ларисса
16
Nikola Zizic
ЦЗ
25
Manolis Bertos
ЦЗ
5
Alexis Michael
ЦЗ
4
Theocharis Iliadis
ЦЗ
20
Nikos Karanikas
ЦЗ
22
Radomir Milosavljevic
ЦП
8
Adrián Colombino
ЦФ
19
Vladimir Bajić
ЦФ
5
Uroš Ćosić
ЦФ
0
A. Nikolias
ЦФ
17
Фиорин Дурмишай
ЦФ
Главный тренер
Георгиос Петракис
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
14
Franco Bellocq
ЦП
3
Христос Тасулис
ЦП
7
Лео Тилика
ПВ
5
Eneko Capilla
ЦФ
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
10
Luis FernÃ¡ndez
ЦФ
Ларисса
20
Тим Спарв
ЦП
14
Spyridon Glinos
ЦФ
70
Georgios Daktylas
ЦФ
23
Georgios Maidanos
ЦФ
67
Stefanos Souloukos
ЦФ
28
Athanasios Stoinovic
ЦФ
77
Mathías Acuña
ЦФ
70
Димитриос Пинакас
ЦФ
33
Marko Nunic
ЦФ
3-2-5
99
Цифцис
24
Альварес
27
Коцирас
19
Кастаньо
6
8
Мунафо
40
Сито
9
Барралес
23
Риера
20
Регис
15
3-2-1-5
5
4
20
16
25
22
8
17
Дурмишай
0
5
19
8
Мунафо
14
14
8
Мунафо
23
Риера
10
10
23
Риера
0
77
77
0
17
Дурмишай
33
33
17
Дурмишай
Остались в запасе
Астерас
Ларисса
7
Лео Тилика
ПВ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
5
Eneko Capilla
ЦФ
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
1
Никос Пападопулос
ВР
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦП
Главный тренер
Макис Чавос
14
Spyridon Glinos
ЦФ
70
Georgios Daktylas
ЦФ
23
Georgios Maidanos
ЦФ
67
Stefanos Souloukos
ЦФ
28
Athanasios Stoinovic
ЦФ
20
Тим Спарв
ЦП
70
Димитриос Пинакас
ЦФ
Главный тренер
Георгиос Петракис
Остались в запасе
7
Лео Тилика
ПВ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
5
Eneko Capilla
ЦФ
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
1
Никос Пападопулос
ВР
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦП
Остались в запасе
14
Spyridon Glinos
ЦФ
70
Georgios Daktylas
ЦФ
23
Georgios Maidanos
ЦФ
67
Stefanos Souloukos
ЦФ
28
Athanasios Stoinovic
ЦФ
20
Тим Спарв
ЦП
70
Димитриос Пинакас
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Главный тренер
Георгиос Петракис
Статистика матча Астерас - Ларисса
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Ларисса
Греция. Суперлига, 10 тур
Кифисиас
3 : 2
21.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 9 тур
Ларисса
2 : 1
16.05.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 8 тур
Панетоликос
1 : 1
12.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 7 тур
Ларисса
1 : 1
09.05.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 6 тур
Пансерраикос
1 : 1
02.05.2026
Ларисса
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Колокотронис
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