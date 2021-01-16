Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
Астерас - Панетоликос
Астерас - Панетоликос: обзор матча 16 января 2021
Астерас
16.01.2021, суббота, 18:15
Греция. Суперлига, 17 тур
2 : 0
Завершен
Панетоликос
7'
Х. Мунафо
69'
L. FernÃ¡ndez
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астерас - Панетоликос
82'
Замена
А. Яколиш
️️️️
A. Tahar
81'
Желтая карточка
Г. Арийиби
Желтая карточка
D. Suarez
79'
Замена
F. Bellocq
️️️️
Х. Мунафо
77'
ГОЛ! 2:0!
L. FernÃ¡ndez
Пас отдал
Х. Барралес
69'
69'
Замена
Г. Арийиби
️️️️
G. Manthatis
63'
Замена
N. Mazzola
️️️️
Н. Вергос
Замена
️️️️
Сито
62'
Замена
L. FernÃ¡ndez
️️️️
А. Риера
62'
25'
Желтая карточка
F. Mazurek (pen.)
14'
Желтая карточка
J. Arzura
ГОЛ! 1:0!
Х. Мунафо
Пас отдал
Х. Барралес
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астерас
99
Антонис Цифцис
ВР
24
Федерико Альварес
ЛЗ
19
Пепе Кастаньо
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
8
Хуан Мунафо
ЦП
15
Dani Suarez
ЦФ
40
Сито
ЦФ
9
Херонимо Барралес
ЦФ
23
Адриан Риера
ЦФ
20
Хеск Регис
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Панетоликос
1
Christopher Knett
ВР
47
Александрос Малис
ЦЗ
54
Георгиос Лиавас
ЦЗ
8
Далсью
ЦП
6
Ayman Tahar
ЦП
20
Хорхе Диас
ЦП
9
Никос Вергос
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
0
F. Mazurek (pen.)
ЦФ
14
Georgios Manthatis
ЦФ
5
Joaquín Arzura
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Астерас
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦП
14
Franco Bellocq
ЦП
7
Лео Тилика
ПВ
33
Fotis Sgouris
ЦФ
5
Eneko Capilla
ЦФ
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
10
Luis FernÃ¡ndez
ЦФ
Панетоликос
1
Nikolaos Melissas
ВР
27
Emmanouil Tzanakakis
ЦЗ
27
Scarduelli Vanderson
ЦЗ
70
Антонио Яколиш
ЦЗ
28
Гболи Арийиби
ЦП
24
Ангелос Цингарас
ЦП
17
Elías Pereyra
ЦФ
0
J. Alvarez
ЦФ
0
N. Mazzola
ЦФ
3-2-5
99
Цифцис
24
Альварес
27
Коцирас
19
Кастаньо
6
8
Мунафо
40
Сито
20
Регис
23
Риера
9
Барралес
15
2-3-5
1
47
Малис
54
Лиавас
8
Далсью
6
20
Диас
9
Вергос
5
14
0
44
8
Мунафо
14
14
8
Мунафо
23
Риера
10
10
23
Риера
9
Вергос
0
0
9
Вергос
6
70
Яколиш
70
Яколиш
6
14
28
Арийиби
28
Арийиби
14
Остались в запасе
Астерас
Панетоликос
33
Fotis Sgouris
ЦФ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
7
Лео Тилика
ПВ
5
Eneko Capilla
ЦФ
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦП
Главный тренер
Макис Чавос
17
Elías Pereyra
ЦФ
0
J. Alvarez
ЦФ
1
Nikolaos Melissas
ВР
27
Emmanouil Tzanakakis
ЦЗ
27
Scarduelli Vanderson
ЦЗ
24
Ангелос Цингарас
ЦП
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Остались в запасе
33
Fotis Sgouris
ЦФ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
7
Лео Тилика
ПВ
5
Eneko Capilla
ЦФ
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦП
Остались в запасе
17
Elías Pereyra
ЦФ
0
J. Alvarez
ЦФ
1
Nikolaos Melissas
ВР
27
Emmanouil Tzanakakis
ЦЗ
27
Scarduelli Vanderson
ЦЗ
24
Ангелос Цингарас
ЦП
Главный тренер
Макис Чавос
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Статистика матча Астерас - Панетоликос
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Колокотронис
Новости команд
Все
Астерас
Панетоликос
«Крылья Советов» подписали воспитанника «Реала»
21 января
1
«Крылья Советов» подпишут воспитанника «Реала»
19 января
Чалов забил первый гол в сезоне чемпионата Греции
2025.09.28 21:41
«Ахмат» заинтересовался нигерийским хавбеком из Турции и защитниками из чемпионата Ирана
2025.06.22 11:53
У Чалова третье результативное действие в Греции
2024.11.24 22:40
«Крылья Советов» подписали воспитанника «Реала»
21 января
1
«Крылья Советов» подпишут воспитанника «Реала»
19 января
Чалов забил первый гол в сезоне чемпионата Греции
2025.09.28 21:41
У Чалова третье результативное действие в Греции
2024.11.24 22:40
Суперлига. АЕК победил «Астерас», команда при Каррере только выигрывает
2019.12.18 22:41
5
«Ахмат» заинтересовался нигерийским хавбеком из Турции и защитниками из чемпионата Ирана
2025.06.22 11:53
Махачкалинское «Динамо» подпишет участника Евро-2024
2024.07.30 17:29
3
У Шапи 1+1 в матче против «Панетоликоса», россиянин забил в 3-й игре подряд
2024.01.14 18:24
2
Суперлига. АЕК Карреры начал новый сезон с победы над «Панетоликосом»
2020.09.20 01:58
2
Суперлига. АЕК обыграл «Панетоликос», одержав третью победу в четырех матчах под руководством Карреры
2020.01.05 17:55
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+