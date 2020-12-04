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Расписание матчей
МЛС 2026
Канзаc Сити - Миннесота Юнайтед
Канзаc Сити - Миннесота Юнайтед: обзор матча 04 декабря 2020
Канзаc Сити
04.12.2020, пятница, 04:30
США. МЛС
0 : 3
Завершен
Миннесота Юнайтед
27'
K. Molino
35'
K. Molino
39'
Б. Дибасси
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Канзаc Сити - Миннесота Юнайтед
88'
Замена
J. Hayes
️️️️
K. Molino
84'
Желтая карточка
M. Hairston
82'
Желтая карточка
Б. Дибасси
80'
Желтая карточка
Ч. Гаспер
80'
Замена
M. Hairston
️️️️
Э. Рейносо
Замена
Ф. Эрнандес
️️️️
Р. Эспиноза
78'
72'
Замена
Х. Дотсон
️️️️
О. Алонсо
Замена
E. Hurtado
️️️️
G. Fernandes
68'
57'
Желтая карточка
Я. Грегуш
Замена
Г. Кинда
️️️️
Д. Бусио
56'
Замена
L. Martins
️️️️
A. Dia
56'
42'
Желтая карточка
Э. Рейносо
39'
ГОЛ! 0:3!
Б. Дибасси
Пас отдал
Э. Рейносо
35'
ГОЛ! 0:2!
K. Molino
Пас отдал
Э. Рейносо
27'
ГОЛ! 0:1!
K. Molino
Пас отдал
Э. Рейносо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канзаc Сити
29
Timothy Melia
ВР
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
6
Илие Санчес
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
13
Amadou Dia
ЦФ
23
Уинстон Рид
ЦФ
6
Джанлука Бусио
ЦФ
11
Khiry Shelton
ЦФ
77
Джонни Расселл
ЦФ
11
Gerso Fernandes
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
20
Romain Metanire
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
13
Kevin Molino
ЦП
6
Освальдо Алонсо
ЦП
17
Робин Лод
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
13
Ethan Finlay
ЦП
10
Эмануэль Рейносо
АП
Главный тренер
Адриан Хит
Канзаc Сити
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
14
Luis Martins
ЦЗ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
6
Гади Кинда
ЦП
1
John Pulskamp
ЦФ
16
Graham Smith
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
Миннесота Юнайтед
30
Adrian Zendejas
ВР
3
Jose Aja
ЦЗ
31
Хассани Дотсон
ЦП
14
Marlon Hairston
ЦП
15
Jacori Hayes
ЦП
2
Noah Billingsley
ЦФ
11
Thomas ChacÃ³n
ЦФ
85
Кей Камара
ЦФ
12
Aaron Schoenfeld
ЦФ
2-2-5
29
24
Линдси
14
Пунчец
6
Санчес
15
Эспиноза
6
Бусио
11
77
Расселл
11
23
Рид
4-5-1
97
Сент-Клер
77
Гаспер
20
18
Дибасси
15
Боксолл
13
17
Лод
21
Грегуш
13
6
Алонсо
10
Рейносо
15
Эспиноза
21
Эрнандес
21
Эрнандес
15
Эспиноза
13
14
14
13
6
Бусио
6
Кинда
6
Кинда
6
Бусио
11
9
9
11
6
Алонсо
31
Дотсон
31
Дотсон
6
Алонсо
10
Рейносо
14
14
10
Рейносо
13
15
15
13
Остались в запасе
Канзаc Сити
Миннесота Юнайтед
1
John Pulskamp
ЦФ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
16
Graham Smith
ЦФ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
2
Noah Billingsley
ЦФ
11
Thomas ChacÃ³n
ЦФ
30
Adrian Zendejas
ВР
3
Jose Aja
ЦЗ
85
Кей Камара
ЦФ
12
Aaron Schoenfeld
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Остались в запасе
1
John Pulskamp
ЦФ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
16
Graham Smith
ЦФ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
Остались в запасе
2
Noah Billingsley
ЦФ
11
Thomas ChacÃ³n
ЦФ
30
Adrian Zendejas
ВР
3
Jose Aja
ЦЗ
85
Кей Камара
ЦФ
12
Aaron Schoenfeld
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Главный тренер
Адриан Хит
Статистика матча Канзаc Сити - Миннесота Юнайтед
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
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Миннесота Юнайтед
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