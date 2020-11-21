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Расписание матчей
МЛС 2026
Коламбус - Нью-Йорк Ред Буллз
Коламбус - Нью-Йорк Ред Буллз: обзор матча 21 ноября 2020
Коламбус
21.11.2020, суббота, 23:00
США. МЛС
3 : 2
Завершен
Нью-Йорк Ред Буллз
26'
П. Сантуш (П)
46'
D. Nagbe
68'
Г. Зардес
23'
К. Кларк
90'
Б. Уайт
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Коламбус - Нью-Йорк Ред Буллз
90'
ГОЛ! 3:2!
Б. Уайт
Пас отдал
Д. Страуд
89'
Желтая карточка
А. Лонг
81'
Желтая карточка
К. Данкан
Замена
Л. Диас
️️️️
Д. Этьенн
81'
76'
Замена
M. Rzatkowski
️️️️
S. Davis
76'
Замена
Каку
️️️️
D. Valot F. + Royer
ГОЛ! 3:1!
Г. Зардес
Пас отдал
Д. Этьенн
68'
59'
Замена
Б. Уайт
️️️️
D. Royer
51'
Замена
К. Кассерес
️️️️
Д. Йервуд
ГОЛ! 2:1!
D. Nagbe
46'
40'
Желтая карточка
S. Davis
ГОЛ с пенальти! 1:1!
П. Сантуш
26'
23'
ГОЛ! 0:1!
К. Кларк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коламбус
89
Элой Ром
ВР
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
3
Josh Williams
ЦЗ
16
Милтон Валенсуэла
ЦЗ
6
Darlington Nagbe
ЦП
6
Артур
ЦП
11
Деррик Этьенн
ЦП
10
Лукас Зелараян
ЦП
7
Педру Сантуш
ЦП
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
33
Аарон Лонг
ЦЗ
26
Тим Паркер
ЦЗ
3
Кайл Данкан
ЦЗ
16
Дрю Йервуд
ЦП
54
Sean Davis
ЦП
0
D. Valot F. + Royer
ЦП
8
Каден Кларк
АП
7
J. Pendant
ЦФ
77
Daniel Royer
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Коламбус
13
Эндрю Тарбелл
ВР
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
10
Эйдан Моррис
ЦП
28
Крис Кадден
ЦП
11
Луис Диас
ПВ
14
Waylon Francis
ЦФ
18
KrisztiÃ¡n NÃ©meth
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
0
F. Adi
ЦФ
Нью-Йорк Ред Буллз
1
Давид Йенсен
ВР
3
Amro Tarek
ЦЗ
8
Джаред Страуд
ЛВ
90
Marc Rzatkowski
ЦП
10
Каку
ЦП
23
Кристиан Кассерес
ЦП
18
Mandela Egbo
ЦФ
10
Самуэль Тетте
ЦФ
24
Брайан Уайт
ЦФ
4-5-1
89
Ром
25
Аффул
3
16
Валенсуэла
6
Менса
6
Артур
11
Этьенн
10
Зелараян
7
Сантуш
6
9
Зардес
3-3-1-3
18
33
Лонг
26
Паркер
3
Данкан
16
Йервуд
54
0
8
Кларк
16
77
7
11
Этьенн
11
Диас
11
Диас
11
Этьенн
54
90
90
54
0
10
Каку
10
Каку
0
16
Йервуд
23
Кассерес
23
Кассерес
16
Йервуд
77
24
Уайт
24
Уайт
77
Остались в запасе
Коламбус
Нью-Йорк Ред Буллз
14
Waylon Francis
ЦФ
18
KrisztiÃ¡n NÃ©meth
ЦФ
10
Эйдан Моррис
ЦП
13
Эндрю Тарбелл
ВР
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
28
Крис Кадден
ЦП
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
0
F. Adi
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
18
Mandela Egbo
ЦФ
8
Джаред Страуд
ЛВ
1
Давид Йенсен
ВР
3
Amro Tarek
ЦЗ
10
Самуэль Тетте
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Остались в запасе
14
Waylon Francis
ЦФ
18
KrisztiÃ¡n NÃ©meth
ЦФ
10
Эйдан Моррис
ЦП
13
Эндрю Тарбелл
ВР
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
28
Крис Кадден
ЦП
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
0
F. Adi
ЦФ
Остались в запасе
18
Mandela Egbo
ЦФ
8
Джаред Страуд
ЛВ
1
Давид Йенсен
ВР
3
Amro Tarek
ЦЗ
10
Самуэль Тетте
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Главный тренер
Крис Армас
Статистика матча Коламбус - Нью-Йорк Ред Буллз
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Коламбус Крю Стэдиум
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